Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Свята День вчителя 2025 — добірка креативних ідей для подарунку

День вчителя 2025 — добірка креативних ідей для подарунку

Ua ru
Дата публікації: 3 жовтня 2025 17:03
Що подарувати на День вчителя 2025 року - оригінальні, практичні та жартівливі ідеї для школярів і батьків
Вчителька з подарунком. Фото: Freepik

В Україні у жовтні традиційно відзначають День вчителя. Це свято вдячності педагогам, коли учні та батьки дарують символічні чи оригінальні подарунки, висловлюючи повагу й подяку.

Новини.LIVE підготували добірку ідей, що подарувати на День вчителя 2025 року.

Реклама
Читайте також:

День вчителя в Україні: традиція вдячності

День вчителя — це не лише професійне свято, а й особливий момент, коли учні, батьки та випускники дякують педагогам за їхню працю. У цей день дарують квіти, солодощі, організовують концерти та "день самоврядування".

У 2025 році День вчителя в Україні відзначатимуть 5 жовтня, у першу неділю жовтня. Традиційно подарунки вручають у п’ятницю напередодні, але головне — щирість і увага, а не дата.

Класичні подарунки на День вчителя

Є речі, які завжди залишаються актуальними, адже символізують повагу та вдячність:

  • Квіти — традиційний знак уваги, який ніколи не втрачає значення.
  • Солодощі — коробка цукерок чи торт для спільного чаювання.
  • Книги — корисна література або красиве видання класики.
  • Канцелярія — стильні ручки, блокноти, щоденники.

Такі подарунки доречні в будь-якому випадку й добре підходять для колективного привітання.

Подарунки для різних вчителів

  • Для першої вчительки — м’який плед, фоторамка з фото класу, набір для домашнього SPA.
  • Для класного керівника — настільний органайзер, аромадифузор або іменна чашка.
  • Для вчителя-чоловіка — кава преміумкласу, набір для догляду за бородою чи дерев’яна шкатулка.
  • Для вихователів у дитсадку — солодкі букети, косметичні набори, кумедні сувеніри.

Подарунки-враження

  • Квитки в театр чи на концерт.
  • Майстер-класи з гончарства чи живопису.
  • SPA-процедури, масаж або дегустації.

Такі презенти створюють яскраві спогади та дарують відпочинок.

Handmade та креативні ідеї

Малюнки, листівки й аплікації від молодших класів.
Відеопривітання чи фотоколажі від старшокласників.
Крафтові набори: свічки, баночки з побажаннями, блокноти ручної роботи.

Жартівливі подарунки

Для вчителів із почуттям гумору доречні:

  • Чашки або футболки з фразами "Я не кричу — я пояснюю".
  • Блокноти з хрестоматійними репліками вчителів.
  • Гумористичні листівки чи комікси зі шкільного життя.

Альтернативні способи подяки

Не обов’язково купувати матеріальні речі. Подяку можна висловити:

  • Благодійним внеском від імені класу.
  • Листом вдячності з теплими словами.
  • Постом у соцмережах із фото та спогадами.

Подарунок на День вчителя 2025 року може бути простим чи оригінальним, головне — щоб він передавав щиру подяку й повагу. Адже для педагогів цінні не речі, а увага та вдячність учнів.

Ми вже писали про те, коли переводити годинник в Україні у 2025 році.

Також скористайтеся нашим церковним календарем свят на жовтень 2025 року, щоб не пропустити важливі релігійні події.

вчителі подарунки жовтень День вчителя свято
Михайло Чудов - Редактор
Автор:
Михайло Чудов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації