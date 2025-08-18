Какие знаки Зодиака ждет фантастический успех на этой неделе, 18-24 августа 2025

Гороскоп для пяти знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

С 18 по 24 августа Вселенная готовит невероятные подарки пяти знакам Зодиака. Благоприятные звезды и планеты создадут мощный поток энергии, который одних поднимет на вершину, а другим даст шанс начать новую страницу жизни.

Каким знакам Зодиака ждать успеха в сферах финансов, карьеры и любви на этой неделе, 18-24 августа, — узнавайте в точном астрологическом прогнозе Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Знаки Зодиака, которым новая неделя принесет настоящий прорыв

Дева

Для Дев эта неделя станет особенной. Ваше время начинается 22 августа, а Новолуние 24 августа подарит новую энергию и желание действовать. Звезды подсказывают: именно сейчас время смело браться за новые проекты, открывать собственное дело или заявлять о себе миру. Судьба на вашей стороне, а поддержка окружения поможет реализовать задуманное. Это момент, когда даже самые смелые планы могут стать реальностью.

Знак Зодиака Дева. Фото: shutterstock.com

Скорпион

Скорпионы наконец почувствуют, что сомнения отступают. Удача будет касаться путешествий, работы и личной жизни. Вы можете получить выгодное предложение, шанс на переезд или неожиданную встречу, которая изменит ход событий. В среду, 20 августа, соединение Луны с Венерой в Раке откроет для вас новые горизонты. Главное — довериться собственным ощущениям: интуиция подскажет, где ждать успеха.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: shutterstock.com

Стрелец

Стрельцам на этой неделе суждено взять жизнь под контроль. В четверг, 21 августа, Луна и Меркурий во Льве активируют события, начавшиеся еще в начале лета. Возможно ощущение паузы, но именно она поможет вам увидеть правильный путь. Ваша энергия направлена на новые решения, и они принесут результат. Ожидайте прорыва в делах, улучшения финансовой ситуации и уверенности в собственных силах. Это начало новой главы, в которой вы будете управлять своей судьбой.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: shutterstock.com

Козерог

Новая неделя станет точкой отсчета. Козероги получат уникальный шанс построить фундамент будущего. В пятницу, 22 августа, начинается время Девы, а уже 24 августа новолуние в этом же знаке откроет двери для важных решений. Вы сможете правильно расставить приоритеты и определить, в чем заключается ваш настоящий успех. Не спешите — сейчас время закладывать основу, которая принесет стабильность, финансовый рост и признание.

Знак Зодиака Козерог. Фото: shutterstock.com

Рыбы

Рыбам эта неделя принесет вдохновение и неожиданную поддержку. Астрологические транзиты открывают перед вами путь к признанию в творчестве, учебе и личной жизни. Вы можете получить новое знакомство, которое станет судьбоносным, или шанс проявить себя в деле, которое давно откладывали. Важно не испугаться больших возможностей: Вселенная подталкивает вас именно туда, где вас ждет счастье.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: shutterstock.com

Также вам будет интересно: