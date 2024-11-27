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Щастя або виклик долі — чи можна грати весілля на Новий рік

27 листопада 2024 22:24
Світлана Зайцева - Редактор
Весілля на Новий рік 2025 — чи можна влаштовувати, переваги, недоліки та прикмети
Пара відзначає весілля взимку. Фото: shutterstock.com
Світлана Зайцева - Редактор

Організація весілля у новорічний період здається чудовим рішенням, яке поєднує зимову романтику, святкову атмосферу та унікальні можливості для створення незабутнього моменту.

Проте, чи можна грати весілля на Новий рік, чи принесе таке рішення щастя або ж обернеться страшним провалом? Розбираємося у цих питаннях далі у нашій статті. 

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Які є переваги весілля на Новий рік

Безперечно, це рішення матиме низку переваг. Ми виділили такі: 

1. Святкова атмосфера

Новий рік вже створює казковий настрій, а у поєднанні з такою визначною подією як весілля, цей момент може стати ще більш особливим. 

2. Декор

Ялинкові прикраси, гірлянди, сніжинки та свічки стануть ідеальним доповненням для оформлення локації. Вони створять атмосферу магії та дива. 

 

Які є переваги весілля на Новий рік
Пара відзначає весілля взимку. Фото: shutterstock.com

3. Унікальні фотосесії

Зима пропонує чудові фони для фото: засніжені дерева, льодові скульптури, блиск святкових вогників на вулицях чи у приміщеннях.

4. Економія на послугах

Зимовий сезон в Україні не надто популярний для організації весіль, тому може бути можливість зекономити на деяких весільних послугах. 

5. Романтичний старт сімейного життя

Кожен Новий рік стане не лише святом, а й нагадуванням про день створення вашої сім'ї.

 

Дізнайтесь, чи можна організувати весілля на свято Новий рік 2025
Весілля на новорічні свята. Фото: Pinterest

Які є недоліки весілля на Новий рік

Ці мінуси можуть відіграти велику роль у плануванні весілля: 

1. Погода та холод

Зимові морози можуть створити труднощі для гостей та молодят. Невдоволення від холоду може затьмарити навіть найкраще організоване свято. 

2. Короткий світловий день

Плануючи фотосесію, врахуйте, що взимку темніє дуже рано. Це потребує більш ретельного планування графіка.

3. Кількість гостей на весіллі

Новий рік — родинне свято, і не всі запрошені зможуть залишити традиційні святкування заради весілля або ж не зможуть змінити вже заплановані поїздки чи корпоративи. 

4. Весільний одяг

Весільні костюми необхідно буде адаптувати до холодного сезону, що може потребувати додаткових витрат (наприклад, на хутряні накидки чи закриті приміщення для фотосесій).

5. Ціни на деякі послуги

Оскільки новорічні свята — це період корпоративів та інших святкувань, ціни на оренду майданчиків або банкет можуть бути надвисокими. А ще є ризик не знайти вільного ресторану, який влаштовував би усі ваші потреби. 

 

Які є недоліки весілля на Новий рік
Наречена та наречений спішать на весілля. Фото: google.com

Чи можна одружуватися на Новий рік за народними прикметами

Одруження на Новий рік та у високосний рік часто оповите забобонами та прикметами, які сягають своїм корінням у стародавні традиції. Багато хто вважає, що весілля на Новий рік або у високосний рік може принести подружжю негаразди. 

Водночас православна церква не забороняє вінчання у святкові дні. Єдиними винятками є періоди постів або великі релігійні свята, такі як Різдво чи Великдень. 

Весілля на Новий рік може стати символом нового початку. Якщо ви не вірите в прикмети, немає жодних причин відкладати своє щастя. Важливіші за все — почуття між вами та готовність розпочати новий етап разом. Тож плануйте свій особливий день тоді, коли вважаєте це найбільш доречним. 

 

Чи можна одружуватися на Новий рік за народними прикметами
Атмосферне весілля взимку. Фото: google.com

Як організувати весілля на Новий рік

1. Плануйте заздалегідь

Надішліть запрошення мінімум за кілька місяців, щоб гості встигли підготуватися та узгодити свої плани.

2. Врахуйте святкову тематику

Якщо вирішите інтегрувати новорічний стиль, обирайте елегантні варіанти декору: срібло, золото, синій або білий кольори, хвойні гілки, бенгальські вогні, свічки та герлянди. Але уникайте кліше, щоб свято не виглядало як корпоратив. 

 

Декор на весілля на Новий рік
Оригінальний букет на весілля. Фото: google.com

3. Підготуйте зимовий гардероб завчасно

Не забудьте про теплі накидки чи шубку для нареченої, щоб уникнути дискомфорту на холоді. Краще купувати наряди заздалегідь. 

 

Гардероб на весілля взимку
Фотосесія на весілля. Фото: shutterstock.com

4. Організуйте резервний план

Майте план "Б" для локації чи фотозйомки у разі поганих погодних умов.

 

Як організувати весілля на Новий рік
Пишне весілля взимку. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали, коли можна влаштовувати весілля у 2025 році. 

Також ми розповідали, кому потрібен шлюбний контракт і що він вирішує. 

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