День захисту дітей 2026 більше не 1 червня: яка нова дата в Україні та чому

Дівчинка на заході до Дня захисту дітей в Тернополі. Фото: ternopilcity.gov.ua

Звична для багатьох українців дата святкування Дня захисту дітей — 1 червня — офіційно залишилася в минулому. І для цього є вагомі причини.

Новини.LIVE розповідає, чому Україна відмовилася від старої дати та коли тепер відзначатимуть День захисту дітей.

Коли в Україні з'явився День захисту дітей

Офіційно День захисту дітей в Україні з'явився у 1998 році. Відповідний указ №568/98 підписав другий президент України Леонід Кучма, встановивши щорічне святкування 1 червня. У цю дату проводили дитячі свята, соціальні акції та заходи, які були покликані нагадати суспільству про важливість захисту прав дитини.

Чому День захисту дітей більше не святкують 1 червня

30 травня 2025 року президент України Володимир Зеленський підписав новий указ №355/2025. Документ офіційно скасував попередній указ 1998 року, а отже дата 1 червня втратила чинність як державне свято.

Таке рішення було прийняте, щоб гармонізувати українське законодавство з міжнародними нормами, посилити міжнародну співпрацю у сфері захисту дітей та посилити увагу до прав дітей в умовах війни.

Яка нова дата Дня захисту дітей в Україні

Відтепер День захисту дітей в Україні офіційно відзначатимуть щороку 20 листопада. Ця дата збігається зі Всесвітнім днем дитини, який визнаний міжнародною спільнотою. Таким чином Україна долучилася до глобальної практики вшанування прав дитини саме в день, який має особливу історичну вагу для всього світу.

Чому саме 20 листопада тепер День захисту дітей

20 листопада 1989 року Генеральна Асамблея ООН ухвалила Конвенцію про права дитини — головний міжнародний документ, що визначає права дітей та стандарти їхнього захисту. Конвенція стала основою для змін, які суттєво покращили життя мільйонів дітей у світі.

Саме цей документ вперше комплексно закріпив:

право кожної дитини на життя та розвиток;

право на освіту;

право на захист від насильства;

право на медичну допомогу;

право на повагу до гідності та інтересів дитини.

Перенесення Дня захисту дітей на 20 листопада нагадує про глибший сенс цього дня. Це не лише про концерти, подарунки чи розваги. Це насамперед про право кожної дитини жити у безпеці, навчатися, розвиватися та мати щасливе дитинство.

