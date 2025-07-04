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Главная Праздники Отмечаем День полиции 2025 — красивые поздравления для защитников

Отмечаем День полиции 2025 — красивые поздравления для защитников

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2025 06:03
С Днем Национальной полиции Украины 4 июля 2025 — поздравления в открытках и прозе
Работники Национальной полиции Украины. Фото: cpkhub.com.ua

Ежегодно 4 июля в Украине отмечают День Национальной полиции — профессиональный праздник всех, кто выбрал путь служения Закону и народу. В 2025 году эта дата особенно символична, ведь в условиях войны работники полиции ежедневно проявляют стойкость и выдержку. Это прекрасная возможность поблагодарить мужественных людей, которые стоят на страже нашей безопасности, защищают покой городов, сел, и не останавливаются перед вызовами даже в самые тяжелые времена.

Новини.LIVE сделали подборку самых искренних поздравлений в прозе и красивых открытках для защитников правопорядка. Обязательно поздравьте близких, друзей и знакомых, которые выбрали эту отважную и важную профессию.

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Искренние поздравления с Днем полиции Украины 2025 в прозе

Выбирайте лучшие слова, чтобы подарить полицейским минуту радости в этот особый день:

Поздравляю с Днем полиции Украины! Желаю сил, выдержки и крепкого здоровья. Пусть каждый день службы будет спокойным, а дома всегда ждут с любовью и теплом.

***

С профессиональным праздником! Желаю легкой службы, мудрых решений, уважения коллег и счастья в личной жизни.

***

Спасибо за вашу отвагу и несокрушимость! Гордимся и желаем сил, успехов и скорейшего наступления мира в Украине. С Днем Национальной полиции!

***

Искренне поздравляю с профессиональным праздником! Пусть служба приносит удовольствие, а каждый рабочий день завершается с чувством гордости за сделанное.

***

С Днем полиции! Желаю, чтобы все преступления были раскрыты, а справедливость всегда побеждала. Пусть звезды на погонах сияют еще ярче, а жизнь будет мирной, счастливой и спокойной.

***

Искренне благодарю вас за вашу службу! Пусть судьба будет благосклонна, а рядом всегда будут верные друзья и любящие люди. С Днем Национальной полиции Украины!

День Национальной полиции Украины 2025 — красивые открытки

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Видеопоздравление с Днем полиции Украины

 

Также предлагаем Вам ознакомиться с полным календарем праздников на июль — какие государственные, профессиональные праздники и памятные даты встретят украинцы во второй месяц лета.

полиция поздравления пожелания 4 июля праздник День Национальной полиции Украины
Елена Дрозд - Редактор
Автор:
Елена Дрозд
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