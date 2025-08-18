На які знаки Зодіаку чекає фантастичний успіх цього тижня, 18-24 серпня 2025

Гороскоп для п'яти знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

З 18 по 24 серпня Всесвіт готує неймовірні подарунки п'ятьом знакам Зодіаку. Сприятливі зірки та планети створять потужний потік енергії, який одних підніме на вершину, а іншим дасть шанс розпочати нову сторінку життя.

Яким знакам Зодіаку чекати на успіх у сферах фінансів, кар'єри та кохання на цьому тижні, 18-24 серпня, — дізнавайтесь у точному астрологічному прогнозі Новини.LIVE.

Діва

Для Дів цей тиждень стане особливим. Ваш час починається 22 серпня, а Молодик 24 серпня подарує нову енергію та бажання діяти. Зірки підказують: саме зараз час сміливо братися за нові проєкти, відкривати власну справу або заявляти про себе світові. Доля на вашому боці, а підтримка оточення допоможе реалізувати задумане. Це момент, коли навіть найсміливіші плани можуть стати реальністю.

Знак Зодіаку Діва. Фото: shutterstock.com

Скорпіон

Скорпіони нарешті відчують, що сумніви відступають. Удача стосуватиметься подорожей, роботи й особистого життя. Ви можете отримати вигідну пропозицію, шанс на переїзд або несподівану зустріч, яка змінить хід подій. У середу, 20 серпня, з'єднання Місяця з Венерою в Раку відкриє для вас нові горизонти. Головне — довіритися власним відчуттям: інтуїція підкаже, де чекати успіху.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: shutterstock.com

Стрілець

Стрільцям цього тижня судилося взяти життя під контроль. У четвер, 21 серпня, Місяць і Меркурій у Леві активують події, що розпочалися ще на початку літа. Можливе відчуття паузи, але саме вона допоможе вам побачити правильний шлях. Ваша енергія спрямована на нові рішення, і вони принесуть результат. Очікуйте прориву в справах, покращення фінансової ситуації та впевненості у власних силах. Це початок нової глави, у якій ви будете керувати своєю долею.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: shutterstock.com

Козеріг

Новий тиждень стане точкою відліку. Козероги отримають унікальний шанс побудувати фундамент майбутнього. У п'ятницю, 22 серпня, розпочинається час Діви, а вже 24 серпня Молодик у цьому ж знаку відкриє двері для важливих рішень. Ви зможете правильно розставити пріоритети та визначити, у чому полягає ваш справжній успіх. Не поспішайте — зараз час закладати основу, яка принесе стабільність, фінансовий ріст і визнання.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: shutterstock.com

Риби

Рибам цей тиждень принесе натхнення і несподівану підтримку. Астрологічні транзити відкривають перед вами шлях до визнання у творчості, навчанні та особистому житті. Ви можете отримати нове знайомство, яке стане доленосним, або шанс проявити себе у справі, яку давно відкладали. Важливо не злякатися великих можливостей: Всесвіт підштовхує вас саме туди, де на вас чекає щастя.

Знак Зодіаку Риби. Фото: shutterstock.com

