Що зробити у Стрітення Господнє 2026 — традиції, обряди та прикмети на щастя

В Україні традиційно Стрітення Господнє відзначають 2 лютого. Це одне з найбільших церковних свят, що символізує духовну зустріч людини з Богом. У народі ж ця дата вважалась символічною зустріччю зими з весни.

Яке значення свята Стрітення Господнього

Стрітення Господнє належить до дванадцяти найбільших церковних свят. Воно встановлене на честь події, описаної в Євангелії: зустрічі немовляти Ісуса Христа зі старцем Симеоном у Єрусалимському храмі. Саме тоді Спаситель був явлений світові, а Симеон визнав у Ньому Месію. Для вірян це день внутрішнього очищення, тиші та молитви.

В українській народній культурі свято Стрітення символізувало зустріч двох сил — зима бореться з весною, вирішуючи, хто буде панувати. Цей день вважали межею між холодною порою та пробудженням природи.

Головні традиції Стрітення Господнього 2 лютого

У Стрітення Господнє обов'язково відвідують святкову літургію. У молитвах віряни просять миру, здоров'я, сімейної злагоди та духовного захисту. Якщо немає можливості бути в храмі, варто помолитися вдома, у тиші й зосередженості.

Головною традицією свята є освячення стрітенських свічок під час святкової літургії. Вважається, що вона має особливу духовну силу, адже символізує світло Христа, яке перемагає темряву. Освячену свічку зберігають за іконами протягом усього року. Її запалюють під час важких життєвих моментів, хвороб, родинних випробувань або щирої молитви. Хто освятить свічку в храмі, того щастя не покидатиме увесь рік.

Наші предки називали стрітенську свічку громницею. Її використовували як як духовний оберіг для дому та сім'ї. Віри, що вона захистить від негоди, блискавки та грому.

Ще один важливий обряд свята — освячення води. Стрітенську воду в народі цінували нарівні з йорданською. Її використовували для благословення оселі, захисту родини та зцілення.

За давніми звичаями, таку воду застосовували:

для окроплення худоби перед першим вигоном на пасовище;

для благословення воїнів і мандрівників;

пасічники кропили нею вулики на початку сезону;

для захисту від хвороб і негараздів.

Щоб свято принесло душевний спокій і благословення, варто провести 2 лютого в молитві, тиші, добрих думках і щирому спілкуванні з близькими.

Що не можна робити у Стрітення Господнє 2026

Стрітення вважається днем духовного спокою, тому існує низка важливих церковних заборон. У цей день не можна:

сваритися, кричати, ображати інших;

проявляти злість, заздрість;

лихословити;

пліткувати та осуджувати ближніх;

відмовляти у допомозі нужденним;

займатися ворожінням або будь-якими магічними практиками;

зловживати алкоголем та переїдати.

За народними віруваннями, у Стрітення категорично заборонено:

виконувати важку фізичну працю, якщо вона не спрямована на допомогу іншим;

починати будівельні чи ремонтні роботи;

займатися прибиранням і хатніми справами;

шити, в'язати, вишивати, лагодити одяг;

вирушати в далеку дорогу;

починати нові важливі справи або переїзд;

виливати освячену стрітенську воду.

Прикмети на Стрітення Господнє 2 лютого

В українській народній традиції свято має кілька назв — Стрітення, Громниця, Зимобор. Усі вони відображають уявлення про символічну зустріч Зими та Весни. Вважалося, що саме погода 2 лютого показує, якою буде весна і врожай:

Якщо ясна ніч перед святом — до щедрого врожаю.

Зоряне небо у ніч на 2 лютого — до пізньої весни.

Якщо почалася відлига — до затяжної та вологої весни.

Якщо у свято тепла і сонячна погода — до доброго року.

Заметіль або сильний вітер — весна прийде пізно.

Великі бурульки — до багатого врожаю.

Сонячний і тихий день сприятливий для бджільництва

Дощ — до спекотного літа, сніг — до весняних заморозків.

