Головна Свята Старий Новий рік 2026 — веселі привітання та листівки до свята

Старий Новий рік 2026 — веселі привітання та листівки до свята

Дата публікації: 13 січня 2026 07:01
Зі Старим Новим роком 2026 — привітання зі святом у віршах, прозі та листівках
Родина відзначає новорічні свята. Фото: istockphoto.com

Багато українців продовжують святкувати Старий Новий рік у ніч з 13 на 14 січня. Це унікальне свято сформувалося понад 100 років тому через зміну календаря, а тепер існує як частина народних традицій. А ще це зайвий привід привітати близьких, побажати їм миру та щастя.

Новини.LIVE ділиться добіркою теплих та веселих привітань зі Старим Новим роком у віршах, прозі та листівках.

Читайте також:

Привітання зі Старим Новим роком у прозі

Вітаю зі Старим Новим роком! Нехай нова сторінка життя буде без страхів, прикрощів і розчарувань, а наповниться надією та добром.

*** 

Щиро вітаю зі Старим Новим роком! Бажаю вам мирного неба, стабільності, душевного спокою та приємних див, які зігрівають серце.

*** 

У Старий Новий рік хочеться побажати миру, тепла й внутрішньої рівноваги. Нехай свято стане символом оновлення, нових можливостей і впевнених кроків уперед.

*** 

Нехай Старий Новий рік принесе у вашу оселю любов і радість, додасть впевненості у справах та збереже поруч надійних людей. Зі святом!

*** 

Вітаю зі Старим Новим роком! Бажаю натхнення, сміливих рішень і нових звершень.

*** 

У Старий Новий рік бажаю миру, злагоди та процвітання. Нехай у житті буде більше радості, щирих усмішок і впевненості у завтрашньому дні. Зі святом!

Старий Новий рік 2026 — красиві вірші українською мовою

Зі Старим Новим роком вас вітаю,
Щастя й радості бажаю!
У щасливій вашій хаті,
Щоб ви всі були багаті,
Щоб лежали на столі
Паляниці немалі,
Щоб були у вас ковбаси,
Молоко і сало, й м'ясо,
і млинці, і пиріжки,
і пухнасті пампушки.
Щоб були ви в цій оселі
і щасливі, і веселі!

***

Зі Старим Новим роком вас вітаю!
Добра, здоров'я, щастя вам бажаю!
Нехай усе лихе старий рік забере,
А новий лиш радість та успіх принесе.

***

Хай зірки на небі сяють,
Старий Новий рік вітає,
Щастя вам і теплих днів,
Миру в серці і надій!

***

Зі Старим Новим роком вас,
Хай буде світлим кожен час!
Хай мрії здійснюються всі,
І щастя буде у сім'ї!

***

Старий Новий рік у хаті,
Зустрічай його хутчіш.
Став на стіл горілки пляшку,
Сало і ковбаску ріж.
Принесе нехай це свято
Щастя і добро в сім'ю,
Хай ввійде кохання щире
В душу радісну твою.
Гроші водяться в кишені
І у схованці нехай,
З позитивом у майбутнє
Двері тільки відчиняй.

Зі Старим Новим роком 2026 — яскраві листівки

Старий Новий рік 2026 — красиві листівки
Листівка зі Старим Новим роком 2026. Колаж: Новини.LIVE
Зі Старим Новим роком 2026 — яскраві листівки
Листівка зі Старим Новим роком 2026. Колаж: Новини.LIVE
Привітання зі Старим Новим роком 2026
Листівка зі Старим Новим роком 2026. Колаж: Новини.LIVE

Раніше ми розповідали, коли і як святкувати Китайський Новий рік 2026, а також які ритуали приваблять удачу.

свята привітання листівки побажання Старий Новий рік 14 січня
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
