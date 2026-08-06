Привітання з Преображенням Господнім 2026: щирі побажання миру та віри
Щорічно у серпні православні віряни в Україні відзначають велике свято Преображення Господнє. За новим церковним календарем воно припадає на 6 серпня. У цю світлу дату заведено відвідувати храм, освячувати яблука та інші дари природи, а також ділитися добром.
Новини.LIVE ділиться красивими привітаннями у прозі, віршах та листівках до свята Преображення Господнє. Подаруйте дорогим серцю людям теплі слова та усмішку.
Преображення Господнє 2026: душевні привітання у прозі та віршах
У день Преображення Господнього щиро бажаю миру, натхнення та Божої допомоги в кожній справі. Нехай серце буде сповнене любові, душа — світла, а кожен день дарує нові приводи для вдячності й радості.
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З Преображенням Господнім вітаю від серця,
Миру бажаю й добра,
Хай буде радісно, світло на серці,
Хай нам забудеться слово "війна".
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Вітаю зі святом Преображення Господнього! Нехай Господь щодня зміцнює вашу віру, дарує сили, душевний спокій і надію.
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Зі славетним святом хочу привітати вас —
Настав Преображення день, Яблучний наш Спас!
Яблучка смакують і діти, і старі,
Будьте ви здорові і вічно молоді!
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Щиро вітаю зі святом Преображення Господнього! Нехай Господь благословляє вас міцним здоров'ям, щирою любов'ю, світлими думками та здійсненням найзаповітніших мрій.
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Нехай Преображення Господнє
Буде радісним для вас!
Найщедрішим і щасливим.
Зробить хай життя красивим.
Нехай здоров'я не підводить,
А зло ніколи хай не шкодить!
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Щиро вітаю зі святом Преображення Господнього! Бажаю міцного здоров'я, сімейного затишку та добробуту на довгі роки.
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Світле, прекрасне свято сьогодні —
Яблучний Спас, Преображення Господнє.
З Яблучним Спасом я вас вітаю.
Солодкого, медового життя вам бажаю.
Бажаю затишку вашому дому,
Хай щастя з любов’ю завжди живуть у ньому!
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Щиро вітаю з Преображенням Господнім! Бажаю, щоб Господь надихав вас на добрі справи, дарував душевний спокій, міцну віру та злагоду в родині.
Привітання з Преображенням Господнім 2026 у красивих листівках
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