Старий Новий рік 14 січня 2026 — що це за свято і чи варто його святкувати

У ніч з 13 на 14 січня багато українців зустрічають Старий Новий рік. Для когось це ще одна нагода зібратися родиною, для інших — звичка, успадкована з минулого. Але, чим насправді є це свято, звідки воно з'явилося і чи варто його відзначати?

Щоб зрозуміти звідки взявся Старий Новий рік, необхідно розібратися з календарями. Така кількість систем літочислення природно давно заплутала українців. Але все насправді не так складно, як здається.

Юліанський календар

Як відомо, Юлій Цезар у 46 році до нашої ери провів календарну реформу та запровадив у Римській імперії один календар — юліанський. На наших землях цей календар з'явився разом із Хрещенням Русі у 988 році. Багато століть він був як світським, так і церковним. Тобто ним користувалися й у повсякденному житті, й для визначення церковних дат і богослужінь.

Але цей календар мав важливий недолік — він неточно визначав тривалість року. За цим календарем рік трохи довший, ніж реальний астрономічний — приблизно на 11 хвилин. З часом ці хвилини накопичувалися, що призвело до "зсуву" дат. Сьогодні ця різниця становить 13 днів і надалі зростатиме.

Григоріанський календар

Цей календар з'явився наприкінці 16 століття. Його створив Римський папа Григорій XIII, який цікавився астрономією та іншими науками. Він зрозумів, що юліанський календар неточний і вдосконалив його. Головна ідея його реформи полягала в тому, щоб "прибрати" зайві дні. У григоріанському календарі один зайвий день накопичується приблизно за 3 300 років.

За григоріанським календарем жила уся католицька церква. З 1918 року більша частина сучасної України жила за григоріанським календарем (частина, що належала на той час Російській імперії, а також частина де були утворені УНР, УСРР і УРСР). Саме тут і відбувається головна плутанина.

Важливо розуміти, що церква у ті часи, категорично відмовилася переходити на григоріанський календар і залишилася на юліанському. Але григоріанський був світський. Тобто одночасно діяло два календарі, які мали різницю між собою у 13 днів. Так і сформувався феномен подвійного святкування.

Через це вийшло, що Різдво почали відзначати 7 січня, а не 25 грудня. Відповідно 31 січня столо 14 січня і з'явився Старий Новий рік.

Новоюліанський календар

Новоюліанський календар створив у 1923 році сербський астроном Мілутін Міланкович. Він врахував помилки попередніх систем . У новоюліанському календарі добове розходження з астрономічним часом накопичується настільки повільно, що одна повна доба "набігає" лише раз на 43,5 тисячі років. Але в цілому він не має різниці з григоріанським.

Православна церква України офіційно перейшла на новоюліанський календар у 2023 році. Відтоді більшість церковних свят святкують разом із державними датами, без 13-денного зсуву.

Церква та календар на 2026 рік. Фото: АІ/Новини.LIVE

Чи є Старий Новий рік церковним святом

Часто Старий Новий рік пов'язують із вшануванням преподобної Меланії та святителя Василія Великого. За українською традицією свято Маланки й Василя. І з 1918 року дійсно дні пам'яті почали припадати на 13 та 14 січня. Але нині пам'ять Меланії Римлянки відзначають 31 грудня, а Василія Великого — 1 січня.

Після того як у 2023 році Православна та Греко-католицька церкви в Україні перейшли на новоюліанський календар, потреба у такому "подвійному" Новому році фактично зникла.

Священник Православної церкви України, протоієрей Андрій Дудченко в інтерв'ю "УП. Життя" пояснив: Старий Новий рік не є релігійним святом. Він не пов'язаний із богослужбовим календарем і не має духовного наповнення. Це світська дата, яка вважається "початком" нового року.

Чи варто українцям святкувати Старий Новий рік

Після переходу ПЦУ та УГКЦ на новоюліанський календар дата 14 січня втратила свій релігійний зміст. Тож, це лише світське свято, яке символізує початок року.

Чи святкувати його — особисте рішення кожного, але важливо розуміти справжнє походження цієї дати. І не забувати, що вона є спадком радянщини. Ще один вагомий аргумент залишити свято назавжди у минулому — воно й досі відзначається в росії.

