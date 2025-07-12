Церковный праздник 13 июля — что нельзя делать в Собор архангела Гавриила

Что нельзя делать в День архангела Гавриила — строгие правила
В это воскресенье, 13 июля, украинские верующие будут отмечать один из важных церковных праздников — Собор архангела Гавриила. Именно в эту дату в XVII веке в Константинополе был освящен храм в честь святого. В народе же день прозвали "Гавриил Летний".
Новини.LIVE делится с вами, какие существуют традиции, обычаи и приметы 13 июля, а также что категорически нельзя делать в День архангела Гавриила.
Собор архангела Гавриила 2025 — традиции и обычаи дня
Как по народным обычаям, так и по церковным традициям 13 июля — день особой силы, когда стоит подумать о духовном, остановиться и услышать свое сердце.
Священнослужители советуют посетить церковь и принять участие в богослужении. Полезно в праздник молиться архангелу Гавриилу. Считается, что именно 13 июля архангел Гавриил слышит каждую искреннюю молитву. Верующие просят святого о поддержке, защите от зла, болезней и злых людей, помощи найти мудрое решение.
Если нет возможности пойти в храм — зажгите свечу дома, поблагодарите за прожитые дни, попросите о мудрости, здоровье и мире.
Также в этот день, как и в другой церковный праздник, христиане помогают тем, кто в этом нуждается, словом или делом. Посещают стареньких родственников, помогают им по хозяйству. Собираются всей семьей за столом, не ради еды, а ради общения, добрых воспоминаний и совместного времени.
Что нельзя делать 13 июля — главные запреты в День архангела Гавриила
В церковный праздник важно вести себя с уважением к духовным ценностям. Народная и религиозная традиция указывает — категорически нельзя:
- тяжело физически работать в поле или на огороде — земля должна отдыхать;
- ссориться, конфликтовать — день создан для мира, а не конфликтов;
- употреблять бранные слова;
- употреблять алкоголь;
- излишне веселиться — это время для тишины и вдумчивости;
- обманывать;
- оскорблять кого-то.
По народным обычаям, 13 июля желательно воздержаться также от таких действий:
- Не ловить и не готовить рыбу — говорят, что вода сегодня "живая", и рыба отдыхает.
- Не загорать под прямым солнцем — это может забрать ваши силы.
- Не оставаться долго под дождем — вода "смывает" удачу.
- Не скупиться и не отказывать в помощи.
- Не планировать важных деловых встреч — считается, что они могут не иметь успеха.
Народные приметы на 13 июля
Наши предки верили, что именно в этот день природа подсказывает, чего ждать осенью:
- Если в Собор архангела Гавриила идет дождь — урожай будет бедный.
- Если день теплый и сухой — осень будет такой же.
- Если на Гавриила Летнего появляются темные облака — погода изменится резко.
- Если птицы собираются стаями — ранняя осень неизбежна.
- Если на полях 13 июля много пчел — впереди несколько теплых, ясных дней.
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