Что нельзя и можно делать 30 декабря — запреты и традиции

Девушка на зимней прогулке. Фото: Pinterest

В понедельник, 30 декабря, православные христиане чтят память святой мученицы Анисии Солунской. В этот день существует немало запретов, которых следует придерживаться, чтобы не навлечь в свою жизнь неурядицы.

Новини.LIVE рассказывают подробнее об этом дне.

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Что нельзя делать 30 декабря

В церковный праздник святой мученицы Анисии Солунской запрещается:

Рукоделие : Не рекомендуется заниматься шитьем, вязанием или прядением, поскольку это может привести к неудачам в любовных делах.

Дети : Нельзя целовать спящих детей, особенно до трех лет, поскольку это может привести к их болезни. Также не следует будить спящих, ведь, по поверьям, душа во время сна покидает тело и резкое пробуждение может навредить здоровью.

Алкоголь : Запрещено употреблять спиртные напитки в бане во избежание несчастных случаев или ухудшения самочувствия.

Спешка : Не рекомендуется спешить или суетиться, а также рисковать, поскольку это может привести к неудачам.

Опоздание: Нельзя опаздывать, чтобы не потерять свое счастье. Это касается как работы, так и личных отношений.

Ребенок радуется зимней погоде. Фото: Pinterest

Что можно делать 29 декабря

Помолитесь святой мученице Анисии Солунской, которую почитают в этот день, и попросите о защите, мире и удаче. Займитесь благотворительностью, ведь после смерти родителей Анисия раздала свое имущество бедным и посвятила жизнь молитве и помощи нуждающимся.

Также в этот день стоит заняться генеральной уборкой, которая избавит вас от старых проблем и привлечет новую позитивную энергию.

Напомним, что категорически запрещено делать на Новый год. Также мы писали, когда в этом году будут праздновать Старый Новый год.