Со Старым Новым годом 2026 — поздравления с праздником в стихах, прозе и открытках

Старый Новый год 2026 — веселые пожелания и открытки к празднику
Многие украинцы продолжают праздновать Старый Новый год в ночь с 13 на 14 января. Этот уникальный праздник сформировался более 100 лет назад из-за смены календаря, а теперь существует как часть народных традиций. А еще это лишний повод поздравить близких, пожелать им мира и счастья.
Новини.LIVE делится подборкой теплых и веселых поздравлений со Старым Новым годом в стихах, прозе и открытках.
Поздравления со Старым Новым годом в прозе
Поздравляю со Старым Новым годом! Пусть новая страница жизни будет без страхов, огорчений и разочарований, а наполнится надеждой и добром.
***
Искренне поздравляю со Старым Новым годом! Желаю вам мирного неба, стабильности, душевного спокойствия и приятных чудес, которые согревают сердце.
***
В Старый Новый год хочется пожелать мира, тепла и внутреннего равновесия. Пусть праздник станет символом обновления, новых возможностей и уверенных шагов вперед.
***
Пусть Старый Новый год принесет в ваш дом любовь и радость, придаст уверенности в делах и сохранит рядом надежных людей. С праздником!
***
Поздравляю со Старым Новым годом! Желаю вдохновения, смелых решений и новых свершений.
***
В Старый Новый год желаю мира, согласия и процветания. Пусть в жизни будет больше радости, искренних улыбок и уверенности в завтрашнем дне. С праздником!
Старый Новый год 2026 — красивые стихи на украинском языке
Зі Старим Новим роком вас вітаю,
Щастя й радості бажаю!
У щасливій вашій хаті,
Щоб ви всі були багаті,
Щоб лежали на столі
Паляниці немалі,
Щоб були у вас ковбаси,
Молоко і сало, й м'ясо,
і млинці, і пиріжки,
і пухнасті пампушки.
Щоб були ви в цій оселі
і щасливі, і веселі!
***
Зі Старим Новим роком вас вітаю!
Добра, здоров'я, щастя вам бажаю!
Нехай усе лихе старий рік забере,
А новий лиш радість та успіх принесе.
***
Хай зірки на небі сяють,
Старий Новий рік вітає,
Щастя вам і теплих днів,
Миру в серці і надій!
***
Зі Старим Новим роком вас,
Хай буде світлим кожен час!
Хай мрії здійснюються всі,
І щастя буде у сім'ї!
***
Старий Новий рік у хаті,
Зустрічай його хутчіш.
Став на стіл горілки пляшку,
Сало і ковбаску ріж.
Принесе нехай це свято
Щастя і добро в сім'ю,
Хай ввійде кохання щире
В душу радісну твою.
Гроші водяться в кишені
І у схованці нехай,
З позитивом у майбутнє
Двері тільки відчиняй.
Со Старым Новым годом 2026 — яркие открытки
