З 8 березня 2026 — щирі привітання та красиві листівки до свята

Привітання зі святом 8 березня. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні українки уособлюють стійкість і незламний дух. Вони захищають країну на фронті, рятують життя, волонтерять, навчають дітей, працюють у лікарнях, на виробництвах і в бізнесі, створюють нові технології та підтримують свої родини навіть у найважчі часи. Міжнародний жіночий день, який традиційно відзначають 8 березня, — це чудова нагода сказати слова вдячності кожній жінці та вшанувати силу, мудрість і здобутки жінок у різних сферах життя.

Новини.LIVE ділиться добіркою щирих та красивих привітань з 8 березня 2026. Привітайте теплими словами своїх мам, бабусь, сестер, подруг, колег та знайомих.

Красиві привітання з 8 березня 2026 у віршах українською мовою

З Восьмим березня вітаєм,

Море квітів вам бажаєм!

Щоб від щастя ви цвіли,

Щоб раділи, як могли.

Буде хай в очах тепло,

А в житті завжди добро.

Хай усі цінують вас,

Адже ви найкращі в нас!

***

З весни початком! З Днем жіночим!

Хай світяться від щастя очі,

Душа від радості співає,

Як сад весняний, розквітає.

***

З 8 березня! Щастя і миру!

І весною наповнених мрій!

Вітерець розжене тугу сіру

Й подарує намисто надій.

Хай промінчик тебе поцілує,

Щоб повірила в щастя ти знов,

Погляд теплий тебе хай схвилює

І розбудить гарячу любов!

***

З 8 березня вітаю!

Хай весна вас надихає,

Подарує хай вам крила,

Дасть для змін бажання й сили.

Хай кохання буде й щастя,

Світ чекає вас прекрасний.

З 8 березня 2026 — щирі та теплі привітання у прозі

Нехай цей день нагадає, що ви маєте право бути собою — мріяти, діяти, змінювати світ. Бажаю сил і натхнення. З Міжнародним жіночим днем!

***

Вітаю з 8 березня! Бажаю вам впевненості, натхнення та внутрішньої гармонії.

***

Дякую вам за силу, за сміливість і за те, що робите цей світ кращим. З Міжнародним жіночим днем!

***

Щиро вітаю з 8 березня! Нехай у житті буде багато радості, любові та світлих моментів.

***

Дякую вам за мудрість, турботу, силу характеру і тепло, яке ви даруєте людям. Зі святом весни — з 8 березня!

***

Нехай разом із першими квітами розквітають і ваші мрії. Бажаю впевненості у своїх силах, щастя, нових можливостей та гарних змін у житті. З Міжнародним жіночим днем!

***

Вітаю з 8 березня! Нехай навіть у непрості часи у вашому житті буде місце для тепла, надії, радості й мрій про мирне майбутнє.

***

Нехай у вашому житті буде більше світлих новин, теплих обіймів і віри у завтрашній день.

З 8 березня!

Красиві листівки до свята 8 березня 2026

Листівки до свята 8 березня 2026. Колаж: Новини.LIVE

Листівки до свята 8 березня 2026. Колаж: Новини.LIVE

Листівки до свята 8 березня 2026. Колаж: Новини.LIVE

Листівки до свята 8 березня 2026. Колаж: Новини.LIVE

