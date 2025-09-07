З Різдвом Пресвятої Богородиці 2025 — душевні привітання у листівках та прозі

Свято Різдво Пресвятої Богородиці. Колаж: Новини.LIVE

У понеділок, 8 вересня, віряни в Україні святкують велике двонадесяте свято — Різдво Пресвятої Богородиці, яке в народі називають Друга Пречиста. Дата присвячена появі на світ Божої Матері. Цього дня заведено вирушати до церкви, молитися, а також вітати один одного, бажаючі миру, добра та міцного здоров'я.

Новини.LIVE підготував душевні привітання з Різдвом Пресвятої Богородиці у прозі, віршах та листівках.

Реклама

Читайте також:

Привітання з Різдвом Пресвятої Богородиці у віршах українською мовою

Вже прийшла Друга Пречиста

І вплела в свої намиста

Грона калинові, плоди пурпурові

Із яблук налитих, із груш соковитих,

Із кавунів, динь і слив

З неповторних земних див.

Подякуймо, поклонімся!

І уклінно помолімся

До Діви Марії, — за дари такії.

***

Різдво ми Богородиці зустрічаємо,

Славний день урочисто вінчаємо.

І бажаємо вам ми щастя нескінченного,

Радості, успіху постійного і вічного.

Приклад з Богородиці Марії ви беріть,

Любов в душі ви до Бога бережіть.

***

Благословляють небеса

Господь дарує чудеса!

Добра новина в усі краї розлетілася —

То Пречиста Діва народилася!

Я бажаю серденько відкрити,

радість і добро впустити,

Хай чудеса до вас прийдуть,

Хай удачу принесуть!

***

У день Різдва Богородиці

Чудо станеться нехай.

Серце щастям наповниться,

Буде в душі Вашій рай.

Хай ні хвороби, ні прикрості

Вас ніколи не знайдуть.

Будуть хорошими новини,

Радість лише роки несуть.

З Різдвом Пресвятої Богородиці 2025 — щира та душевна проза

Щиро вітаю з Різдвом Пречистої Діви Марії! Бажаю миру й добра у серці, спокою в домі та світлої благодаті в душі.

***

З Різдвом Пресвятої Богородиці! Нехай це урочисте свято принесе радість, щирі усмішки й душевну гармонію. Бажаю здоров'я, сили духу та спокою у кожному дні.

***

Нехай Богородиця оберігає від усякого лиха, укриває своїм небесним покровом і наповнює життя вірою та надією. Вітаю з Другою Пречистою!

***

У цей вересневий день світ зустрів Пресвяту Матір Божу, яка благословила людство своїм народженням. Нехай у вашому серці завжди живе любов, чисті помисли й світло Господнє, що веде до добра та миру. З Різдвом Пресвятої Богородиці!

***

Нехай у ваше серце увійде Божа любов, а душа сповниться вірою, яка веде до світла і благословення. З Різдвом Пресвятої Богородиці!

***

Вітаю зі святом Різдва Пресвятої Богородиці! Від усього серця бажаю миру й радості, добробуту та щасливих митей. Нехай у вашому житті завжди знаходиться місце для справжніх чудес.

***

З великим православним святом, Різдвом Пресвятої Богородиці! Бажаю душевного спокою, любові й достатку, міцного здоров'я вам і вашим рідним.

Різдво Пресвятої Богородиці або Друга Пречиста 2025 — красиві листівки до свята

Листівки з Різдвом Пресвятої Богородиці 2025. Колаж: Новини.LIVE

Листівки з Різдвом Пресвятої Богородиці 2025. Колаж: Новини.LIVE

Листівки з Різдвом Пресвятої Богородиці 2025. Колаж: Новини.LIVE

Листівки з Різдвом Пресвятої Богородиці 2025. Колаж: Новини.LIVE

Листівки з Різдвом Пресвятої Богородиці 2025. Колаж: Новини.LIVE

Відеопривітання з Різдвом Пресвятої Богородиці 2025

Також радимо ознайомитися з церковним календарем свят на вересень 2025 року, щоб дізнатися, які важливі дати на нас чекають.