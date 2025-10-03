Що подарувати на День вчителя 2025 року - оригінальні, практичні та жартівливі ідеї для школярів і батьків

Вчителька з подарунком. Фото: Freepik

В Україні у жовтні традиційно відзначають День вчителя. Це свято вдячності педагогам, коли учні та батьки дарують символічні чи оригінальні подарунки, висловлюючи повагу й подяку.

Новини.LIVE підготували добірку ідей, що подарувати на День вчителя 2025 року.

День вчителя в Україні: традиція вдячності

День вчителя — це не лише професійне свято, а й особливий момент, коли учні, батьки та випускники дякують педагогам за їхню працю. У цей день дарують квіти, солодощі, організовують концерти та "день самоврядування".

У 2025 році День вчителя в Україні відзначатимуть 5 жовтня, у першу неділю жовтня. Традиційно подарунки вручають у п’ятницю напередодні, але головне — щирість і увага, а не дата.

Класичні подарунки на День вчителя

Є речі, які завжди залишаються актуальними, адже символізують повагу та вдячність:

Квіти — традиційний знак уваги, який ніколи не втрачає значення.

Солодощі — коробка цукерок чи торт для спільного чаювання.

Книги — корисна література або красиве видання класики.

Канцелярія — стильні ручки, блокноти, щоденники.

Такі подарунки доречні в будь-якому випадку й добре підходять для колективного привітання.

Подарунки для різних вчителів

Для першої вчительки — м’який плед, фоторамка з фото класу, набір для домашнього SPA.

Для класного керівника — настільний органайзер, аромадифузор або іменна чашка.

Для вчителя-чоловіка — кава преміумкласу, набір для догляду за бородою чи дерев’яна шкатулка.

Для вихователів у дитсадку — солодкі букети, косметичні набори, кумедні сувеніри.

Подарунки-враження

Квитки в театр чи на концерт.

Майстер-класи з гончарства чи живопису.

SPA-процедури, масаж або дегустації.

Такі презенти створюють яскраві спогади та дарують відпочинок.

Handmade та креативні ідеї

Малюнки, листівки й аплікації від молодших класів.

Відеопривітання чи фотоколажі від старшокласників.

Крафтові набори: свічки, баночки з побажаннями, блокноти ручної роботи.

Жартівливі подарунки

Для вчителів із почуттям гумору доречні:

Чашки або футболки з фразами "Я не кричу — я пояснюю".

Блокноти з хрестоматійними репліками вчителів.

Гумористичні листівки чи комікси зі шкільного життя.

Альтернативні способи подяки

Не обов’язково купувати матеріальні речі. Подяку можна висловити:

Благодійним внеском від імені класу.

Листом вдячності з теплими словами.

Постом у соцмережах із фото та спогадами.

Подарунок на День вчителя 2025 року може бути простим чи оригінальним, головне — щоб він передавав щиру подяку й повагу. Адже для педагогів цінні не речі, а увага та вдячність учнів.

