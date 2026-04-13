Поливальный понедельник 13 апреля 2026: красивые поздравления и важные традиции праздника

Празднование Поливального понедельника. Фото: Мамаева Слобода

После большого светлого праздника Пасхи, который украинцы отпраздновали в этом году 12 апреля, мы встречаем Поливальный понедельник. Это особое и радостное событие, полное традиций. В частности в этот день принято поздравлять друг друга теплыми словами.

Поливальный понедельник — какие есть традиции и особенности праздника

Поливальный понедельник или, как еще его называют, Волочильный — особый праздник, дошедший до нас еще со времен Киевской Руси. Сегодня принято ходить в гости и приносить с собой гостинцы. Можно смело обмениваться писанками и пасхальными яйцами.

Как уже понятно из названия, главной традицией было обливать друг друга водой. Ведь верили, что именно в этот день она обладает целебными свойствами, приносит счастье, очищает душу и тело. По древнему обычаю парни приходили во двор, где жила девушка, просили ее родителей, чтобы она вышла и поливали ее водой "очищая". Часто так признавались в чувствах. Интересно, что похожие традиции имели также верующие из Чехии, Венгрии, Польши и Словакии.

Поздравления с Поливальным понедельником 2026 в искренней прозе

С Поливальным понедельником! Пусть этот день будет легким и радостным, а вся неделя — успешной и продуктивной.

Желаю гармонии в душе, яркого настроения и искренних людей рядом. С Поливальным понедельником!

Искренне поздравляю с Поливальным понедельником! Пусть этот праздничный день подарит радость, здоровье и счастье. Желаю мира, душевного спокойствия и тепла.

Пусть Поливальный понедельник станет началом удачной и легкой недели. Желаю Вам вдохновения, энергии и внутреннего подъема. С праздником!

Как красиво поздравить с Поливальным понедельником 2026: красивые открытки

Открытки с Поливальным понедельником 2026. Коллаж: Новини.LIVE

