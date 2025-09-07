Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Свята Різдво Пресвятої Богородиці 2025 — душевні побажання миру й добра

Різдво Пресвятої Богородиці 2025 — душевні побажання миру й добра

Ua ru
Дата публікації: 7 вересня 2025 21:44
З Різдвом Пресвятої Богородиці 2025 — душевні привітання у листівках та прозі
Свято Різдво Пресвятої Богородиці. Колаж: Новини.LIVE

У понеділок, 8 вересня, віряни в Україні святкують велике двонадесяте свято — Різдво Пресвятої Богородиці, яке в народі називають Друга Пречиста. Дата присвячена появі на світ Божої Матері. Цього дня заведено вирушати до церкви, молитися, а також вітати один одного, бажаючі миру, добра та міцного здоров'я.

Новини.LIVE підготував душевні привітання з Різдвом Пресвятої Богородиці у прозі, віршах та листівках. 

Реклама
Читайте також:

Привітання з Різдвом Пресвятої Богородиці у віршах українською мовою 

Вже прийшла Друга Пречиста
І вплела в свої намиста
Грона калинові, плоди пурпурові
Із яблук налитих, із груш соковитих,
Із кавунів, динь і слив
З неповторних земних див.
Подякуймо, поклонімся!
І уклінно помолімся
До Діви Марії, — за дари такії.

***

Різдво ми Богородиці зустрічаємо,
Славний день урочисто вінчаємо.
І бажаємо вам ми щастя нескінченного,
Радості, успіху постійного і вічного.
Приклад з Богородиці Марії ви беріть,
Любов в душі ви до Бога бережіть.

***

Благословляють небеса
Господь дарує чудеса!
Добра новина в усі краї розлетілася —
То Пречиста Діва народилася!
Я бажаю серденько відкрити,
радість і добро впустити,
Хай чудеса до вас прийдуть,
Хай удачу принесуть!

***

У день Різдва Богородиці
Чудо станеться нехай.
Серце щастям наповниться,
Буде в душі Вашій рай.
Хай ні хвороби, ні прикрості
Вас ніколи не знайдуть.
Будуть хорошими новини,
Радість лише роки несуть.

З Різдвом Пресвятої Богородиці 2025 — щира та душевна проза

Щиро вітаю з Різдвом Пречистої Діви Марії! Бажаю миру й добра у серці, спокою в домі та світлої благодаті в душі. 

***

З Різдвом Пресвятої Богородиці! Нехай це урочисте свято принесе радість, щирі усмішки й душевну гармонію. Бажаю здоров'я, сили духу та спокою у кожному дні.

***

Нехай Богородиця оберігає від усякого лиха, укриває своїм небесним покровом і наповнює життя вірою та надією. Вітаю з Другою Пречистою!

***

У цей вересневий день світ зустрів Пресвяту Матір Божу, яка благословила людство своїм народженням. Нехай у вашому серці завжди живе любов, чисті помисли й світло Господнє, що веде до добра та миру. З Різдвом Пресвятої Богородиці! 

***

Нехай у ваше серце увійде Божа любов, а душа сповниться вірою, яка веде до світла і благословення. З Різдвом Пресвятої Богородиці!

***

Вітаю зі святом Різдва Пресвятої Богородиці! Від усього серця бажаю миру й радості, добробуту та щасливих митей. Нехай у вашому житті завжди знаходиться місце для справжніх чудес.

***

З великим православним святом, Різдвом Пресвятої Богородиці! Бажаю душевного спокою, любові й достатку, міцного здоров'я вам і вашим рідним. 

Різдво Пресвятої Богородиці або Друга Пречиста 2025 — красиві листівки до свята

З Різдвом Пресвятої Богородиці 2025 — листівки
Листівки з Різдвом Пресвятої Богородиці 2025. Колаж: Новини.LIVE
Різдво Пресвятої Богородиці або Друга Пречиста 2025 — красиві листівки
Листівки з Різдвом Пресвятої Богородиці 2025. Колаж: Новини.LIVE
Привітання з Різдвом Пресвятої Богородиці у листівках
Листівки з Різдвом Пресвятої Богородиці 2025. Колаж: Новини.LIVE
З Різдвом Пресвятої Богородиці 2025 — душевні привітання
Листівки з Різдвом Пресвятої Богородиці 2025. Колаж: Новини.LIVE
З Різдвом Пресвятої Богородиці 8 вересня 2025 — красиві листівки
Листівки з Різдвом Пресвятої Богородиці 2025. Колаж: Новини.LIVE

Відеопривітання з Різдвом Пресвятої Богородиці 2025

 

 

Також радимо ознайомитися з церковним календарем свят на вересень 2025 року, щоб дізнатися, які важливі дати на нас чекають.

свята привітання листівки побажання 8 вересня Різдво Пресвятої Богородиці
Людмила Мельник - Редактор
Автор:
Людмила Мельник
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації