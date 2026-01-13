Зі Старим Новим роком 2026 — привітання зі святом у віршах, прозі та листівках

Родина відзначає новорічні свята. Фото: istockphoto.com

Багато українців продовжують святкувати Старий Новий рік у ніч з 13 на 14 січня. Це унікальне свято сформувалося понад 100 років тому через зміну календаря, а тепер існує як частина народних традицій. А ще це зайвий привід привітати близьких, побажати їм миру та щастя.

Новини.LIVE ділиться добіркою теплих та веселих привітань зі Старим Новим роком у віршах, прозі та листівках.

Читайте також:

Привітання зі Старим Новим роком у прозі

Вітаю зі Старим Новим роком! Нехай нова сторінка життя буде без страхів, прикрощів і розчарувань, а наповниться надією та добром.

***

Щиро вітаю зі Старим Новим роком! Бажаю вам мирного неба, стабільності, душевного спокою та приємних див, які зігрівають серце.

***

У Старий Новий рік хочеться побажати миру, тепла й внутрішньої рівноваги. Нехай свято стане символом оновлення, нових можливостей і впевнених кроків уперед.

***

Нехай Старий Новий рік принесе у вашу оселю любов і радість, додасть впевненості у справах та збереже поруч надійних людей. Зі святом!

***

Вітаю зі Старим Новим роком! Бажаю натхнення, сміливих рішень і нових звершень.

***

У Старий Новий рік бажаю миру, злагоди та процвітання. Нехай у житті буде більше радості, щирих усмішок і впевненості у завтрашньому дні. Зі святом!

Старий Новий рік 2026 — красиві вірші українською мовою

Зі Старим Новим роком вас вітаю,

Щастя й радості бажаю!

У щасливій вашій хаті,

Щоб ви всі були багаті,

Щоб лежали на столі

Паляниці немалі,

Щоб були у вас ковбаси,

Молоко і сало, й м'ясо,

і млинці, і пиріжки,

і пухнасті пампушки.

Щоб були ви в цій оселі

і щасливі, і веселі!

***

Зі Старим Новим роком вас вітаю!

Добра, здоров'я, щастя вам бажаю!

Нехай усе лихе старий рік забере,

А новий лиш радість та успіх принесе.

***

Хай зірки на небі сяють,

Старий Новий рік вітає,

Щастя вам і теплих днів,

Миру в серці і надій!

***

Зі Старим Новим роком вас,

Хай буде світлим кожен час!

Хай мрії здійснюються всі,

І щастя буде у сім'ї!

***

Старий Новий рік у хаті,

Зустрічай його хутчіш.

Став на стіл горілки пляшку,

Сало і ковбаску ріж.

Принесе нехай це свято

Щастя і добро в сім'ю,

Хай ввійде кохання щире

В душу радісну твою.

Гроші водяться в кишені

І у схованці нехай,

З позитивом у майбутнє

Двері тільки відчиняй.

Зі Старим Новим роком 2026 — яскраві листівки

Листівка зі Старим Новим роком 2026. Колаж: Новини.LIVE

Листівка зі Старим Новим роком 2026. Колаж: Новини.LIVE

Листівка зі Старим Новим роком 2026. Колаж: Новини.LIVE

