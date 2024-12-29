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Что нельзя делать 29 декабря, чтобы не потерять счастья

29 декабря 2024 08:45
Валерия Максименко - Редактор
Что нельзя и можно делать 29 декабря - запреты и традиции
зима. Фото:Pexels
Валерия Максименко - Редактор

Первое воскресенье после Рождества выпадает на 29 декабря. День праздничный, поэтому есть много разнообразных запретов — не шить, не жаловаться на судьбу и не забывать о добре. Церковь сегодня чествует праведного Иосифа Обручника, царя Давида и Иакова — брата Господня, а также преподобного Иова Манявского.

Новини.LIVE рассказывают подробнее о дне.

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Что нельзя делать 29 декабря

В церковный праздник запрещается злословить, лениться, завидовать, отказывать в помощи. Церковь осуждает алчность, сплетни, месть.

Также не стоит сегодня жаловаться на судьбу, отказывать в подаянии и оставлять детей без присмотра. Народные приметы запрещают:

  • выполнять тяжелую физическую работу;
  • шить, вязать и вышивать;
  • ссориться и ругаться;
  • жаловаться на невзгоды и унывать.
Что нельзя делать 29 декабря
Зима и девушка. Фото:Pexels

Что можно делать 29 декабря

Сегодня обращаются к святым покровителям молитвой. День следует посвятить дому и близким. Также существует обыкновение сжигать старые вещи, чтобы отвадить от дома несчастья.

Продолжается подготовка к Новому Году. В воскресенье можно украшать дома и готовить блюда к праздничному столу.

Напомним, что категорически запрещено делать на Новый год. Также мы писали, когда в этом году будут праздновать Старый Новый год.

церковь декабрь народные приметы запреты праздник

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