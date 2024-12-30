Что нельзя и можно делать 30 декабря — запреты и традиции

Что нельзя делать 30 декабря, чтобы не потерять счастья
В понедельник, 30 декабря, православные христиане чтят память святой мученицы Анисии Солунской. В этот день существует немало запретов, которых следует придерживаться, чтобы не навлечь в свою жизнь неурядицы.
Новини.LIVE рассказывают подробнее об этом дне.
Что нельзя делать 30 декабря
В церковный праздник святой мученицы Анисии Солунской запрещается:
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Рукоделие: Не рекомендуется заниматься шитьем, вязанием или прядением, поскольку это может привести к неудачам в любовных делах.
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Дети: Нельзя целовать спящих детей, особенно до трех лет, поскольку это может привести к их болезни. Также не следует будить спящих, ведь, по поверьям, душа во время сна покидает тело и резкое пробуждение может навредить здоровью.
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Алкоголь: Запрещено употреблять спиртные напитки в бане во избежание несчастных случаев или ухудшения самочувствия.
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Спешка: Не рекомендуется спешить или суетиться, а также рисковать, поскольку это может привести к неудачам.
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Опоздание: Нельзя опаздывать, чтобы не потерять свое счастье. Это касается как работы, так и личных отношений.
Что можно делать 29 декабря
Помолитесь святой мученице Анисии Солунской, которую почитают в этот день, и попросите о защите, мире и удаче. Займитесь благотворительностью, ведь после смерти родителей Анисия раздала свое имущество бедным и посвятила жизнь молитве и помощи нуждающимся.
Также в этот день стоит заняться генеральной уборкой, которая избавит вас от старых проблем и привлечет новую позитивную энергию.
Напомним, что категорически запрещено делать на Новый год. Также мы писали, когда в этом году будут праздновать Старый Новый год.
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