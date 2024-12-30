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Що не можна робити 30 грудня, щоб не загубити щастя

30 грудня 2025 08:45
Валерія Максименко - Редактор
Що не можна і можна робити 30 грудня — заборони і традиції
Дівчина на зимовій прогулянці. Фото: Pinterest
Валерія Максименко - Редактор

У понеділок, 30 грудня, православні християни вшановують пам'ять святої мучениці Анісії Солунської. Цього дня є немало заборон, яких варто притримуватись, щоб не накликати у своє життя негаразди.

Новини.LIVE розповідають детальніше про цей день.

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Що не можна робити 30 грудня

У церковне свято святої мучениці Анісії Солунської забороняється:

  • Рукоділля: Не рекомендується займатися шиттям, в'язанням чи прядінням, оскільки це може призвести до невдач у любовних справах. 

  • Діти: Не можна цілувати сплячих дітей, особливо до трьох років, оскільки це може призвести до їхньої хвороби. Також не слід будити сплячих, адже, за повір'ями, душа під час сну покидає тіло і різке пробудження може зашкодити здоров'ю.

  • Алкоголь: Заборонено вживати спиртні напої в лазні, щоб уникнути нещасних випадків або погіршення самопочуття.

  • Поспіх: Не рекомендується поспішати чи метушитися, а також ризикувати, оскільки це може призвести до невдач.

  • Запізнення: Не можна запізнюватися, щоб не втратити своє щастя. Це стосується як роботи, так і особистих стосунків.

30 грудня заборони
Дитина радіє зимовій погоді. Фото: Pinterest

Що можна робити 29 грудня

Помоліться святій мучениці Анісії Солунській, яку вшановують цього дня, та попросіть про захист, мир і удачу. Займіться благодійністю, адже після смерті батьків Анісія роздала своє майно бідним і присвятила життя молитві та допомозі нужденним.

Також цього дня варто зайнятися генеральним прибиранням, яке позбавить вас від старих проблем та залучить у дім нову позитивну енергію.

Нагадаємо, що категорично заборонено робити на Новий рік. Також ми писали, коли цьогоріч святкуватимуть Старий Новий рік.

свята церква грудень народні прикмети заборони

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