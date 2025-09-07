З Різдвом Пресвятої Богородиці 2025 — душевні привітання у листівках та прозі

Різдво Пресвятої Богородиці 2025 — душевні побажання миру й добра
У понеділок, 8 вересня, віряни в Україні святкують велике двонадесяте свято — Різдво Пресвятої Богородиці, яке в народі називають Друга Пречиста. Дата присвячена появі на світ Божої Матері. Цього дня заведено вирушати до церкви, молитися, а також вітати один одного, бажаючі миру, добра та міцного здоров'я.
Новини.LIVE підготував душевні привітання з Різдвом Пресвятої Богородиці у прозі, віршах та листівках.
Привітання з Різдвом Пресвятої Богородиці у віршах українською мовою
Вже прийшла Друга Пречиста
І вплела в свої намиста
Грона калинові, плоди пурпурові
Із яблук налитих, із груш соковитих,
Із кавунів, динь і слив
З неповторних земних див.
Подякуймо, поклонімся!
І уклінно помолімся
До Діви Марії, — за дари такії.
***
Різдво ми Богородиці зустрічаємо,
Славний день урочисто вінчаємо.
І бажаємо вам ми щастя нескінченного,
Радості, успіху постійного і вічного.
Приклад з Богородиці Марії ви беріть,
Любов в душі ви до Бога бережіть.
***
Благословляють небеса
Господь дарує чудеса!
Добра новина в усі краї розлетілася —
То Пречиста Діва народилася!
Я бажаю серденько відкрити,
радість і добро впустити,
Хай чудеса до вас прийдуть,
Хай удачу принесуть!
***
У день Різдва Богородиці
Чудо станеться нехай.
Серце щастям наповниться,
Буде в душі Вашій рай.
Хай ні хвороби, ні прикрості
Вас ніколи не знайдуть.
Будуть хорошими новини,
Радість лише роки несуть.
З Різдвом Пресвятої Богородиці 2025 — щира та душевна проза
Щиро вітаю з Різдвом Пречистої Діви Марії! Бажаю миру й добра у серці, спокою в домі та світлої благодаті в душі.
***
З Різдвом Пресвятої Богородиці! Нехай це урочисте свято принесе радість, щирі усмішки й душевну гармонію. Бажаю здоров'я, сили духу та спокою у кожному дні.
***
Нехай Богородиця оберігає від усякого лиха, укриває своїм небесним покровом і наповнює життя вірою та надією. Вітаю з Другою Пречистою!
***
У цей вересневий день світ зустрів Пресвяту Матір Божу, яка благословила людство своїм народженням. Нехай у вашому серці завжди живе любов, чисті помисли й світло Господнє, що веде до добра та миру. З Різдвом Пресвятої Богородиці!
***
Нехай у ваше серце увійде Божа любов, а душа сповниться вірою, яка веде до світла і благословення. З Різдвом Пресвятої Богородиці!
***
Вітаю зі святом Різдва Пресвятої Богородиці! Від усього серця бажаю миру й радості, добробуту та щасливих митей. Нехай у вашому житті завжди знаходиться місце для справжніх чудес.
***
З великим православним святом, Різдвом Пресвятої Богородиці! Бажаю душевного спокою, любові й достатку, міцного здоров'я вам і вашим рідним.
Різдво Пресвятої Богородиці або Друга Пречиста 2025 — красиві листівки до свята
Відеопривітання з Різдвом Пресвятої Богородиці 2025
Також радимо ознайомитися з церковним календарем свят на вересень 2025 року, щоб дізнатися, які важливі дати на нас чекають.
