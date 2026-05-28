Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Праздники Что подарить ребенку в июне 2026: современные игрушки на праздник

Что подарить ребенку в июне 2026: современные игрушки на праздник

Ua ru
Дата публикации 28 мая 2026 10:01
Подарки ребенку на 1 июня 2026: трендовые игрушки и идеи
Подарок ребенку на праздник. Коллаж: Новини.LIVE

Июнь для детей — это начало настоящих приключений и беззаботного лета. Ранее именно 1 июня в Украине ассоциировалось с праздником для малышей, однако официально День защиты детей перенесли на другую дату. Несмотря на это желание радовать детей подарками, проводить время вместе и создавать теплые воспоминания никуда не исчезло.

Новини.LIVE собрали самые актуальные подарки для всех возрастов, которые точно вызовут искреннюю радость.

Как выбрать идеальный подарок ребенку

Перед покупкой важно учитывать характер и интересы ребенка. Обращайте внимание на:

  • возраст;
  • увлечения;
  • безопасность материалов;
  • качество;
  • пользу для развития;
  • интерес ребенка именно сейчас.

Какие подарки для детей будут в тренде в 2026 году

Мир детских игрушек стремительно меняется. Среди главных трендов:

  • интерактивные игрушки с элементами AI;
  • конструкторы и STEAM-наборы;
  • творческие комплекты;
  • экоигрушки из безопасных материалов;
  • коллекционные фигурки и blind box;
  • гаджеты для активной жизни;
  • игры для отдыха на улице.

Что подарить малышу от 0 до 1 года

В первый год жизни ребенок активно знакомится с миром, поэтому лучшими подарками становятся безопасные развивающие игрушки. Отличной идеей станет музыкальный мобиль с проектором звездного неба. Такие игрушки помогают успокоить малыша, развивают концентрацию внимания и создают уютную атмосферу перед сном.

Читайте также:

Не менее популярны в 2026 году развивающие коврики с дугами, погремушками и сенсорными элементами. Они стимулируют мелкую моторику, слух и тактильные ощущения, а также обеспечивают безопасное пространство для игры.

Подарки детям 2-3 лет для активного развития

В этом возрасте дети очень любознательны, поэтому подарок должен сочетать игру и обучение. Особенно популярными остаются интерактивные наборы на украинском языке, которые помогают ребенку изучать цвета, формы, звуки и названия животных в легкой игровой форме. Среди лучших идей:

  • бизикубы и бизиборды;
  • сортеры;
  • музыкальные интерактивные игрушки;
  • наборы с животными;
  • большие конструкторы;
  • игровые центры.

Что подарить ребенку 3-5 лет

В этом возрасте активно развивается воображение, поэтому дети обожают сюжетные игры, творчество и приключения. Отличным подарком могут стать:

  • логические викторины;
  • тематические игровые наборы;
  • железные дороги и автотреки;
  • наборы для творчества;
  • кинетический песок;
  • мозаики и магнитные конструкторы.

Лучшие подарки детям 6-10 лет

Для школьников важно, чтобы подарок был не только веселым, но и "крутым" в кругу друзей. В 2026 году среди трендовых подарков для детей:

  • конструкторы LEGO;
  • наборы Minecraft;
  • самокаты;
  • смарт-часы;
  • гаражи и треки Hot Wheels;
  • интерактивные роботы;
  • наборы для экспериментов.

Фанаты Minecraft особенно мечтают о тематических конструкторах с героями игры. Такие наборы развивают логику, усидчивость и помогают отвлечься от смартфона.

Что подарить подростку в 2026 году

Подростки больше всего ценят современные гаджеты и стильные аксессуары. Особенно стремительно набирают популярность blind box — коробки-сюрпризы с коллекционными фигурками. Этот подарок создает дополнительный WOW-эффект, ведь ребенок до последнего не знает, какая именно игрушка внутри. В тренде и фигурки с героями аниме, любимых мультфильмов, фильмов или сериалов, которые станут частью декора комнаты.

Также среди самых популярных подарков:

  • беспроводные наушники;
  • портативные колонки;
  • электронные книги;
  • смарт-часы;
  • коллекционные фигурки;
  • LED-декор для комнаты;
  • творческие наборы;
  • антистресс-игрушки.

Ранее Новини.LIVE делился календарем праздников на июнь 2026 года. Он поможет вам не пропустить важные события первого летнего месяца.

День защиты детей подарок на праздник подарок ребенку детский праздник
Светлана Конюшенко - Редактор
Автор:
Светлана Конюшенко
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации