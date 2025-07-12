Церковный праздник 13 июля — что нельзя делать в Собор архангела Гавриила

Собор архангела Гавриила. Коллаж: Новини.LIVE

В это воскресенье, 13 июля, украинские верующие будут отмечать один из важных церковных праздников — Собор архангела Гавриила. Именно в эту дату в XVII веке в Константинополе был освящен храм в честь святого. В народе же день прозвали "Гавриил Летний".

Новини.LIVE делится с вами, какие существуют традиции, обычаи и приметы 13 июля, а также что категорически нельзя делать в День архангела Гавриила.

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Как по народным обычаям, так и по церковным традициям 13 июля — день особой силы, когда стоит подумать о духовном, остановиться и услышать свое сердце.

Священнослужители советуют посетить церковь и принять участие в богослужении. Полезно в праздник молиться архангелу Гавриилу. Считается, что именно 13 июля архангел Гавриил слышит каждую искреннюю молитву. Верующие просят святого о поддержке, защите от зла, болезней и злых людей, помощи найти мудрое решение.

Если нет возможности пойти в храм — зажгите свечу дома, поблагодарите за прожитые дни, попросите о мудрости, здоровье и мире.

Также в этот день, как и в другой церковный праздник, христиане помогают тем, кто в этом нуждается, словом или делом. Посещают стареньких родственников, помогают им по хозяйству. Собираются всей семьей за столом, не ради еды, а ради общения, добрых воспоминаний и совместного времени.

Женщина молится в церкви перед иконами. Фото: freepik.com

Что нельзя делать 13 июля — главные запреты в День архангела Гавриила

В церковный праздник важно вести себя с уважением к духовным ценностям. Народная и религиозная традиция указывает — категорически нельзя:

тяжело физически работать в поле или на огороде — земля должна отдыхать;

ссориться, конфликтовать — день создан для мира, а не конфликтов;

употреблять бранные слова;

употреблять алкоголь;

излишне веселиться — это время для тишины и вдумчивости;

обманывать;

оскорблять кого-то.

По народным обычаям, 13 июля желательно воздержаться также от таких действий:

Не ловить и не готовить рыбу — говорят, что вода сегодня "живая", и рыба отдыхает. Не загорать под прямым солнцем — это может забрать ваши силы. Не оставаться долго под дождем — вода "смывает" удачу. Не скупиться и не отказывать в помощи. Не планировать важных деловых встреч — считается, что они могут не иметь успеха.

Верующие молятся в церкви. Фото: LiveJournal

Народные приметы на 13 июля

Наши предки верили, что именно в этот день природа подсказывает, чего ждать осенью:

Если в Собор архангела Гавриила идет дождь — урожай будет бедный.

Если день теплый и сухой — осень будет такой же.

Если на Гавриила Летнего появляются темные облака — погода изменится резко.

Если птицы собираются стаями — ранняя осень неизбежна.

Если на полях 13 июля много пчел — впереди несколько теплых, ясных дней.

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