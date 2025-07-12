Церковне свято 13 липня — що не можна робити у Собор архангела Гавриїла

Собор архангела Гавриїла. Колаж: Новини.LIVE

У цю неділю, 13 липня, українські віряни відзначатимуть одне з важливих церковних свят — Собор архангела Гавриїла. Саме у цю дату в XVII столітті в Константинополі було освячено храм на честь святого. В народі ж день прозвали "Гаврило Літній"

Новини.LIVE ділиться з вами, які існують традиції, звичаї та прикмети 13 липня, а також що категорично не можна робити у День архангела Гавриїла.

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Як за народними звичаями, так і за церковними традиціями 13 липня — день особливої сили, коли варто подумати про духовне, зупинитися і почути своє серце.

Священнослужителі радять відвідати церкву та взяти участь у богослужінні. Корисно у свято молитися архангелу Гавриїлу. Вважається, що саме 13 липня архангел Гавриїл чує кожну щиру молитву. Віряни просять святого про підтримку, захист від зла, хвороб та лихих людей, допомогу віднайти мудре рішення.

Якщо не маєте можливості піти до храму — запаліть свічку вдома, подякуйте за прожиті дні, попросіть про мудрість, здоров’я і мир.

Також цього дня, як і в інше церковне свято, християни допомагають тим, хто цього потребує, словом чи ділом. Відвідують стареньких родичів, допомагають їм по господарству. Збираються усією родиною за столом, не заради їжі, а заради спілкування, добрих згадок та спільного часу.

Жінка молиться у церкві перед іконами. Фото: freepik.com

Що не можна робити 13 липня — головні заборони у День архангела Гавриїла

У церковне свято важливо поводитися з повагою до духовних цінностей. Народна та релігійна традиція вказує — категорично не можна:

важко фізично працювати в полі чи на городі — земля має відпочивати;

сваритися, конфліктувати — день створений для миру, а не конфліктів;

вживати лайливі слова;

вживати алкоголь;

надміру веселитися — це час для тиші і вдумливості;

обманювати;

ображати когось.

За народними звичаями, 13 липня бажано утриматися також від таких дій:

Не ловити і не готувати рибу — кажуть, що вода сьогодні "жива", і риба має спокій. Не засмагати під прямим сонцем — це може забрати ваші сили. Не залишатися довго під дощем — вода "змиває" удачу. Не скупитися та не відмовляти в допомозі. Не планувати важливих ділових зустрічей — вважається, що вони можуть не мати успіху.

Віряни моляться у церкві. Фото: LiveJournal

Народні прикмети на 13 липня

Наші предки вірили, що саме цього дня природа підказує, чого чекати восени:

Якщо у Собор архангела Гавриїла йде дощ — врожай буде бідний.

Якщо день теплий і сухий — осінь буде такою ж.

Якщо на Гаврило Літнього з'являються темні хмари — погода зміниться різко.

Якщо птахи збираються зграями — рання осінь неминуча.

Якщо на полях 13 липня багато бджіл — попереду кілька теплих, ясних днів.

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