С Рождеством Пресвятой Богородицы 2025 — душевные поздравления в открытках и прозе

Рождество Пресвятой Богородицы 2025 — душевные пожелания мира
В понедельник, 8 сентября, верующие в Украине празднуют большой двунадесятый праздник — Рождество Пресвятой Богородицы, который в народе называют Вторая Пречистая. Дата посвящена появлению на свет Божьей Матери. В этот день принято отправляться в церковь, молиться, а также поздравлять друг друга, желая мира, добра и крепкого здоровья.
Новини.LIVE подготовил душевные поздравления с Рождеством Пресвятой Богородицы в прозе, стихах и открытках.
Поздравления с Рождеством Пресвятой Богородицы в стихах на украинском языке
Уже пришла Вторая Пречистая
И вплела в свои ожерелья
Гроздья калиновые, плоды пурпурные
Из яблок налитых, из груш сочных,
Из арбузов, дынь и слив
Из неповторимых земных чудес.
Давайте поблагодарим, поклонимся!
И поклонимся
Деве Марии, - за дары такие.
***
Рождество мы Богородицы встречаем,
Славный день торжественно венчаем.
И желаем вам мы счастья бесконечного,
Радости, успеха постоянного и вечного.
Пример с Богородицы Марии вы берите,
Любовь в душе вы к Богу берегите.
***
Благословляют небеса
Господь дарует чудеса!
Хорошая новость во все края разлетелась -
То Пречистая Дева родилась!
Я желаю сердце открыть,
радость и добро впустить,
Пусть чудеса к вам придут,
Пусть удачу принесут!
***
В день Рождества Богородицы
Чудо произойдет пусть.
Сердце счастьем наполнится,
Будет в душе Вашей рай.
Пусть ни болезни, ни горести
Вас никогда не найдут.
Будут хорошими новости хорошими,
Радость лишь годы несут.
С Рождеством Пресвятой Богородицы 2025 — искренняя и душевная проза
Искренне поздравляю с Рождеством Пречистой Девы Марии! Желаю мира и добра в сердце, покоя в доме и светлой благодати в душе.
***
С Рождеством Пресвятой Богородицы! Пусть этот торжественный праздник принесет радость, искренние улыбки и душевную гармонию. Желаю здоровья, силы духа и спокойствия в каждом дне.
***
Пусть Богородица оберегает от всякой беды, укрывает своим небесным покровом и наполняет жизнь верой и надеждой. Поздравляю со Второй Пречистой!
***
В этот сентябрьский день мир встретил Пресвятую Матерь Божию, которая благословила человечество своим рождением. Пусть в вашем сердце всегда живет любовь, чистые помыслы и свет Господний, ведущий к добру и миру. С Рождеством Пресвятой Богородицы!
***
Пусть в ваше сердце войдет Божья любовь, а душа наполнится верой, которая ведет к свету и благословению. С Рождеством Пресвятой Богородицы!
***
Поздравляю с праздником Рождества Пресвятой Богородицы! От всего сердца желаю мира и радости, благополучия и счастливых мгновений. Пусть в вашей жизни всегда находится место для настоящих чудес.
***
С великим православным праздником, Рождеством Пресвятой Богородицы! Желаю душевного спокойствия, любви и достатка, крепкого здоровья вам и вашим родным.
Рождество Пресвятой Богородицы или Вторая Пречистая 2025 — красивые открытки к празднику
Видеопоздравления с Рождеством Пресвятой Богородицы 2025
