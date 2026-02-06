Какие знаки Зодиака станут магнитом для удачи 6 февраля 2026 — гороскоп

Гороскоп для четырех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

В пятницу, 6 февраля, Меркурий переходит в Рыбы, а это означает усиление интуиции и творческого мышления. По словам астрологов, для четырех знаков Зодиака именно сегодня открывается так называемая "точка нового старта" — момент, когда мысли, мечты и планы получают мощный импульс для реализации.

Новини.LIVE со ссылкой на YourTango рассказывает, кто из знаков Зодиака получит поддержку удачи в эту пятницу, 6 февраля.

Четыре знака Зодиака, которые станут магнитом для удачи 6 февраля

Дева

Сегодня вам откроются новые возможности в сфере сотрудничества и отношений. Меркурий активизирует тему партнерства, командной работы. Именно через других людей к вам будут приходить интересные предложения и идеи для развития. Также вам откроются творческие направления в работе.

Рыбы

Для вас 6 февраля станет днем внутреннего обновления и обучения. Меркурий в вашем знаке усиливает стремление к знаниям, самосовершенствованию и личностному росту. Вы почувствуете желание изменить свой подход к жизни, работе или отношениям. Ваше воображение поможет найти правильное направление.

Стрелец

Сегодня удача придет к вам через семью, дом и общение. Именно 6 февраля откроется период искренних разговоров, важных обсуждений и сближения с близкими. Астрологи советуют проводить больше времени с близкими, делиться идеями и планами. Этот день также будет способствовать развитию и обучению.

Близнецы

Для вас эта пятница станет важной в профессиональной сфере. Меркурий активизирует удачу в сфере карьеры и поможет проявить интеллект и креативность. Возможны приятные новости, связанные с работой, финансами или статусом. Ваша способность мыслить нестандартно станет главным козырем. Не бойтесь экспериментировать и предлагать смелые идеи.

