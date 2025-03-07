З прийдешнім 8 березня 2025 — найкращі побажання жінкам у віршах, прозі, листівках

Привітання з прийдешнім 8 березня 2025 — теплі побажання
Ось-ось вся Україна відзначатиме Міжнародний жіночий день, а це чудова нагода сказати приємні слова всім жінкам. Ми розповідаємо, як можна щиро і тепло привітати з прийдешнім святом весни у віршах, прозі та листівках.
Новини.LIVE ділиться найкращими ідеями привітань.
Як привітати з прийдешнім Міжнародним жіночим днем у віршах
З Міжнародною жіночою добою!
Нехай буде багато щастя юрмою,
І краси, сюрпризів ліпших,
І компліментів наймиліших.
Нехай серце вірить, любить, чекає,
І щастя у світлий дім Вам завітає.
Через дрібниці — не засмутіться,
А життям, в цілому, насолодіться.
***
Напередодні 8 Березня
Бажаю сонця та весни,
Невгамовних пташиних трелів,
Кохання, надії, краси.
Весняного вам оновлення,
І радості, і чаклунства,
Піднесеного настрою
Сьогодні, завтра та завжди!
***
Тюльпани, сонечко, тепло!
Нехай диво цього дня станеться,
Щоб серце співало і цвіло!
Кохання взаємного та красивого
Бажаю цього дня весняного,
Щоб життя завжди було щасливим,
Бажаю радісних миттєвостей!
Як привітати з прийдешнім восьмим березня — теплі слова у прозі
З усього серця вітаю вас із прийдешнім Міжнародним жіночим днем! Нехай ця весна принесе нові можливості, теплі моменти і щире кохання! Бажаю вам всього тільки найсвітлішого. Зі святом!
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З прийдешнім восьмим березня! Нехай разом з ним настане нове щасливе життя, в якому не буде жодних негаразд. Залишайтесь завжди коханими і здоровими! Нехай ваші мрії завжди здійснюються швидко і без проблем! Зі святом! З прийдешнім Міжнародним жіночим днем!
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Вітаю вас із прийдешнім святом весни! Нехай вона буде не тільки за вікном, а й у вашому серці! Бажаю вам всього найсвітлішого! З прийдешнім Міжнародним жіночим днем!
Привітання з прийдешнім Міжнародним жіночим днем у листівках
Нагадаємо, ми писали про те, що можна цікавого подарувати подрузі на 8 березня.
Раніше ми розповідали про те, що можна подарувати коханій дівчині у Міжнародний жіночий день.
Також ми повідомляли про те, який подарунок можна зробити мамі на 8 березня.
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