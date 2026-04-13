Поливаний понеділок 13 квітня 2026: красиві привітання і важливі традиції свята

Святкування Поливаного понеділка. Фото: Мамаєва Слобода

Після великого світлого свята Великодня, який українці відсвяткували цьогоріч 12 квітня, ми зустрічаємо Поливаний понеділок. Це особлива та радісна подія, сповнена традицій. Зокрема цього дня заведено вітати один одного теплими словами.

Новини.LIVE розповідає, які традиції існують у Поливаний понеділок та як красиво привітати близьких та друзів.

Поливаний понеділок — які є традиції та особливості свята

Поливаний понеділок або, як ще його називають, Волочильний — особливе свято, що дійшло до нас ще з часів Київської Русі. Сьогодні заведено ходити в гості та приносити з собою гостинці. Можна сміливо обмінюватися писанками та крашанками.

Як вже зрозуміло з назви, головною традицією було обливати один одного водою. Адже вірили, що саме цього дня вона має цілющі властивості, приносить щастя, очищає душу й тіло. За давнім звичаєм хлопці приходили на подвір'я, де жила дівчина, просили її батьків, щоб вона вийшла і поливали її водою "очищаючи". Часто так зізнавалися в почуттях. Цікаво, що схожі традиції мали також віряни з Чехії, Угорщині, Польщі та Словаччині.

Привітання з Поливаним понеділком 2026 у щирій прозі

З Поливаним понеділком! Нехай цей день буде легким і радісним, а весь тиждень — успішним та продуктивним.

Бажаю гармонії в душі, яскравого настрою та щирих людей поруч. З Поливаним понеділком!

Щиро вітаю з Поливаним понеділком! Нехай цей святковий день подарує радість, здоров'я та щастя. Бажаю миру, душевного спокою та тепла.

Нехай Поливаний понеділок стане початком вдалого та легкого тижня. Бажаю Вам натхнення, енергії та внутрішнього підйому. Зі святом!

Як красиво привітати з Поливаним понеділком 2026: красиві листівки

Листівки з Поливаним понеділком 2026. Колаж: Новини.LIVE

Також Новини.LIVE пропонує вам ознайомитися з православним календарем свят на квітень 2026 року, який допоможе не пропустили головні релігійні події цього періоду.