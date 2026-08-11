Что освящают на Ореховый Спас 2026: продукты, которые можно и нельзя нести в церковь

Что взять в церковь на Ореховый Спас: собираем праздничную корзину
Уже 16 августа в Украине верующие будут отмечать большой праздник Ореховый Спас. В этот день в храм на освящение приносят выпечку, орехи и фрукты нового урожая. Но важно не просто наполнить праздничные корзины, а положить в них продукты, соответствующие традициям праздника.
Новини.LIVE рассказывают, что можно освящать на Ореховый Спас 2026 года, а какие вещи лучше оставить дома.
Что на самом деле празднуют 16 августа
Ореховый Спас — народное название праздника. Еще его называют Хлебным, Полотняным, Холодным или просто Третьим. Эти названия связаны с народными обычаями и сельскохозяйственным календарем. Ведь в Украине в конце лета заканчивали жатву, пекли хлеб из нового зерна и собирали созревшие орехи.
А в церковном календаре 16 августа чествуют Перенесение Нерукотворного образа Господа Иисуса Христа из Эдессы в Константинополь.
Что положить в корзину на Ореховый Спас
Делать корзину огромной и помпезной нет необходимости. Ведь истинный смысл праздника не в продуктах, а в почитании Нерукотворного Образа, совместной молитве.
По украинской традиции в праздничную корзину следует положить:
- Орехи
Прежде всего это грецкие и лесные орехи, с которыми и связано одно из народных названий праздника. Достаточно даже горстки.
- Хлеб.
Особое значение имеет свежеиспеченный хлеб из зерна нового урожая. Наши предки верили, что освященный хлеб является символом достатка для семьи. Также можно взять домашнюю выпечку.
- Зерно или мука
Их также связывают с завершением жатвы и благодарностью за полученный урожай.
- Сезонные плоды
В корзину можно добавить яблоки, груши, сливы, виноград и другие фрукты, которые созревают в конце лета.
- Мед
Мед нового урожая также кладут в корзину. Особенно если не успели освятить его на Медовый Спас.
Также в разных регионах Украины в праздничную корзину добавляют: воду, травы, цветы, натуральные ткани (рушники, вышиванки, льняные рубашки).
Что лучше не класть в праздничную корзину на Ореховый Спас
Священнослужители ПЦУ подчеркивают, что праздничная корзина на Ореховый Спас — не способ придать особые свойства ценным вещам. Поэтому деньги, банковские карты, кошельки, ключи от автомобиля или квартиры, драгоценности, часы и другие материальные ценности нести в церковь нет смысла.
Не стоит превращать его и в демонстрацию достатка. Неуместно брать с собой экзотические фрукты, алкоголь. Лишними будут и мясные продукты, ведь они просто не соответствуют смыслу праздника.
Если же человек хочет освятить крестик, икону или другой религиозный предмет, лучше спросить об этом непосредственно у священника своего храма.
Практические советы, которые помогут собрать праздничную корзину на Ореховый Спас
Собирать его лучше непосредственно перед походом в храм:
- фрукты помойте и протрите, чтобы уже после освящения их можно было употреблять;
- хлеб стоит положить на салфетку или чистое полотенце;
- мед взять в плотно закрытой банке;
- орешки можно очистить или же положить в скорлупе;
- цветы желательно не должны соприкасаться с едой;
- поставьте также внутрь церковную свечу и зажгите ее перед самим освящением.
Берите столько продуктов, сколько хватит, чтобы угостить кого-нибудь и сколько сможет съесть ваша семья. Еще одним уместным продолжением праздника станет то, чтобы поделиться едой с тем, кто в ней нуждается — это придает традиции гораздо больше смысла, чем стремление собрать самую дорогую или самую большую корзину.
Ранее мы рассказывали, сколько дней продлится Успенский пост в 2026 году и как украинским верующим следует его провести.
Также делимся с вами церковным календарем праздников на август 2026 года, который подскажет, когда и какие религиозные события нас ждут в последний месяц лета.