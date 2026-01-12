Видео
Главная Праздники Старый Новый год — что за праздник и стоит ли отмечать украинцам

Старый Новый год — что за праздник и стоит ли отмечать украинцам

Ua ru
Дата публикации 12 января 2026 21:43
Старый Новый год 14 января 2026 — что это за праздник и стоит ли его праздновать
Семья отмечает новогодние праздники. Фото: istockphoto.com

В ночь с 13 на 14 января многие украинцы встречают Старый Новый год. Для кого-то это еще одна возможность собраться семьей, для других — привычка, унаследованная из прошлого. Но, чем на самом деле является этот праздник, откуда он появился и стоит ли его отмечать?

Новини.LIVE делится ответами на эти непростые вопросы.

Юлианский, новоюлианский и григорианский календари — чем отличаются и откуда взялся Старый Новый год

Чтобы понять откуда взялся Старый Новый год, необходимо разобраться с календарями. Такое количество систем летоисчисления естественно давно запутало украинцев. Но все на самом деле не так сложно, как кажется.

Юлианский календарь

Как известно, Юлий Цезарь в 46 году до нашей еры провел календарную реформу и ввел в Римской империи один календарь — юлианский. На наших землях этот календарь появился вместе с Крещением Руси в 988 году. Многие столетия он был как светским, так и церковным. То есть им пользовались и в повседневной жизни, и для определения церковных дат и богослужений.

Но этот календарь имел важный недостаток — он неточно определял продолжительность года. По этому календарю год немного длиннее, чем реальный астрономический — примерно на 11 минут. Со временем эти минуты накапливались, что привело к "сдвигу" дат. Сегодня эта разница составляет 13 дней и в дальнейшем будет расти.

Григорианский календарь

Этот календарь появился в конце 16 века. Его создал Римский папа Григорий XIII, который интересовался астрономией и другими науками. Он понял, что юлианский календарь неточный и усовершенствовал его. Главная идея его реформы заключалась в том, чтобы "убрать" лишние дни. В григорианском календаре один лишний день накапливается примерно за 3 300 лет.

По григорианскому календарю жила вся католическая церковь. С 1918 года большая часть современной Украины жила по григорианскому календарю (часть, принадлежавшая в то время Российской империи, а также часть где были образованы УНР, УССР и УССР). Именно здесь и происходит главная путаница.

Важно понимать, что церковь в те времена, категорически отказалась переходить на григорианский календарь и осталась на юлианском. Но григорианский был светский, то есть одновременно действовало два календаря, которые имели разницу между собой в 13 дней. Так и сформировался феномен двойного празднования.

Из-за этого получилось, что Рождество начали отмечать 7 января, а не 25 декабря. Соответственно 31 января стало 14 января и появился Старый Новый год.

Новоюлианский календарь

Новоюлианский календарь создал в 1923 году сербский астроном Милутин Миланкович. Он учел ошибки предыдущих систем. В новоюлианском календаре суточное расхождение с астрономическим временем накапливается настолько медленно, что одни полные сутки "набегают" лишь раз в 43,5 тысячи лет. Но в целом он не имеет разницы с григорианским.

Православная церковь Украины официально перешла на новоюлианский календарь в 2023 году. С тех пор большинство церковных праздников празднуют вместе с государственными датами, без 13-дневного сдвига.

 

Старый Новый год — что за праздник и стоит ли отмечать украинцам
Церковь и календарь на 2026. Фото: АІ/Новини.LIVE

Является ли Старый Новый год церковным праздником

Часто Старый Новый год связывают с чествованием преподобной Мелании и святителя Василия Великого. По украинской традиции праздник Маланки и Василия. И с 1918 года действительно дни памяти начали приходиться на 13 и 14 января. Но сейчас память Мелании Римлянки отмечают 31 декабря, а Василия Великого — 1 января.

После того как в 2023 году Православная и Греко-католическая церкви в Украине перешли на новоюлианский календарь, потребность в таком "двойном" Новом году фактически исчезла.

Священник Православной церкви Украины, протоиерей Андрей Дудченко в интервью "УП. Жизнь" объяснил: Старый Новый год не является религиозным праздником. Он не связан с богослужебным календарем и не имеет духовного наполнения. Это светская дата, которая считается "началом" нового года.

Стоит ли украинцам праздновать Старый Новый год

После перехода ПЦУ и УГКЦ на новоюлианский календарь дата 14 января потеряла свой религиозный смысл. Поэтому, это лишь светский праздник, который символизирует начало года.

Праздновать ли его — личное решение каждого, но важно понимать истинное происхождение этой даты. И не забывать, что она является наследием советской власти. Еще один весомый аргумент оставить праздник навсегда в прошлом — он до сих пор отмечается в россии.

праздники традиции ПЦУ Старый Новый год 14 января
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
