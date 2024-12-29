Що не можна і можна робити 29 грудня — заборони і традиції

Зима. Фото:Pexels

Перша неділя після Різдва припадає на 29 грудня. День святковий, тому має чимало різноманітних заборон — не шити, не скаржитись на долю та не забувати про добро. Церква сьогодні вшановує праведного Йосипа Обручника, царя Давида і Якова — брата Господнього, а також преподобного Іова Манявського.

Новини.LIVE розповідають детальніше про день.

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Що не можна робити 29 грудня

У церковне свято забороняється лихословити, лінуватися, заздрити, відмовляти в допомозі. Церква засуджує жадібність, плітки, помсту.

Також не варто сьогодні скаржитися на долю, відмовляти в милостині і залишати дітей без нагляду. Народні прикмети забороняють:

виконувати важку фізичну роботу;

шити, в’язати та вишивати;

сваритися та лаятися;

жалітися на негаразди та сумувати.

Зима і дівчина. Фото:Pexels

Що можна робити 29 грудня

Сьогодні звертаються до святих покровителів молитвою. День слід присвятити дому та близьким. Також існує звичай спалювати старі речі, щоб відвадити від дому нещастя.

Триває підготовка до Нового Року. У неділю можна прикрашати оселі та вже готувати страви до святкового столу.

Нагадаємо, що категорично заборонено робити на Новий рік. Також ми писали, коли цьогоріч святкуватимуть Старий Новий рік.