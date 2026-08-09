Горіховий Спас 2026: нова дата та головні традиції в Україні

Українці святкують Горіховий Спас. Колаж: Новини.LIVE

Невдовзі віряни в Україні святкуватимуть Третій або Горіховий Спас, який завершить літній цикл Спасів. Свято зустрічатимемо за новою церковною датою.

Новини.LIVE розповідає, коли буде Горіховий Спас 2026 року, звідки походить назва свята та які є важливі українські традиції.

Коли Горіховий Спас у 2026 році

За новоюліанським календарем Горіховий Спас в Україні припадає на 16 серпня. Цієї дати ПЦУ та УГКЦ відзначають Перенесення з Едеси до Царгорода Нерукотворного образу Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, названого Святим обрусом. Раніше це свято припадало на 29 серпня.

Що саме відзначають віряни 16 серпня та який сенс свята

Цього дня християни згадують перенесення Нерукотворного образу Спасителя з Едеси до Константинополя. У церковній традиції цей образ називають Святим обрусом.

За переказами, одного разу Ісус Христос після вмивання витерся рушником, на якому відбився його божественний лик. З цього рушника художники почали писати ікони Спаса Нерукотворного, а саме полотно вважалося цілющим.

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Чому свято називають Горіховим Спасом та які ще є народні назви

Народна назва Горіховий Спас пов'язана з тим, що саме у цей період починався збір волоських та лісових горіхів. Для наших предків це свято було своєрідною межею між літом і осінню. Завершувалися жнива, збирали врожай, готували продукти до зими.

Не випадково свято має й інші назви:

Хлібний Спас пов'язаний із завершенням жнив і випіканням хліба з борошна нового врожаю;

пов'язаний із завершенням жнив і випіканням хліба з борошна нового врожаю; Полотняний Спас — люди шанували полотна і продавали на ярмарках домашнє полотно, рушники та одяг. У народі навіть казали: "Перший Спас — на воді стоять, Другий Спас — яблука їдять, Третій Спас — на горі полотна продають";

— люди шанували полотна і продавали на ярмарках домашнє полотно, рушники та одяг. У народі навіть казали: "Перший Спас — на воді стоять, Другий Спас — яблука їдять, Третій Спас — на горі полотна продають"; Холодний Спас — так називали через наближення осені.

Які традиції має Горіховий Спас

Найважливішою традицією для вірян є відвідування храму та молитва. У цей день можна взяти участь у святковому богослужінні, а також освятити принесені продукти. До святкового кошика традиційно клали хліб, випічку, горіхи, мед, фрукти, овочі та зелень.

Після храму родина збиралася за спільним столом. Оскільки Успенський піст завершується 14 серпня, на Горіховий Спас немає обмежень у харчуванні. Особливе місце на столі традиційно відводили свіжому хлібу та домашній випічці. Готували пироги, пиріжки, печиво й інші смаколики з горіхами та фруктовими начинками.

Що робили на Горіховий Спас у давнину

Третій Спас припадав на дуже насичений період сільськогосподарського року. Роботи було багато, тому цей день зовсім не вважався часом, коли потрібно залишити всі справи.

Збирали горіхи, завершували жнива, молотили зерно, готували борошно, збирали овочі та фрукти. Після цього починали робити запаси на зиму.

У деяких українських селах існував цікавий звичай: найстаршу жінку в селі першою відправляли збирати горіхи. Вважалося, що кількість горіхів, яку вона принесе, стане своєрідним орієнтиром для інших мешканців. Також до свята ткали полотно, шили одяг, вишивали рушники та готували тканину для продажу на ярмарках.

Цікава традиція з першим горіхом

За народним звичаєм, у свято потрібно було зірвати горішок з дерева та скуштувати його. Стиглий і смачний горіх обіцяв радість та приємні події. Якщо горіх був зеленим, слід чекати та важливі новини. Порожній горіх нібито віщував завершення проблем, а зіпсований або червивий пов'язували з неприємностями.

Прикмети на Горіховий Спас

З Горіховим Спасом пов'язували такі народні прикмети:

Якщо горіхів уродило багато, наступного року чекати хорошого врожаю зернових.

Якщо на Третій Спас пішов дощ із грозою, осінь буде теплою.

Якщо журавлі вже відлітали на південь, скоро прийде холод, а на Покрову буде мороз.

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