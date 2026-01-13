Со Старым Новым годом 2026 — поздравления с праздником в стихах, прозе и открытках

Семья отмечает новогодние праздники. Фото: istockphoto.com

Многие украинцы продолжают праздновать Старый Новый год в ночь с 13 на 14 января. Этот уникальный праздник сформировался более 100 лет назад из-за смены календаря, а теперь существует как часть народных традиций. А еще это лишний повод поздравить близких, пожелать им мира и счастья.

Новини.LIVE делится подборкой теплых и веселых поздравлений со Старым Новым годом в стихах, прозе и открытках.

Поздравления со Старым Новым годом в прозе

Поздравляю со Старым Новым годом! Пусть новая страница жизни будет без страхов, огорчений и разочарований, а наполнится надеждой и добром.

Искренне поздравляю со Старым Новым годом! Желаю вам мирного неба, стабильности, душевного спокойствия и приятных чудес, которые согревают сердце.

В Старый Новый год хочется пожелать мира, тепла и внутреннего равновесия. Пусть праздник станет символом обновления, новых возможностей и уверенных шагов вперед.

Пусть Старый Новый год принесет в ваш дом любовь и радость, придаст уверенности в делах и сохранит рядом надежных людей. С праздником!

Поздравляю со Старым Новым годом! Желаю вдохновения, смелых решений и новых свершений.

В Старый Новый год желаю мира, согласия и процветания. Пусть в жизни будет больше радости, искренних улыбок и уверенности в завтрашнем дне. С праздником!

Старый Новый год 2026 — красивые стихи на украинском языке

Зі Старим Новим роком вас вітаю,

Щастя й радості бажаю!

У щасливій вашій хаті,

Щоб ви всі були багаті,

Щоб лежали на столі

Паляниці немалі,

Щоб були у вас ковбаси,

Молоко і сало, й м'ясо,

і млинці, і пиріжки,

і пухнасті пампушки.

Щоб були ви в цій оселі

і щасливі, і веселі!

Зі Старим Новим роком вас вітаю!

Добра, здоров'я, щастя вам бажаю!

Нехай усе лихе старий рік забере,

А новий лиш радість та успіх принесе.

Хай зірки на небі сяють,

Старий Новий рік вітає,

Щастя вам і теплих днів,

Миру в серці і надій!

Зі Старим Новим роком вас,

Хай буде світлим кожен час!

Хай мрії здійснюються всі,

І щастя буде у сім'ї!

Старий Новий рік у хаті,

Зустрічай його хутчіш.

Став на стіл горілки пляшку,

Сало і ковбаску ріж.

Принесе нехай це свято

Щастя і добро в сім'ю,

Хай ввійде кохання щире

В душу радісну твою.

Гроші водяться в кишені

І у схованці нехай,

З позитивом у майбутнє

Двері тільки відчиняй.

Со Старым Новым годом 2026 — яркие открытки

Открытка со Старым Новым годом 2026. Коллаж: Новини.LIVE

Открытка со Старым Новым годом 2026. Коллаж: Новини.LIVE

Открытка со Старым Новым годом 2026. Коллаж: Новини.LIVE

