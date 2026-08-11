Що освячують на Горіховий Спас 2026: продукти, які можна і не можна нести до церкви

Українці освячують кошики на Горіховий Спас. Колаж: Новини.LIVE

Уже 16 серпня в Україні віряни відзначатимуть велике свято Горіховий Спас. Цього дня до храму на освячення несуть випічку, горіхи та фрукти нового врожаю. Але, важливо не просто наповнити святкові кошики, а покласти продукти, які відповідають традиціям свята.

Новини.LIVE розповідає, що можна освячувати на Горіховий Спас 2026 року, а які речі краще залишити вдома.

Що насправді святкують 16 серпня

Горіховий Спас — народна назва свята. Ще його називають Хлібним, Полотняним, Холодним або просто Третім. Ці назви пов'язані з народними звичаями та сільськогосподарським календарем. Адже в Україні наприкінці літа завершували жнива, пекли хліб із нового зерна та збирали достиглі горіхи.

А у церковному календарі 16 серпня вшановують Перенесення Нерукотворного образу Господа Ісуса Христа з Едеси до Константинополя.

Що покласти до кошика на Горіховий Спас

Робити кошик величезним та помпезним немає потреби. Адже справжній сенс свята не у продуктах, а у вшануванні Нерукотворного Образа, спільній молитві.

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За українською традицією, до святкового кошика варто покласти:

Горіхи

Передусім це волоські та лісові горіхи, з якими й пов'язана одна з народних назв свята. Достатньо навіть жменьки.

Хліб.

Особливе значення має свіжоспечений хліб із зерна нового врожаю. Наші предки вірили, що освячений хліб є символом достатку для родини. Також можна взяти домашню випічку.

Зерно або борошно

Їх також пов'язують із завершенням жнив та вдячністю за отриманий урожай.

Сезонні плоди

До кошика можна додати яблука, груші, сливи, виноград та інші фрукти, які достигають наприкінці літа.

Мед

Мед нового врожаю також додають до кошика. Особливо якщо не встигли освятити його на Медовий Спас.

Також у різних регіонах України до святкового кошика додають: воду, трави, квіти, натуральні тканини (рушники, вишиванки, сорочки з льону).

Що краще не класти до святкового кошика на Горіховий Спас

Священнослужителі ПЦУ наголошують, що святковий кошик на Горіховий Спас — не спосіб надати особливих властивостей дорогим речам. Тому гроші, банківські картки, гаманці, ключі від автомобіля чи квартири, коштовності, годинники та інші матеріальні цінності нести до церкви немає сенсу.

Не варто перетворювати його і на демонстрацію достатку. Не доречно брати із собою екзотичні фрукти, алкоголь. Зайвими будуть й м'ясні продукти, адже вони просто не відповідають змісту свята.

Якщо ж людина хоче освятити хрестик, ікону чи іншу релігійну річ, краще запитати про це безпосередньо у священника свого храму.

Практичні поради, які допоможуть скласти святковий кошик на Горіховий Спас

Збирати його краще безпосередньо перед походом до храму:

фрукти помийте та протріть, щоб вже після освячення їх можна було споживати;

хліб варто покласти на серветку або чистий рушничок;

мед взяти у щільно закритій банці;

горішки можна очистити або ж покласти у шкаралупі;

квіти бажано не повинні контактувати з їжею;

поставте також всередину церковну свічку та запаліть її перед самим освяченням.

Беріть стільки продуктів, скільки вистачить для того щоб пригостити когось та скільки зможе з'їсти ваша родина. Ще доречним продовженням свята стане поділитися їжею з людиною, яка її потребує — це надає традиції значно більше змісту, ніж прагнення зібрати найдорожчий або найбільший кошик.

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