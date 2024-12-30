Що не можна і можна робити 30 грудня — заборони і традиції

Що не можна робити 30 грудня, щоб не загубити щастя
У понеділок, 30 грудня, православні християни вшановують пам'ять святої мучениці Анісії Солунської. Цього дня є немало заборон, яких варто притримуватись, щоб не накликати у своє життя негаразди.
Новини.LIVE розповідають детальніше про цей день.
Що не можна робити 30 грудня
У церковне свято святої мучениці Анісії Солунської забороняється:
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Рукоділля: Не рекомендується займатися шиттям, в'язанням чи прядінням, оскільки це може призвести до невдач у любовних справах.
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Діти: Не можна цілувати сплячих дітей, особливо до трьох років, оскільки це може призвести до їхньої хвороби. Також не слід будити сплячих, адже, за повір'ями, душа під час сну покидає тіло і різке пробудження може зашкодити здоров'ю.
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Алкоголь: Заборонено вживати спиртні напої в лазні, щоб уникнути нещасних випадків або погіршення самопочуття.
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Поспіх: Не рекомендується поспішати чи метушитися, а також ризикувати, оскільки це може призвести до невдач.
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Запізнення: Не можна запізнюватися, щоб не втратити своє щастя. Це стосується як роботи, так і особистих стосунків.
Що можна робити 29 грудня
Помоліться святій мучениці Анісії Солунській, яку вшановують цього дня, та попросіть про захист, мир і удачу. Займіться благодійністю, адже після смерті батьків Анісія роздала своє майно бідним і присвятила життя молитві та допомозі нужденним.
Також цього дня варто зайнятися генеральним прибиранням, яке позбавить вас від старих проблем та залучить у дім нову позитивну енергію.
Нагадаємо, що категорично заборонено робити на Новий рік. Також ми писали, коли цьогоріч святкуватимуть Старий Новий рік.
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