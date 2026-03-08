З 8 березня 2026 — щирі привітання та красиві листівки до свята

Привітання з 8 березня 2026 — яскраві листівки та щирі побажання
Сьогодні українки уособлюють стійкість і незламний дух. Вони захищають країну на фронті, рятують життя, волонтерять, навчають дітей, працюють у лікарнях, на виробництвах і в бізнесі, створюють нові технології та підтримують свої родини навіть у найважчі часи. Міжнародний жіночий день, який традиційно відзначають 8 березня, — це чудова нагода сказати слова вдячності кожній жінці та вшанувати силу, мудрість і здобутки жінок у різних сферах життя.
Новини.LIVE ділиться добіркою щирих та красивих привітань з 8 березня 2026. Привітайте теплими словами своїх мам, бабусь, сестер, подруг, колег та знайомих.
Красиві привітання з 8 березня 2026 у віршах українською мовою
З Восьмим березня вітаєм,
Море квітів вам бажаєм!
Щоб від щастя ви цвіли,
Щоб раділи, як могли.
Буде хай в очах тепло,
А в житті завжди добро.
Хай усі цінують вас,
Адже ви найкращі в нас!
***
З весни початком! З Днем жіночим!
Хай світяться від щастя очі,
Душа від радості співає,
Як сад весняний, розквітає.
***
З 8 березня! Щастя і миру!
І весною наповнених мрій!
Вітерець розжене тугу сіру
Й подарує намисто надій.
Хай промінчик тебе поцілує,
Щоб повірила в щастя ти знов,
Погляд теплий тебе хай схвилює
І розбудить гарячу любов!
***
З 8 березня вітаю!
Хай весна вас надихає,
Подарує хай вам крила,
Дасть для змін бажання й сили.
Хай кохання буде й щастя,
Світ чекає вас прекрасний.
З 8 березня 2026 — щирі та теплі привітання у прозі
Нехай цей день нагадає, що ви маєте право бути собою — мріяти, діяти, змінювати світ. Бажаю сил і натхнення. З Міжнародним жіночим днем!
***
Вітаю з 8 березня! Бажаю вам впевненості, натхнення та внутрішньої гармонії.
***
Дякую вам за силу, за сміливість і за те, що робите цей світ кращим. З Міжнародним жіночим днем!
***
Щиро вітаю з 8 березня! Нехай у житті буде багато радості, любові та світлих моментів.
***
Дякую вам за мудрість, турботу, силу характеру і тепло, яке ви даруєте людям. Зі святом весни — з 8 березня!
***
Нехай разом із першими квітами розквітають і ваші мрії. Бажаю впевненості у своїх силах, щастя, нових можливостей та гарних змін у житті. З Міжнародним жіночим днем!
***
Вітаю з 8 березня! Нехай навіть у непрості часи у вашому житті буде місце для тепла, надії, радості й мрій про мирне майбутнє.
***
Нехай у вашому житті буде більше світлих новин, теплих обіймів і віри у завтрашній день.
З 8 березня!
Красиві листівки до свята 8 березня 2026
