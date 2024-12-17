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Плоская бумажная елка на Новый год 2025 — как ее сделать

17 декабря 2024 08:08
Светлана Конюшенко - Редактор
Как сделать плоскую елку из бумаги на стену на Новый год 2025 — полезные советы
Молодая женщина, которая клеит елку на стену. Фото: Pinterest
Светлана Конюшенко - Редактор

В новогодние праздники для фантазии нет никаких пределов, поэтому многие украшают не только елку, но и другие места в своем доме или квартире. Мы рассказываем, как можно украсить стену на Новый год, сделав оригинальную плоскую елку из бумаги.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Как сделать плоскую елку из бумаги

Такая елка выглядит довольно оригинально на стене и может достигать высоты в два метра. К тому же, такое новогоднее украшение можно сделать не только дома, но и в офисе, поскольку оно занимает очень мало места, а потому не будет мешать вам.

Елка на стене
Елка из снежинок на стене. Фото: Pinterest

Что нужно для плоской елки из бумаги

Чтобы сделать бумажную елку на стене, вам нужно иметь под рукой такие простые вещи, как:

  • картон или пенопласт
  • ножницы
  • гофрированная бумага
  • скотч
  • лента
  • маркер
  • канцелярский нож
  • клей ПВА
  • крючок

Как сделать плоскую бумажную елку на стену

Сначала сделайте из картона или пенопласта основание, а если вы хотите высокую елку, кладите несколько слоев бумаги. Затем возьмите листы гофрированной бумаги и порежьте ее бахромой. У вас должно получиться много бумаги с бахромой, чтобы вы могли обклеить всю елку. Как только это будет готово, начинайте клеить украшение к основанию.

Клейте бумагу снизу вверх, а с оборотной стороны добавьте крючок, но если его нет, приклейте двусторонний скотч по периметру основания. Чтобы сделать ствол, также используйте картон или пенопласт, которые также нужно обклеить гофрированной бумагой коричневого цвета.

Женщина у стены
Процесс создания елки на стене. Фото: Pinterest

С помощью клейкой ленты приклейте ствол к елке и прикрепите все это на стену. Теперь у вас есть прекрасное новогоднее украшение, которое добавит "изюминки" к праздничной атмосфере.

Напомним, мы писали о том, как можно сделать красивые новогодние украшения из бумаги.

Раньше мы рассказывали о том, как можно красиво обернуть подарки на Новый год.

Также мы сообщали о том, как украсить дом и двор на Новый год 2025.

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