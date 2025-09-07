С Рождеством Пресвятой Богородицы 2025 — душевные поздравления в открытках и прозе

Праздник Рождество Пресвятой Богородицы. Коллаж: Новини.LIVE

В понедельник, 8 сентября, верующие в Украине празднуют большой двунадесятый праздник — Рождество Пресвятой Богородицы, который в народе называют Вторая Пречистая. Дата посвящена появлению на свет Божьей Матери. В этот день принято отправляться в церковь, молиться, а также поздравлять друг друга, желая мира, добра и крепкого здоровья.

Новини.LIVE подготовил душевные поздравления с Рождеством Пресвятой Богородицы в прозе, стихах и открытках.

Поздравления с Рождеством Пресвятой Богородицы в стихах на украинском языке

Уже пришла Вторая Пречистая

И вплела в свои ожерелья

Гроздья калиновые, плоды пурпурные

Из яблок налитых, из груш сочных,

Из арбузов, дынь и слив

Из неповторимых земных чудес.

Давайте поблагодарим, поклонимся!

И поклонимся

Деве Марии, - за дары такие.

***

Рождество мы Богородицы встречаем,

Славный день торжественно венчаем.

И желаем вам мы счастья бесконечного,

Радости, успеха постоянного и вечного.

Пример с Богородицы Марии вы берите,

Любовь в душе вы к Богу берегите.

***

Благословляют небеса

Господь дарует чудеса!

Хорошая новость во все края разлетелась -

То Пречистая Дева родилась!

Я желаю сердце открыть,

радость и добро впустить,

Пусть чудеса к вам придут,

Пусть удачу принесут!

***

В день Рождества Богородицы

Чудо произойдет пусть.

Сердце счастьем наполнится,

Будет в душе Вашей рай.

Пусть ни болезни, ни горести

Вас никогда не найдут.

Будут хорошими новости хорошими,

Радость лишь годы несут.

С Рождеством Пресвятой Богородицы 2025 — искренняя и душевная проза

Искренне поздравляю с Рождеством Пречистой Девы Марии! Желаю мира и добра в сердце, покоя в доме и светлой благодати в душе.

***

С Рождеством Пресвятой Богородицы! Пусть этот торжественный праздник принесет радость, искренние улыбки и душевную гармонию. Желаю здоровья, силы духа и спокойствия в каждом дне.

***

Пусть Богородица оберегает от всякой беды, укрывает своим небесным покровом и наполняет жизнь верой и надеждой. Поздравляю со Второй Пречистой!

***

В этот сентябрьский день мир встретил Пресвятую Матерь Божию, которая благословила человечество своим рождением. Пусть в вашем сердце всегда живет любовь, чистые помыслы и свет Господний, ведущий к добру и миру. С Рождеством Пресвятой Богородицы!

***

Пусть в ваше сердце войдет Божья любовь, а душа наполнится верой, которая ведет к свету и благословению. С Рождеством Пресвятой Богородицы!

***

Поздравляю с праздником Рождества Пресвятой Богородицы! От всего сердца желаю мира и радости, благополучия и счастливых мгновений. Пусть в вашей жизни всегда находится место для настоящих чудес.

***

С великим православным праздником, Рождеством Пресвятой Богородицы! Желаю душевного спокойствия, любви и достатка, крепкого здоровья вам и вашим родным.

Рождество Пресвятой Богородицы или Вторая Пречистая 2025 — красивые открытки к празднику

Видеопоздравления с Рождеством Пресвятой Богородицы 2025

