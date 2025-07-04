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Головна Свята Святкуємо День поліції 2025 — щирі привітання для захисників

Святкуємо День поліції 2025 — щирі привітання для захисників

Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2025 06:03
З Днем Національної поліції України 4 липня 2025 — щирі привітання у листівках і прозі
Працівники Національної поліції України. Фото: cpkhub.com.ua

Щороку 4 липня в Україні відзначають День Національної поліції — професійне свято усіх, хто обрав шлях служіння Закону та народу. У 2025 році ця дата особливо символічна, адже в умовах війни працівники поліції щодня проявляють стійкість та витримку. Це чудова нагода подякувати мужнім людям, які стоять на варті нашої безпеки, захищають спокій міст, сіл, і не зупиняються перед викликами навіть у найважчі часи.

Новини.LIVE зробили добірку найщиріших привітань у прозі та красивих листівках для захисників правопорядку. Обов'язково привітайте близьких, друзів та знайомих, які обрали цю відважну та важливу професію.

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Щирі привітання з Днем поліції України 2025 у прозі

Обирайте найкращі слова, щоб подарувати поліцейським хвилину радості у цей особливий день:

Вітаю з Днем поліції України! Бажаю сил, витримки та міцного здоров'я. Нехай кожен день служби буде спокійним, а вдома завжди чекають з любов'ю та теплом.

***

З професійним святом! Бажаю легкої служби, мудрих рішень, поваги колег та щастя в особистому житті. 

***

Дякуємо за вашу відвагу та незламність! Пишаємося та бажаємо сил, успіхів і якнайшвидшого настання миру в Україні. З Днем Національної поліції! 

***

Щиро вітаю з професійним святом! Нехай служба приносить задоволення, а кожен робочий день завершується з почуттям гордості за зроблене.

***

З Днем поліції! Бажаю, щоб усі злочини були розкриті, а справедливість завжди перемагала. Нехай зірки на погонах сяють ще яскравіше, а життя буде мирним, щасливим і спокійним.

***

Щиро дякую вам за вашу службу! Нехай доля буде прихильною, а поруч завжди будуть вірні друзі та люблячі люди. З Днем Національної поліції України!

День Національної поліції України 2025 — красиві листівки

День Національної поліції України 2025 — красиві листівки
Листівки з Днем поліції України 2025. Колаж: Новини.LIVE
Красиві привітання у листівках з Днем поліції України 2025 року
Листівки з Днем поліції України 2025. Колаж: Новини.LIVE
Привітання у листівках з Днем поліції України
Листівки з Днем поліції України 2025. Колаж: Новини.LIVE
Святкуємо День поліції 2025 — щирі привітання
Листівки з Днем поліції України 2025. Колаж: Новини.LIVE

Відеопривітання з Днем поліції України 

 

Також пропонуємо Вам ознайомитися з повним календарем свят на липень — які державні, професійні свята та пам'ятні дати зустрінуть українці у другий місяць літа.

поліція привітання побажання 4 липня свято День Національної поліції України
Олена Дрозд - Редактор
Автор:
Олена Дрозд
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