С наступающим 8 марта 2025 — самые лучшие пожелания женщинам в стихах, прозе, открытках

Молодая женщина с букетом тюльпанов и шариком в виде цифры "8". Фото: Freepik

Вот-вот вся Украина будет отмечать Международный женский день, а это прекрасная возможность сказать приятные слова всем женщинам. Мы рассказываем, как можно искренне и тепло поздравить с наступающим праздником весны в стихах, прозе и открытках.

Новини.LIVE делится самыми лучшими идеями поздравлений.

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Как поздравить с наступающим Международным женским днем в стихах

З Міжнародною жіночою добою!

Нехай буде багато щастя юрмою,

І краси, сюрпризів ліпших,

І компліментів наймиліших.

Нехай серце вірить, любить, чекає,

І щастя у світлий дім Вам завітає.

Через дрібниці — не засмутіться,

А життям, в цілому, насолодіться.

***

Напередодні 8 Березня

Бажаю сонця та весни,

Невгамовних пташиних трелів,

Кохання, надії, краси.

Весняного вам оновлення,

І радості, і чаклунства,

Піднесеного настрою

Сьогодні, завтра та завжди!

***

Тюльпани, сонечко, тепло!

Нехай диво цього дня станеться,

Щоб серце співало і цвіло!

Кохання взаємного та красивого

Бажаю цього дня весняного,

Щоб життя завжди було щасливим,

Бажаю радісних миттєвостей!

Как поздравить с наступающим восьмым марта — теплые слова в прозе

От всего сердца поздравляю вас с наступающим Международным женским днем! Пусть эта весна принесет новые возможности, теплые моменты и искреннюю любовь! Желаю вам всего только самого светлого. С праздником!

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С наступающим восьмым марта! Пусть вместе с ним наступит новая счастливая жизнь, в которой не будет никаких невзгод. Оставайтесь всегда любимыми и здоровыми! Пусть ваши мечты всегда осуществляются быстро и без проблем! С праздником! С наступающим Международным женским днем!

***

Поздравляю вас с наступающим праздником весны! Пусть она будет не только за окном, но и в вашем сердце! Желаю вам всего самого светлого! С наступающим Международным женским днем!

Поздравления с наступающим Международным женским днем в открытках

Поздравление с Международным женским днем. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Международным женским днем. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Международным женским днем. Фото: Новини.LIVE

Напомним, мы писали о том, что можно интересного подарить подруге на 8 марта.

Ранее мы рассказывали о том, что можно подарить любимой девушке в Международный женский день.

Также мы сообщали о том, какой подарок можно сделать маме на 8 марта.