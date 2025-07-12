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Главная Праздники Что нельзя делать в День архангела Гавриила — строгие правила

Что нельзя делать в День архангела Гавриила — строгие правила

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Дата публикации 12 июля 2025 00:13
Церковный праздник 13 июля — что нельзя делать в Собор архангела Гавриила
Собор архангела Гавриила. Коллаж: Новини.LIVE

В это воскресенье, 13 июля, украинские верующие будут отмечать один из важных церковных праздников — Собор архангела Гавриила. Именно в эту дату в XVII веке в Константинополе был освящен храм в честь святого. В народе же день прозвали "Гавриил Летний".

Новини.LIVE делится с вами, какие существуют традиции, обычаи и приметы 13 июля, а также что категорически нельзя делать в День архангела Гавриила.

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Собор архангела Гавриила 2025 — традиции и обычаи дня

Как по народным обычаям, так и по церковным традициям 13 июля — день особой силы, когда стоит подумать о духовном, остановиться и услышать свое сердце.

Священнослужители советуют посетить церковь и принять участие в богослужении. Полезно в праздник молиться архангелу Гавриилу. Считается, что именно 13 июля архангел Гавриил слышит каждую искреннюю молитву. Верующие просят святого о поддержке, защите от зла, болезней и злых людей, помощи найти мудрое решение.

Если нет возможности пойти в храм — зажгите свечу дома, поблагодарите за прожитые дни, попросите о мудрости, здоровье и мире.

Также в этот день, как и в другой церковный праздник, христиане помогают тем, кто в этом нуждается, словом или делом. Посещают стареньких родственников, помогают им по хозяйству. Собираются всей семьей за столом, не ради еды, а ради общения, добрых воспоминаний и совместного времени.

 

Собор архангела Гавриила 2025 — традиции и обычаи дня
Женщина молится в церкви перед иконами. Фото: freepik.com

Что нельзя делать 13 июля — главные запреты в День архангела Гавриила

В церковный праздник важно вести себя с уважением к духовным ценностям. Народная и религиозная традиция указывает — категорически нельзя:

  • тяжело физически работать в поле или на огороде — земля должна отдыхать;
  • ссориться, конфликтовать — день создан для мира, а не конфликтов;
  • употреблять бранные слова;
  • употреблять алкоголь;
  • излишне веселиться — это время для тишины и вдумчивости;
  • обманывать;
  • оскорблять кого-то.

По народным обычаям, 13 июля желательно воздержаться также от таких действий:

  1. Не ловить и не готовить рыбу — говорят, что вода сегодня "живая", и рыба отдыхает.
  2. Не загорать под прямым солнцем — это может забрать ваши силы.
  3. Не оставаться долго под дождем — вода "смывает" удачу.
  4. Не скупиться и не отказывать в помощи.
  5. Не планировать важных деловых встреч — считается, что они могут не иметь успеха.

 

Что нельзя делать 13 июля — главные запреты в День архангела Гавриила
Верующие молятся в церкви. Фото: LiveJournal

Народные приметы на 13 июля

Наши предки верили, что именно в этот день природа подсказывает, чего ждать осенью:

  • Если в Собор архангела Гавриила идет дождь — урожай будет бедный.
  • Если день теплый и сухой — осень будет такой же.
  • Если на Гавриила Летнего появляются темные облака — погода изменится резко.
  • Если птицы собираются стаями — ранняя осень неизбежна.
  • Если на полях 13 июля много пчел — впереди несколько теплых, ясных дней.

Также делимся с Вами новым церковным календарем праздников на июль 2025 года, который напомнит вам обо всех важных религиозных событиях.

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Елена Дрозд - Редактор
Автор:
Елена Дрозд
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