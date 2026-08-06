Преображення Господнє 2026: що не можна робити у свято 6 серпня

Віряни у церкві на свято Преображення Господнє. Колаж: Новини.LIVE

Ілона Мазур Редактор

Преображення Господнє, яке в народі називають Яблучним Спасом, є одним із найважливіших свят церковного календаря. Для мільйонів вірян цей день має особливе духовне значення, адже нагадує про силу віри та молитви. 6 серпня багато українців вирушають до храмів, щоб взяти участь у богослужінні та освятити перші плоди нового врожаю. Водночас із цим святом пов'язані певні заборони.

Новини.LIVE розповідає, що не можна робити на Преображення Господнє та що варто знати про свято.

Преображення Господнє 2026: історія великого церковного свята

Преображення Господнє належить до дванадесятих свят. Його події описані в Євангелії. За біблійною розповіддю, незадовго до своїх страждань Христос піднявся на гору разом із трьома найближчими учнями — апостолами Петром, Яковом та Іваном. Під час молитви Його обличчя засяяло неземним світлом, а одяг став сліпучо-білим. Поруч з'явилися пророки Мойсей та Ілля, а голос із небес промовив: "Це Син Мій Улюблений. Його слухайтеся". Ця подія відкрила апостолам істинну божественну сутність Ісуса Христа та зміцнила їхню віру перед майбутніми випробуваннями.

У чому полягає духовний зміст Преображення Господнього

Головний сенс свята полягає не лише у згадці про євангельське диво. Преображення Господнє нагадує кожному християнину про необхідність духовного зростання та щирого покаяння. День закликає більше часу присвятити молитві та добрим справам.

Що не можна робити на Преображення Господнє 6 серпня 2026

Щоб провести цей день у мирі та духовному спокої священнослужителі закликають вірян дотримуватися певних заборон. На Преображення Господнє не можна:

сваритися;

лихословити;

ображати інших;

заздрити;

поширювати плітки;

бажати комусь зла;

нарікати на долю або впадати у відчай;

присвячувати день генеральному прибиранню, ремонту, шиттю, в'язанню або іншим трудомістким домашнім справам, якщо їх можна відкласти;

влаштовувати гучні гуляння, вечірки чи надмірні розваги;

зловживати алкоголем;

порушувати піст, адже свято припадає на період Успенського посту.

Чи можна йти на цвинтар у Преображення Господнє

Багато українських родин після святкового богослужіння відвідують могили своїх рідних. Така традиція збереглася в окремих регіонах України й не забороняється.

Однак священнослужителі наголошують, що залишати на могилах освячені яблука, інші продукти чи їжу не варто. Церква пояснює, що така практика має народне, а не християнське походження.

Натомість під час відвідування кладовища рекомендують:

помолитися за упокій душі померлих;

запалити свічку або лампадку;

згадати близьких добрим словом;

за можливості зробити милостиню або допомогти тим, хто цього потребує, в пам'ять про покійних.

Раніше ми розповідали, що можна освячувати у церкві на Яблучний Спас та як провести свято.

Нагадаємо, ми писали, які продукти не можна освячувати на Преображення Господнє.

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