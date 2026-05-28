Подарунки дитині на 1 червня 2026: трендові іграшки та ідеї

Червень для дітей — це початок справжніх пригод і безтурботного літа. Раніше саме 1 червня в Україні асоціювалося зі святом для малечі, однак офіційно День захисту дітей перенесли на іншу дату. Попри це бажання тішити дітей подарунками, проводити час разом і створювати теплі спогади нікуди не зникла.

Новини.LIVE зібрали найактуальніші подарунки для різного віку, які точно викличуть щиру радість.

Як обрати ідеальний подарунок дитині

Перед покупкою важливо враховувати характер та інтереси дитини. Звертайте увагу на:

вік;

захоплення;

безпечність матеріалів;

якість;

користь для розвитку;

інтерес дитини саме зараз.

Які подарунки для дітей будуть у тренді у 2026 році

Світ дитячих іграшок стрімко змінюється. Серед головних трендів:

інтерактивні іграшки з елементами AI;

конструктори та STEAM-набори;

творчі комплекти;

екоіграшки з безпечних матеріалів;

колекційні фігурки та blind box;

гаджети для активного життя;

ігри для відпочинку на вулиці.

Що подарувати малюку від 0 до 1 року

У перший рік життя дитина активно знайомиться зі світом, тому найкращими подарунками стають безпечні розвивальні іграшки. Чудовою ідеєю стане музичний мобіль із проєктором зоряного неба. Такі іграшки допомагають заспокоїти малюка, розвивають концентрацію уваги та створюють затишну атмосферу перед сном.

Не менш популярні у 2026 році розвивальні килимки з дугами, брязкальцями та сенсорними елементами. Вони стимулюють дрібну моторику, слух і тактильні відчуття, а також забезпечують безпечний простір для гри.

Подарунки дітям 2-3 років для активного розвитку

У цьому віці діти дуже допитливі, тому подарунок має поєднувати гру та навчання. Особливо популярними залишаються інтерактивні набори українською мовою, які допомагають дитині вивчати кольори, форми, звуки та назви тварин у легкій ігровій формі. Серед найкращих ідей:

бізікуби та бізіборди;

сортери;

музичні інтерактивні іграшки;

набори з тваринами;

великі конструктори;

ігрові центри.

Що подарувати дитині 3-5 років

У цьому віці активно розвивається уява, тому діти обожнюють сюжетні ігри, творчість та пригоди. Чудовим подарунком можуть стати:

логічні вікторини;

тематичні ігрові набори;

залізниці та автотреки;

набори для творчості;

кінетичний пісок;

мозаїки та магнітні конструктори.

Найкращі подарунки дітям 6-10 років

Для школярів важливо, щоб подарунок був не лише веселим, а й "крутим" у колі друзів. У 2026 році серед трендових подарунків для дітей:

конструктори LEGO;

набори Minecraft;

самокати;

смарт-годинники;

гаражі та треки Hot Wheels;

інтерактивні роботи;

набори для експериментів.

Фанати Minecraft особливо мріють про тематичні конструктори з героями гри. Такі набори розвивають логіку, посидючість та допомагають відволіктися від смартфона.

Що подарувати підлітку у 2026 році

Підлітки найбільше цінують сучасні гаджети та стильні аксесуари. Особливо стрімко набирають популярність blind box — коробки-сюрпризи з колекційними фігурками. Цей подарунок створює додатковий WOW-ефект, адже дитина до останнього не знає, яка саме іграшка всередині. У тренді й фігурки з героями аніме, улюблених мультфільмів, фільмів або серіалів, які стануть частиною декору кімнати.

Також серед найпопулярніших подарунків:

бездротові навушники;

портативні колонки;

електронні книги;

смарт-годинники;

колекційні фігурки;

LED-декор для кімнати;

творчі набори;

антистрес-іграшки.

