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Счастье или вызов судьбы — можно ли играть свадьбу на Новый год

27 ноября 2024 22:24
Светлана Зайцева - Редактор
Свадьба на Новый год 2025 — можно ли устраивать преимущества, недостатки и приметы
Пара отмечает свадьбу зимой. Фото: shutterstock.com
Светлана Зайцева - Редактор

Организация свадьбы в новогодний период кажется прекрасным решением, сочетающим зимнюю романтику, праздничную атмосферу и уникальные возможности для создания незабываемого момента.

Но можно ли играть свадьбу на Новый год, принесет ли такое решение счастье или обернется страшным провалом? Разбираемся в этих вопросах далее в нашей статье.

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Какие преимущества свадьбы на Новый год

Бесспорно, это решение будет иметь ряд преимуществ. Мы выделили следующие:

1. Праздничная атмосфера

Новый год уже создает сказочное настроение, а в сочетании с таким выдающимся событием как свадьба этот момент может стать еще более особенным.

2. Декор

Елочные украшения, гирлянды, снежинки и свечи станут идеальным дополнением для оформления локации. Они создадут атмосферу магии и чудес.

 

Какие преимущества свадьбы на Новый год
Пара отмечает свадьбу зимой. Фото: shutterstock.com

3. Уникальные фотосессии

Зима предлагает прекрасные фоны для фото: заснеженные деревья, ледовые скульптуры, блеск праздничных огоньков на улицах или в помещениях.

4. Экономия на услугах

Зимний сезон в Украине не очень популярен для организации свадеб, поэтому может быть возможность сэкономить на некоторых свадебных услугах.

5. Романтический старт семейной жизни

Каждый Новый год станет не только праздником, но и напоминанием о дне создания вашей семьи.

 

Узнайте, можно ли организовать свадьбу на праздник Новый год 2025
Свадьба на новогодние праздники. Фото: Pinterest

Какие недостатки свадьбы на Новый год

Эти минусы могут сыграть большую роль в планировании свадьбы:

1. Погода и холод

Зимние морозы могут создать трудности для гостей и новобрачных. Недовольство от холода может омрачить даже самый организованный праздник.

2. Короткий световой день

Планируя фотосессию, учтите, что зимой темнеет очень рано. Это требует более тщательного планирования графика.

3. Количество гостей на свадьбе

Новый год — семейный праздник, и не все приглашенные смогут оставить традиционные празднования ради свадьбы или не смогут изменить уже запланированные поездки или корпоративы.

4. Свадебная одежда

Свадебные костюмы необходимо будет адаптировать к холодному сезону, что может потребовать дополнительных расходов (например, на меховые накидки или на закрытые помещения для фотосессий).

5. Цены на некоторые услуги

Поскольку новогодние праздники — это период корпоративов и других празднований, цены на аренду площадок или банкет могут быть сверхвысокими. А еще есть риск не найти свободного ресторана, который устраивал бы все ваши потребности.

 

Какие недостатки свадьбы на Новый год
Невеста и жених спешат на свадьбу. Фото: google.com

Можно ли жениться на Новый год по народным приметам

Бракосочетание на Новый год и в високосный год часто окутано суевериями и приметами, которые уходят своими корнями в древние традиции. Многие считают, что свадьба на Новый год или в високосный год может принести супругам неприятности.

В то же время православная церковь не запрещает венчания в праздничные дни. Единственными исключениями являются периоды постов или большие религиозные праздники, такие как Рождество или Пасха.

Свадьба на новый год может стать символом нового начала. Если вы не верите в приметы, нет никаких причин откладывать свое счастье. Более важным является чувство между вами, и готовность начать новый этап вместе. Поэтому планируйте свой особый день, когда считаете это наиболее уместным.

 

Можно ли жениться на Новый год по народным приметам
Атмосферная свадьба зимой. Фото: google.com

Как организовать свадьбу на Новый год

1. Планируйте заранее

Отправьте приглашение минимум за несколько месяцев, чтобы гости успели подготовиться и согласовать свои планы.

2. Учтите праздничную тематику

Если вы решите интегрировать новогодний стиль, выбирайте элегантные варианты декора: серебро, золото, синий или белый цвета, хвойные ветки, бенгальские огни, свечи и герлянды. Но избегайте клише, чтобы праздник не выглядел как корпоратив.

 

Свадебный декор на Новый год
Оригинальный букет на свадьбу. Фото: google.com

3. Подготовьте зимний гардероб заранее

Не забудьте о теплых накидках или шубке для невесты, чтобы избежать дискомфорта на холоде. Лучше покупать наряды заранее.

 

Гардероб на свадьбу зимой
Фотосессия на свадьбу. Фото: shutterstock.com

4. Организуйте резервный план

Имейте план "Б" для локации или фотосъемки при плохих погодных условиях.

 

Как организовать свадьбу на Новый год
Пышная свадьба зимой. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали, когда можно устраивать свадьбу в 2025 году.

Также мы рассказывали, кому нужен брачный контракт и что он решает.

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