З прийдешнім 8 березня 2025 — найкращі побажання жінкам у віршах, прозі, листівках

Молода жінка з букетом тюльпанів і кулькою у вигляді цифри "8". Фото: Freepik

Ось-ось вся Україна відзначатиме Міжнародний жіночий день, а це чудова нагода сказати приємні слова всім жінкам. Ми розповідаємо, як можна щиро і тепло привітати з прийдешнім святом весни у віршах, прозі та листівках.

Новини.LIVE ділиться найкращими ідеями привітань.

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Як привітати з прийдешнім Міжнародним жіночим днем у віршах

З Міжнародною жіночою добою!

Нехай буде багато щастя юрмою,

І краси, сюрпризів ліпших,

І компліментів наймиліших.

Нехай серце вірить, любить, чекає,

І щастя у світлий дім Вам завітає.

Через дрібниці — не засмутіться,

А життям, в цілому, насолодіться.

***

Напередодні 8 Березня

Бажаю сонця та весни,

Невгамовних пташиних трелів,

Кохання, надії, краси.

Весняного вам оновлення,

І радості, і чаклунства,

Піднесеного настрою

Сьогодні, завтра та завжди!

***

Тюльпани, сонечко, тепло!

Нехай диво цього дня станеться,

Щоб серце співало і цвіло!

Кохання взаємного та красивого

Бажаю цього дня весняного,

Щоб життя завжди було щасливим,

Бажаю радісних миттєвостей!

Як привітати з прийдешнім восьмим березня — теплі слова у прозі

З усього серця вітаю вас із прийдешнім Міжнародним жіночим днем! Нехай ця весна принесе нові можливості, теплі моменти і щире кохання! Бажаю вам всього тільки найсвітлішого. Зі святом!

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З прийдешнім восьмим березня! Нехай разом з ним настане нове щасливе життя, в якому не буде жодних негаразд. Залишайтесь завжди коханими і здоровими! Нехай ваші мрії завжди здійснюються швидко і без проблем! Зі святом! З прийдешнім Міжнародним жіночим днем!

***

Вітаю вас із прийдешнім святом весни! Нехай вона буде не тільки за вікном, а й у вашому серці! Бажаю вам всього найсвітлішого! З прийдешнім Міжнародним жіночим днем!

Привітання з прийдешнім Міжнародним жіночим днем у листівках

Привітання з Міжнародним жіночим днем. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Міжнародним жіночим днем. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Міжнародним жіночим днем. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, ми писали про те, що можна цікавого подарувати подрузі на 8 березня.

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