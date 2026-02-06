Які знаки Зодіаку стануть магнітом для удачі 6 лютого 2026 — гороскоп

Гороскоп для чотирьох знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

У п'ятницю, 6 лютого, Меркурій переходить у Риби, а це означає посилення інтуїції та творчого мислення. За словами астрологів, для чотирьох знаків Зодіаку саме сьогодні відкривається так звана "точка нового старту" — момент, коли думки, мрії та плани отримують потужний імпульс для реалізації.

Новини.LIVE з посиланням на YourTango розповідає, хто зі знаків Зодіаку отримає підтримку удачі у цю п'ятницю, 6 лютого.

Чотири знаки Зодіаку, які стануть магнітом для удачі 6 лютого

Діва

Сьогодні вам відкриються нові можливості у сфері співпраці та стосунків. Меркурій активізує тему партнерства, командної роботи. Саме через інших людей до вас приходитимуть цікаві пропозиції та ідеї для розвитку. Також вам відкриються творчі напрямки у роботі.

Риби

Для вас 6 лютого стане днем внутрішнього оновлення та навчання. Меркурій у вашому знаку посилює прагнення до знань, самовдосконалення та особистісного росту. Ви відчуєте бажання змінити свій підхід до життя, роботи або стосунків. Ваша уява допоможе знайти правильний напрямок.

Стрілець

Сьогодні удача прийде до вас через родину, дім і спілкування. Саме 6 лютого відкриється період щирих розмов, важливих обговорень та зближення з близькими. Астрологи радять проводити більше часу з близькими, ділитися ідеями та планами. Цей день також сприятиме розвитку та навчанню.

Близнюки

Для вас ця п'ятниця стане важливою у професійній сфері. Меркурій активізує удачу у сфері кар'єри та допоможе проявити інтелект і креативність. Можливі приємні новини, пов'язані з роботою, фінансами або статусом. Ваша здатність мислити нестандартно стане головним козирем. Не бійтеся експериментувати та пропонувати сміливі ідеї.

