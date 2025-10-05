Відео
Привітання з Днем вчителя 2025 — вірші, листівки та відео

Привітання з Днем вчителя 2025 — вірші, листівки та відео

Ua ru
Дата публікації: 5 жовтня 2025 03:12
З Днем вчителя 2025 - красиві привітання у віршах, листівки та щирі відео
Діти вітають вчительку зі святом. Фото: Depositphotos

В Україні День вчителя відзначають щороку у першу неділю жовтня. У 2025 році свято припадає на 5 жовтня. Це нагода подякувати педагогам за терпіння, знання й турботу та нагадати, наскільки важливою є їхня щоденна праця.

Новини.LIVE підготували добірку привітань із Днем вчителя 2025 року.

Що треба знати про День вчителя

Це професійне свято педагогів і водночас момент вдячності за їхню працю, терпіння та любов до учнів. У цей день школярі та студенти дарують квіти, солодощі, організовують концерти й "день самоврядування". Головна традиція — подяка за працю і теплі слова, які цінніші за будь-які подарунки.

Привітання з Днем вчителя у віршах

Доречно привітати вчителів гарними й теплими віршами, які можна прочитати особисто чи надіслати у листівці.

З Днем учителя вітаєм,
Наші рідні вчителі,
І сердечно вам бажаєм,
Щоб здорові були всі!

***

Прийміть сьогодні привітання!
Хай легким буде викладання.
Наснаги вам щодня і сили,
Щоб учні вас усі любили.

***

Бажаємо вам процвітати,
Ніколи горя й бід не знати.
Натхнення вам і позитиву,
Нових ідей і креативу.

***

Вчителю, шановний наш!
Ми вітаєм щиро Вас,
Зичимо терпіння, сили,
Щоб життя було щасливим!

***

Шановна вчителька моя,
В День вчителя бажаю я
Терпіння Вам, здоров’я, сили,
Щоб Ви завжди були щасливі!

***

У цей день бажаєм щиро
Щастя всім учителям,
Хай здійсняються всі мрії —
Насолоджуйтесь життям!

***

Бажаємо неба ясного,
Добра та здоров’я міцного,
Щоб учнів з наснагою вчити,
В любові та радості жити!

Листівки з привітаннями

До красивих віршів можна додати листівку — друковану чи електронну. Вона стане приємним символом уваги, який залишиться на згадку. У статті ми підготували добірку яскравих картинок, які можна надіслати вчителям у месенджері чи роздрукувати.

Привітання з Днем вчителя 2025 року.
Привітання з Днем вчителя 2025 року. Фото: vitaiko.com.ua
Привітання з Днем вчителя 2025 року.
Привітання з Днем вчителя 2025 року. Фото: vitaiko.com.ua
Привітання з Днем вчителя 2025 року.
Привітання з Днем вчителя 2025 року. Фото: vitaiko.com.ua
Привітання з Днем вчителя 2025 року.
Привітання з Днем вчителя 2025 року. Фото: vitaiko.com.ua
Привітання з Днем вчителя 2025 року.
Привітання з Днем вчителя 2025 року. Фото: vitaiko.com.ua
Привітання з Днем вчителя 2025 року.
Привітання з Днем вчителя 2025 року. Фото: vitaiko.com.ua

Відеопривітання для педагогів

Ми зібрали добірку коротких відеопривітань, які можна надіслати вчителям у месенджерах чи соцмережах. Вони прості, щирі й дарують гарний настрій.

День вчителя 2025 — це свято подяки й тепла. Найкращі подарунки — щирі слова, увага й повага. Красивий вірш, яскрава листівка чи зворушливе відео допоможуть зробити цей день особливим і нагадати педагогам, наскільки важлива їхня праця.

Також скористайтеся нашим церковним календарем свят на жовтень 2025 року, щоб не пропустити важливі релігійні події.

Михайло Чудов - Редактор
Автор:
Михайло Чудов
