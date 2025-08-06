Сильна молитва на Преображення Господнє 2025 — текст та значення

Молитва на свято Преображення Господнє. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 6 серпня, українці відзначають важливе двунадесяте свято — Преображення Господнє, яке також відоме як Яблучний Спас. У цю дату важливо не лише освятити яблука, а й зосередитися на духовному очищенні та переосмисленні життя. Особливу увагу віряни приділяють молитві про прощення гріхів, світло душі, зцілення та духовне оновлення.

Новини.LIVE зібрав сильні молитви, які здатні змінити ваше життя та внутрішній стан душі.

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Як правильно молитися у свято Преображення Господнє

Свято Преображення Господнє — це не лише момент освячення плодів чи відвідування храму, а насамперед — день глибокої духовної молитви, коли серце особливо відкрито до Божої благодаті. Саме 6 серпня віряни зосереджуються на подяці Господу за Його світло, силу й любов, які можуть змінити наше життя зсередини.

Щоб молитва у Преображення була почута, її потрібно читати не формально, а з повною щирістю, вірою й відкритим серцем. Особливо важливо перед цим покаятися у своїх гріхах — хоча б подумки, у простих словах.

Під час молитви варто звертатися до Господа зі словами подяки й проханням про:

Прощення гріхів і духовне очищення Зцілення від зневіри, злості та внутрішньої темряви Зміцнення у вірі, надії та любові Захист для себе та рідних від усього злого Навернення на праведний шлях і світлі життєві зміни

У цей день добре читати як церковні молитви, так і особисті слова до Господа, сказані просто і від душі. Бо головне — не форма, а внутрішня істина. Можна молитися вдома перед іконою Преображення, у храмі або ж просто в тиші.

Жінка молиться у храмі. Фото: google.com

Преображення Господнє — головна молитва свята

З цією молитвою віряни звертаються до Господа задля прощення гріхів, очищення душі та духовного оновлення.

Молитва на Преображення Господнє. Колаж: Новини.LIVE

Молитви, які варто прочитати на Преображення Господнє

З цими молитвами на свято можна звернутися до Бога й попросити його про захист, міцне здоров'я або щастя. Головне читати текст щиро.

Молитва про захист

Господи, ставлю перед Тобою всі свої страхи та турботи. В день Преображення Твого, огорни мене своєю захисною рукою. Віджени ворогів та небезпеки від мене і рідних моїх, наділи мене своєю силою та вірою, щоб я міг відчувати Твій покров навіть у найтемніших моментах. Амінь.

Молитва про здоров'я

Всемогутній Боже, Ти, що Преобразився перед апостолами на горі Тавор, дай мені дар здоров'я та сили. Проникни своєю благодаттю у кожну клітину мого тіла, зціли мої недуги та покажи Свою милість. Нехай Преображення Твоє буде для мене знаком духовного та фізичного відродження. Амінь.

Молитва про щастя

Преобразився Ти на горі Тавор, Христе Боже, показавши ученикам Твоїм славу Твою, скільки їм можна було. Нехай засяє і нам, грішним, світло Твоє споконвічне. Молитвами Богородиці, Світлодавче, слава Тобі. Амінь.

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