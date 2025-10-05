Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Праздники Поздравления с Днем учителя 2025 — стихи, открытки и видео

Поздравления с Днем учителя 2025 — стихи, открытки и видео

Ua ru
Дата публикации 5 октября 2025 03:12
С Днем учителя 2025 - красивые поздравления в стихах, открытки и искренние видео
Дети поздравляют учительницу с праздником. Фото: Depositphotos

В Украине День учителя отмечают ежегодно в первое воскресенье октября. В 2025 году праздник приходится на 5 октября. Это возможность поблагодарить педагогов за терпение, знания и заботу и напомнить, насколько важна их ежедневная работа.

Новини.LIVE подготовили подборку поздравлений с Днем учителя 2025 года.

Реклама
Читайте также:

Что нужно знать о Дне учителя

Это профессиональный праздник педагогов и одновременно момент благодарности за их труд, терпение и любовь к ученикам. В этот день школьники и студенты дарят цветы, сладости, организуют концерты и "день самоуправления". Главная традиция — благодарность за труд и теплые слова, которые ценнее любых подарков.

Поздравления с Днем учителя в стихах

Уместно поздравить учителей красивыми и теплыми стихами, которые можно прочитать лично или отправить в открытке.

З Днем учителя вітаєм,
Наші рідні вчителі,
І сердечно вам бажаєм,
Щоб здорові були всі!

***

Прийміть сьогодні привітання!
Хай легким буде викладання.
Наснаги вам щодня і сили,
Щоб учні вас усі любили.

***

Бажаємо вам процвітати,
Ніколи горя й бід не знати.
Натхнення вам і позитиву,
Нових ідей і креативу.

***

Вчителю, шановний наш!
Ми вітаєм щиро Вас,
Зичимо терпіння, сили,
Щоб життя було щасливим!

***

Шановна вчителька моя,
В День вчителя бажаю я
Терпіння Вам, здоров’я, сили,
Щоб Ви завжди були щасливі!

***

У цей день бажаєм щиро
Щастя всім учителям,
Хай здійсняються всі мрії —
Насолоджуйтесь життям!

***

Бажаємо неба ясного,
Добра та здоров’я міцного,
Щоб учнів з наснагою вчити,
В любові та радості жити!

Открытки с поздравлениями

К красивым стихам можно добавить открытку — печатную или электронную. Она станет приятным символом внимания, который останется на память. В статье мы подготовили подборку ярких картинок, которые можно отправить учителям в мессенджере или распечатать.

Привітання з Днем вчителя 2025 року.
Поздравление с Днем учителя 2025 года. Фото: vitaiko.com.ua
Привітання з Днем вчителя 2025 року.
Поздравления с Днем учителя 2025 года. Фото: vitaiko.com.ua
Привітання з Днем вчителя 2025 року.
Поздравления с Днем учителя 2025 года. Фото: vitaiko.com.ua
Привітання з Днем вчителя 2025 року.
Поздравления с Днем учителя 2025 года. Фото: vitaiko.com.ua
Привітання з Днем вчителя 2025 року.
Поздравления с Днем учителя 2025 года. Фото: vitaiko.com.ua
Привітання з Днем вчителя 2025 року.
Поздравления с Днем учителя 2025 года. Фото: vitaiko.com.ua

Видеопоздравления для педагогов

Мы собрали подборку коротких видеопоздравлений, которые можно отправить учителям в мессенджерах или соцсетях. Они простые, искренние и дарят хорошее настроение.

День учителя 2025 — это праздник благодарности и тепла. Лучшие подарки - искренние слова, внимание и уважение. Красивое стихотворение, яркая открытка или трогательное видео помогут сделать этот день особенным и напомнить педагогам, насколько важен их труд.

Также воспользуйтесь нашим церковным календарем праздников на октябрь 2025 года, чтобы не пропустить важные религиозные события.

учителя поздравления стихи День учителя 5 октября праздник
Михаил Чудов - Редактор
Автор:
Михаил Чудов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации