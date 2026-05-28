Подарки ребенку на 1 июня 2026: трендовые игрушки и идеи

Подарок ребенку на праздник. Коллаж: Новини.LIVE

Июнь для детей — это начало настоящих приключений и беззаботного лета. Ранее именно 1 июня в Украине ассоциировалось с праздником для малышей, однако официально День защиты детей перенесли на другую дату. Несмотря на это желание радовать детей подарками, проводить время вместе и создавать теплые воспоминания никуда не исчезло.

Новини.LIVE собрали самые актуальные подарки для всех возрастов, которые точно вызовут искреннюю радость.

Как выбрать идеальный подарок ребенку

Перед покупкой важно учитывать характер и интересы ребенка. Обращайте внимание на:

возраст;

увлечения;

безопасность материалов;

качество;

пользу для развития;

интерес ребенка именно сейчас.

Какие подарки для детей будут в тренде в 2026 году

Мир детских игрушек стремительно меняется. Среди главных трендов:

интерактивные игрушки с элементами AI;

конструкторы и STEAM-наборы;

творческие комплекты;

экоигрушки из безопасных материалов;

коллекционные фигурки и blind box;

гаджеты для активной жизни;

игры для отдыха на улице.

Что подарить малышу от 0 до 1 года

В первый год жизни ребенок активно знакомится с миром, поэтому лучшими подарками становятся безопасные развивающие игрушки. Отличной идеей станет музыкальный мобиль с проектором звездного неба. Такие игрушки помогают успокоить малыша, развивают концентрацию внимания и создают уютную атмосферу перед сном.

Читайте также:

Не менее популярны в 2026 году развивающие коврики с дугами, погремушками и сенсорными элементами. Они стимулируют мелкую моторику, слух и тактильные ощущения, а также обеспечивают безопасное пространство для игры.

Подарки детям 2-3 лет для активного развития

В этом возрасте дети очень любознательны, поэтому подарок должен сочетать игру и обучение. Особенно популярными остаются интерактивные наборы на украинском языке, которые помогают ребенку изучать цвета, формы, звуки и названия животных в легкой игровой форме. Среди лучших идей:

бизикубы и бизиборды;

сортеры;

музыкальные интерактивные игрушки;

наборы с животными;

большие конструкторы;

игровые центры.

Что подарить ребенку 3-5 лет

В этом возрасте активно развивается воображение, поэтому дети обожают сюжетные игры, творчество и приключения. Отличным подарком могут стать:

логические викторины;

тематические игровые наборы;

железные дороги и автотреки;

наборы для творчества;

кинетический песок;

мозаики и магнитные конструкторы.

Лучшие подарки детям 6-10 лет

Для школьников важно, чтобы подарок был не только веселым, но и "крутым" в кругу друзей. В 2026 году среди трендовых подарков для детей:

конструкторы LEGO;

наборы Minecraft;

самокаты;

смарт-часы;

гаражи и треки Hot Wheels;

интерактивные роботы;

наборы для экспериментов.

Фанаты Minecraft особенно мечтают о тематических конструкторах с героями игры. Такие наборы развивают логику, усидчивость и помогают отвлечься от смартфона.

Что подарить подростку в 2026 году

Подростки больше всего ценят современные гаджеты и стильные аксессуары. Особенно стремительно набирают популярность blind box — коробки-сюрпризы с коллекционными фигурками. Этот подарок создает дополнительный WOW-эффект, ведь ребенок до последнего не знает, какая именно игрушка внутри. В тренде и фигурки с героями аниме, любимых мультфильмов, фильмов или сериалов, которые станут частью декора комнаты.

Также среди самых популярных подарков:

беспроводные наушники;

портативные колонки;

электронные книги;

смарт-часы;

коллекционные фигурки;

LED-декор для комнаты;

творческие наборы;

антистресс-игрушки.

Ранее Новини.LIVE делился календарем праздников на июнь 2026 года. Он поможет вам не пропустить важные события первого летнего месяца.