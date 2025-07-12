Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Свята Що не можна робити у День архангела Гавриїла — суворі правила

Що не можна робити у День архангела Гавриїла — суворі правила

Ua ru
Дата публікації: 12 липня 2025 00:13
Церковне свято 13 липня — що не можна робити у Собор архангела Гавриїла
Собор архангела Гавриїла. Колаж: Новини.LIVE

У цю неділю, 13 липня, українські віряни відзначатимуть одне з важливих церковних свят — Собор архангела Гавриїла. Саме у цю дату в XVII столітті в Константинополі було освячено храм на честь святого. В народі ж день прозвали "Гаврило Літній"

Новини.LIVE ділиться з вами, які існують традиції, звичаї та прикмети 13 липня, а також що категорично не можна робити у День архангела Гавриїла.

Реклама
Читайте також:

Собор архангела Гавриїла 2025 — традиції та звичаї дня

Як за народними звичаями, так і за церковними традиціями 13 липня — день особливої сили, коли варто подумати про духовне, зупинитися і почути своє серце.

Священнослужителі радять відвідати церкву та взяти участь у богослужінні. Корисно у свято молитися архангелу Гавриїлу. Вважається, що саме 13 липня архангел Гавриїл чує кожну щиру молитву. Віряни просять святого про підтримку, захист від зла, хвороб та лихих людей, допомогу віднайти мудре рішення. 

Якщо не маєте можливості піти до храму — запаліть свічку вдома, подякуйте за прожиті дні, попросіть про мудрість, здоров’я і мир.

Також цього дня, як і в інше церковне свято, християни допомагають тим, хто цього потребує, словом чи ділом. Відвідують стареньких родичів, допомагають їм по господарству. Збираються усією родиною за столом, не заради їжі, а заради спілкування, добрих згадок та спільного часу.

 

Собор архангела Гавриїла 2025 — традиції та звичаї дня
Жінка молиться у церкві перед іконами. Фото: freepik.com

Що не можна робити 13 липня — головні заборони у День архангела Гавриїла 

У церковне свято важливо поводитися з повагою до духовних цінностей. Народна та релігійна традиція вказує — категорично не можна:

  • важко фізично працювати в полі чи на городі — земля має відпочивати;
  • сваритися, конфліктувати — день створений для миру, а не конфліктів;
  • вживати лайливі слова;
  • вживати алкоголь;
  • надміру веселитися — це час для тиші і вдумливості;
  • обманювати;
  • ображати когось.

За народними звичаями, 13 липня бажано утриматися також від таких дій:

  1. Не ловити і не готувати рибу — кажуть, що вода сьогодні "жива", і риба має спокій.
  2. Не засмагати під прямим сонцем — це може забрати ваші сили.
  3. Не залишатися довго під дощем — вода "змиває" удачу.
  4. Не скупитися та не відмовляти в допомозі.
  5. Не планувати важливих ділових зустрічей — вважається, що вони можуть не мати успіху.

 

Що не можна робити 13 липня — головні заборони у День архангела Гавриїла
Віряни моляться у церкві. Фото: LiveJournal

Народні прикмети на 13 липня

Наші предки вірили, що саме цього дня природа підказує, чого чекати восени:

  • Якщо у Собор архангела Гавриїла йде дощ — врожай буде бідний.
  • Якщо день теплий і сухий — осінь буде такою ж.
  • Якщо на Гаврило Літнього з'являються темні хмари — погода зміниться різко.
  • Якщо птахи збираються зграями — рання осінь неминуча.
  • Якщо на полях 13 липня багато бджіл — попереду кілька теплих, ясних днів.

Також ділимося з Вами новим церковним календарем свят на липень 2025 року, який нагадає вам про усі важливі релігійні події.

традиції 13 липня заборони Собор Архангела Гавриїла свято
Олена Дрозд - Редактор
Автор:
Олена Дрозд
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації