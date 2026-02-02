Что сделать в Сретение Господне 2026 — традиции, обряды и приметы на счастье

Сретение Господне 2026 — сделайте это в праздник 2 февраля на счастье
В Украине традиционно Сретение Господне отмечают 2 февраля. Это один из крупнейших церковных праздников, символизирующий духовную встречу человека с Богом. В народе же эта дата считалась символической встречей зимы с весной.
Новини.LIVE рассказывает, что стоит сделать в Сретение Господне на счастье, какие главные традиции, запреты и приметы существуют в праздник.
Какое значение праздника Сретения Господня
Сретение Господне относится к двенадцати крупнейших церковных праздников. Он установлен в честь события, описанного в Евангелии: встречи младенца Иисуса Христа со старцем Симеоном в Иерусалимском храме. Именно тогда Спаситель был явлен миру, а Симеон признал в Нем Мессию. Для верующих это день внутреннего очищения, тишины и молитвы.
В украинской народной культуре праздник Сретения символизировал встречу двух сил — зима борется с весной, решая, кто будет господствовать. Этот день считали границей между холодной порой и пробуждением природы.
Главные традиции Сретения Господня 2 февраля
В Сретение Господне обязательно посещают праздничную литургию. В молитвах верующие просят мира, здоровья, семейного согласия и духовной защиты. Если нет возможности быть в храме, стоит помолиться дома, в тишине и сосредоточенности.
Главной традицией праздника является освящение сретенских свечей во время праздничной литургии. Считается, что она имеет особую духовную силу, ведь символизирует свет Христа, который побеждает тьму. Освященную свечу хранят за иконами в течение всего года. Ее зажигают во время тяжелых жизненных моментов, болезней, семейных испытаний или искренней молитвы. Кто освятит свечу в храме, того счастье не будет покидать весь год.
Наши предки называли сретенскую свечу громницей. Ее использовали как как духовный оберег для дома и семьи. Веры, что она защитит от непогоды, молнии и грома.
Еще один важный обряд праздника — освящение воды. Сретенскую воду в народе ценили наравне с иорданской. Ее использовали для благословения дома, защиты семьи и исцеления.
По древним обычаям, такую воду применяли:
- для окропления скота перед первым выгоном на пастбище;
- для благословения воинов и путешественников;
- пасечники кропили ею ульи в начале сезона;
- для защиты от болезней и невзгод.
Чтобы праздник принес душевный покой и благословение, стоит провести 2 февраля в молитве, тишине, добрых мыслях и искреннем общении с близкими.
Что нельзя делать в Сретение Господне 2026 года
Сретение считается днем духовного покоя, поэтому существует ряд важных церковных запретов. В этот день нельзя:
- ссориться, кричать, оскорблять других;
- проявлять злобу, зависть;
- сквернословить;
- сплетничать и осуждать ближних;
- отказывать в помощи нуждающимся;
- заниматься гаданием или любыми магическими практиками;
- злоупотреблять алкоголем и переедать.
По народным верованиям, в Сретение категорически запрещено:
- выполнять тяжелый физический труд, если он не направлен на помощь другим;
- начинать строительные или ремонтные работы;
- заниматься уборкой и домашними делами;
- шить, вязать, вышивать, чинить одежду;
- отправляться в дальнюю дорогу;
- начинать новые важные дела или переезд;
- выливать освященную сретенскую воду.
Приметы на Сретение Господне 2 февраля
В украинской народной традиции праздник имеет несколько названий — Сретение, Громница, Зимобор. Все они отражают представление о символической встрече Зимы и Весны. Считалось, что именно погода 2 февраля показывает, какой будет весна и урожай:
- Если ясная ночь перед праздником — к щедрому урожаю.
- Звездное небо в ночь на 2 февраля — к поздней весне.
- Если началась оттепель — к затяжной и влажной весне.
- Если в праздник теплая и солнечная погода — к хорошему году.
- Метель или сильный ветер — весна придет поздно.
- Большие сосульки — к богатому урожаю.
- Солнечный и тихий день благоприятен для пчеловодства.
- Дождь — к жаркому лету, снег — к весенним заморозкам.
Также делимся с вами подборкой искренних и красивых поздравлений со Сретением Господним в прозе, стихах и открытках. Поделитесь теплом с теми, кто вам небезразличен.
