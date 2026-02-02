Что сделать в Сретение Господне 2026 — традиции, обряды и приметы на счастье

Верующая в церкви со свечой. Фото: google.com

В Украине традиционно Сретение Господне отмечают 2 февраля. Это один из крупнейших церковных праздников, символизирующий духовную встречу человека с Богом. В народе же эта дата считалась символической встречей зимы с весной.

что стоит сделать в Сретение Господне на счастье, какие главные традиции, запреты и приметы существуют в праздник.

Какое значение праздника Сретения Господня

Сретение Господне относится к двенадцати крупнейших церковных праздников. Он установлен в честь события, описанного в Евангелии: встречи младенца Иисуса Христа со старцем Симеоном в Иерусалимском храме. Именно тогда Спаситель был явлен миру, а Симеон признал в Нем Мессию. Для верующих это день внутреннего очищения, тишины и молитвы.

В украинской народной культуре праздник Сретения символизировал встречу двух сил — зима борется с весной, решая, кто будет господствовать. Этот день считали границей между холодной порой и пробуждением природы.

Икона Сретения Господня. Фото: novostipmr.com

Главные традиции Сретения Господня 2 февраля

В Сретение Господне обязательно посещают праздничную литургию. В молитвах верующие просят мира, здоровья, семейного согласия и духовной защиты. Если нет возможности быть в храме, стоит помолиться дома, в тишине и сосредоточенности.

Главной традицией праздника является освящение сретенских свечей во время праздничной литургии. Считается, что она имеет особую духовную силу, ведь символизирует свет Христа, который побеждает тьму. Освященную свечу хранят за иконами в течение всего года. Ее зажигают во время тяжелых жизненных моментов, болезней, семейных испытаний или искренней молитвы. Кто освятит свечу в храме, того счастье не будет покидать весь год.

Наши предки называли сретенскую свечу громницей. Ее использовали как как духовный оберег для дома и семьи. Веры, что она защитит от непогоды, молнии и грома.

Сретенская свеча из воска. Фото: depositphotos.com

Еще один важный обряд праздника — освящение воды. Сретенскую воду в народе ценили наравне с иорданской. Ее использовали для благословения дома, защиты семьи и исцеления.

По древним обычаям, такую воду применяли:

для окропления скота перед первым выгоном на пастбище;

для благословения воинов и путешественников;

пасечники кропили ею ульи в начале сезона;

для защиты от болезней и невзгод.

Чтобы праздник принес душевный покой и благословение, стоит провести 2 февраля в молитве, тишине, добрых мыслях и искреннем общении с близкими.

Верующая в церкви со свечой в руках. Фото: pomisna.info

Что нельзя делать в Сретение Господне 2026 года

Сретение считается днем духовного покоя, поэтому существует ряд важных церковных запретов. В этот день нельзя:

ссориться, кричать, оскорблять других;

проявлять злобу, зависть;

сквернословить;

сплетничать и осуждать ближних;

отказывать в помощи нуждающимся;

заниматься гаданием или любыми магическими практиками;

злоупотреблять алкоголем и переедать.

По народным верованиям, в Сретение категорически запрещено:

выполнять тяжелый физический труд, если он не направлен на помощь другим;

начинать строительные или ремонтные работы;

заниматься уборкой и домашними делами;

шить, вязать, вышивать, чинить одежду;

отправляться в дальнюю дорогу;

начинать новые важные дела или переезд;

выливать освященную сретенскую воду.

Украинка в церкви перед свечами. Фото: vzhe.vzhe/instagram.com

Приметы на Сретение Господне 2 февраля

В украинской народной традиции праздник имеет несколько названий — Сретение, Громница, Зимобор. Все они отражают представление о символической встрече Зимы и Весны. Считалось, что именно погода 2 февраля показывает, какой будет весна и урожай:

Если ясная ночь перед праздником — к щедрому урожаю.

Звездное небо в ночь на 2 февраля — к поздней весне.

Если началась оттепель — к затяжной и влажной весне.

Если в праздник теплая и солнечная погода — к хорошему году.

Метель или сильный ветер — весна придет поздно.

Большие сосульки — к богатому урожаю.

Солнечный и тихий день благоприятен для пчеловодства.

Дождь — к жаркому лету, снег — к весенним заморозкам.

Также делимся с вами подборкой искренних и красивых поздравлений со Сретением Господним в прозе, стихах и открытках.