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Плоска паперова ялинка на Новий рік 2025 — як її зробити

17 грудня 2024 08:08
Світлана Конюшенко - Редактор
Як зробити плоску ялинку з паперу на стіну на Новий рік 2025 — корисні поради
Молода жінка, яка клеїть ялинку на стіну. Фото: Pinterest
Світлана Конюшенко - Редактор

У новорічні свята для фантазії немає жодних меж, тому багато хто прикрашає не лише ялинку, а й інші місця у своєму будинку або квартирі. Ми розповідаємо, як можна прикрасити стіну на Новий рік, зробивши оригінальну плоску ялинку з паперу.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Як можна зробити плоску ялинку з паперу

Така ялинка має доволі оригінальний вигляд на стіні і може досягати висоти в два метра. До того ж, таку новорічну прикрасу можна зробити не лише вдома, а й в офісі, оскільки вона займає дуже мало місця, а тому не заважатиме вам.

Елка на стене
Ялинка зі сніжинок на стіні. Фото: Pinterest

Що потрібно для плоскої ялинки з паперу

Щоб зробити паперову ялинку на стіні, вам потрібно мати під рукою такі прості речі, як:

  • картон або пенопласт
  • ножиці
  • гофрований папір
  • скотч
  • стрічка
  • маркер
  • канцелярський ніж
  • клей ПВА
  • гачок

Як зробити плоску паперову ялинку на стіну

Спочатку зробіть з картона або пенопласта основу, а якщо ви хочете високу ялинку, кладіть декілька шарів паперу. Потім візьміть листи гофрованого паперу і поріжте його бахромою. У вас має вийти багато паперу з бахромою, щоб ви могли обклеїти всю ялинку. Щойно це буде готово, починайте клеїти прикрасу до основи.

Клейте папір знизу вгору, а зі зворотного боку додайте гачок, але якщо його немає, приклейте двосторонній скотч по периметру основи. Щоб зробити стовбур, також використовуйте картон або пенопласт, які також потрібно обклеїти гофрованим папером коричневого кольору.

Женщина возле стены
Процес створення ялинки на стіні. Фото: Pinterest

За допомогою клейкої стрічки приклейте стовбур до ялинки і прикріпіть все це на стіну. Тепер у вас є чудова новорічна прикраса, яка додасть "родзинки" до святкової атмосфери. 

Нагадаємо, ми писали про те, як можна зробити гарні новорічні прикраси з паперу. 

Раніше ми розповідали про те, як можна красиво загорнути подарунки на Новий рік. 

Також ми повідомляли про те, як прикрасити оселю і подвір’я на Новий рік 2025.

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