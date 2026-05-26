День защиты детей 2026 больше не 1 июня: какая новая дата в Украине и почему

Девочка на мероприятии ко Дню защиты детей в Тернополе. Фото: ternopilcity.gov.ua

Привычная для многих украинцев дата празднования Дня защиты детей — 1 июня — официально осталась в прошлом. И для этого есть веские причины.

Новини.LIVE рассказывает, почему Украина отказалась от старой даты и когда теперь будут отмечать День защиты детей.

Когда в Украине появился День защиты детей

Официально День защиты детей в Украине появился в 1998 году. Соответствующий указ №568/98 подписал второй президент Украины Леонид Кучма, установив ежегодное празднование 1 июня. В эту дату проводили детские праздники, социальные акции и мероприятия, которые были призваны напомнить обществу о важности защиты прав ребенка.

Почему День защиты детей больше не празднуют 1 июня

30 мая 2025 года президент Украины Владимир Зеленский подписал новый указ №355/2025. Документ официально отменил предыдущий указ 1998 года, а значит дата 1 июня утратила силу как государственный праздник.

Такое решение было принято, чтобы гармонизировать украинское законодательство с международными нормами, усилить международное сотрудничество в сфере защиты детей и усилить внимание к правам детей в условиях войны.

Какая новая дата Дня защиты детей в Украине

Отныне День защиты детей в Украине официально будут отмечать ежегодно 20 ноября. Эта дата совпадает со Всемирным днем ребенка, который признан международным сообществом. Таким образом Украина присоединилась к глобальной практике чествования прав ребенка именно в день, который имеет особое историческое значение для всего мира.

Почему именно 20 ноября теперь День защиты детей

20 ноября 1989 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Конвенцию о правах ребенка — главный международный документ, определяющий права детей и стандарты их защиты. Конвенция стала основой для изменений, которые существенно улучшили жизнь миллионов детей в мире.

Именно этот документ впервые комплексно закрепил:

право каждого ребенка на жизнь и развитие;

право на образование;

право на защиту от насилия;

право на медицинскую помощь;

право на уважение достоинства и интересов ребенка.

Перенос Дня защиты детей на 20 ноября напоминает о более глубоком смысле этого дня. Это не только о концертах, подарках или развлечениях. Это прежде всего о праве каждого ребенка жить в безопасности, учиться, развиваться и иметь счастливое детство.

