С Днем Национальной полиции Украины 4 июля 2025 — поздравления в открытках и прозе

Работники Национальной полиции Украины. Фото: cpkhub.com.ua

Ежегодно 4 июля в Украине отмечают День Национальной полиции — профессиональный праздник всех, кто выбрал путь служения Закону и народу. В 2025 году эта дата особенно символична, ведь в условиях войны работники полиции ежедневно проявляют стойкость и выдержку. Это прекрасная возможность поблагодарить мужественных людей, которые стоят на страже нашей безопасности, защищают покой городов, сел, и не останавливаются перед вызовами даже в самые тяжелые времена.

Новини.LIVE сделали подборку самых искренних поздравлений в прозе и красивых открытках для защитников правопорядка. Обязательно поздравьте близких, друзей и знакомых, которые выбрали эту отважную и важную профессию.

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Искренние поздравления с Днем полиции Украины 2025 в прозе

Выбирайте лучшие слова, чтобы подарить полицейским минуту радости в этот особый день:

Поздравляю с Днем полиции Украины! Желаю сил, выдержки и крепкого здоровья. Пусть каждый день службы будет спокойным, а дома всегда ждут с любовью и теплом.

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С профессиональным праздником! Желаю легкой службы, мудрых решений, уважения коллег и счастья в личной жизни.

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Спасибо за вашу отвагу и несокрушимость! Гордимся и желаем сил, успехов и скорейшего наступления мира в Украине. С Днем Национальной полиции!

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Искренне поздравляю с профессиональным праздником! Пусть служба приносит удовольствие, а каждый рабочий день завершается с чувством гордости за сделанное.

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С Днем полиции! Желаю, чтобы все преступления были раскрыты, а справедливость всегда побеждала. Пусть звезды на погонах сияют еще ярче, а жизнь будет мирной, счастливой и спокойной.

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Искренне благодарю вас за вашу службу! Пусть судьба будет благосклонна, а рядом всегда будут верные друзья и любящие люди. С Днем Национальной полиции Украины!

День Национальной полиции Украины 2025 — красивые открытки

Открытки с Днем полиции Украины 2025. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки с Днем полиции Украины 2025. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки с Днем полиции Украины 2025. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки с Днем полиции Украины 2025. Коллаж: Новини.LIVE

Видеопоздравление с Днем полиции Украины

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