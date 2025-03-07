С наступающим 8 марта 2025 — самые лучшие пожелания женщинам в стихах, прозе, открытках

Поздравления с наступающим 8 марта 2025 — теплые пожелания
Вот-вот вся Украина будет отмечать Международный женский день, а это прекрасная возможность сказать приятные слова всем женщинам. Мы рассказываем, как можно искренне и тепло поздравить с наступающим праздником весны в стихах, прозе и открытках.
Новини.LIVE делится самыми лучшими идеями поздравлений.
Как поздравить с наступающим Международным женским днем в стихах
З Міжнародною жіночою добою!
Нехай буде багато щастя юрмою,
І краси, сюрпризів ліпших,
І компліментів наймиліших.
Нехай серце вірить, любить, чекає,
І щастя у світлий дім Вам завітає.
Через дрібниці — не засмутіться,
А життям, в цілому, насолодіться.
***
Напередодні 8 Березня
Бажаю сонця та весни,
Невгамовних пташиних трелів,
Кохання, надії, краси.
Весняного вам оновлення,
І радості, і чаклунства,
Піднесеного настрою
Сьогодні, завтра та завжди!
***
Тюльпани, сонечко, тепло!
Нехай диво цього дня станеться,
Щоб серце співало і цвіло!
Кохання взаємного та красивого
Бажаю цього дня весняного,
Щоб життя завжди було щасливим,
Бажаю радісних миттєвостей!
Как поздравить с наступающим восьмым марта — теплые слова в прозе
От всего сердца поздравляю вас с наступающим Международным женским днем! Пусть эта весна принесет новые возможности, теплые моменты и искреннюю любовь! Желаю вам всего только самого светлого. С праздником!
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С наступающим восьмым марта! Пусть вместе с ним наступит новая счастливая жизнь, в которой не будет никаких невзгод. Оставайтесь всегда любимыми и здоровыми! Пусть ваши мечты всегда осуществляются быстро и без проблем! С праздником! С наступающим Международным женским днем!
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Поздравляю вас с наступающим праздником весны! Пусть она будет не только за окном, но и в вашем сердце! Желаю вам всего самого светлого! С наступающим Международным женским днем!
Поздравления с наступающим Международным женским днем в открытках
Напомним, мы писали о том, что можно интересного подарить подруге на 8 марта.
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