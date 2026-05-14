Останній молодик весни 2026: що слід зробити 16 травня, щоб привабити удачу і гроші

Один з найсильніших періодів у місячному календарі на травень — молодий Місяць у знаку Тельця. Астрологи називають його точкою перезавантаження, коли можна запустити позитивні зміни. Енергія цього періоду буде глибокою та навіть трохи напруженою, але саме вона здатна відкрити двері до достатку та щасливих можливостей.

Новини.LIVE розповідає, чим буде особливий молодик у травні, які зміни він принесе і як використати його силу, щоб привабити удачу, гроші та щастя.

Коли буде молодик у травні 2026 року

Останній молодий Місяць весни настане 16 травня о 23:01 за київським часом. Це буде перший супермісяць 2026 року — момент, коли Місяць максимально наближається до Землі, а його вплив стає особливо відчутним.

Молодий Місяць у Тельці: чим особливий та як вплине на життя

Телець є символом стабільності, матеріального добробуту, краси та комфорту. Цей знак, який керуватиме Місяцем, змусить чесно відповісти собі на важливі питання:

що для вас справжня цінність;

куди йдуть ваші сили та гроші;

що більше не працює у вашому житті;

які звички заважають вам рухатися вперед.

Водночас цей молодик має непросте тло. Через напружені астрологічні аспекти на поверхню можуть вийти старі страхи, сумніви, внутрішні блоки та ситуації, які ви довго ігнорували. Але в цьому і прихована сила моменту. Все, що зараз руйнується або викликає дискомфорт, звільняє місце для нового.

Що можна робити у молодик 16 травня

Енергія молодика не про швидкий прорив, а про внутрішню перебудову. У цей час добре:

переосмислювати фінансові цілі;

планувати нові джерела доходу;

наводити лад у справах;

завершувати старі справи;

позбавлятися хаосу вдома та в думках;

слухати інтуїцію.

Нові масштабні проєкти астрологи радять запускати після 18 травня, коли Місяць почне активно зростати.

Що не можна робити 16 травня

У день молодика важливо уникати імпульсивності. Не можна:

сваритися та з'ясовувати стосунки;

ухвалювати рішення на емоціях;

витрачати гроші хаотично;

брати кредити чи позичати великі суми;

починати справи з відчуття страху чи тиску;

чіплятися за минуле.

Також не рекомендується купувати речі лише для емоційного заспокоєння. Молодик у Тельці любить якість і усвідомленість, а не спонтанні витрати.

Що обов'язково зробити у молодик для удачі та грошей

Цей день ідеально підходить для формування намірів на достаток. Астрологи радять:

Приберіть дім. Телець любить порядок. Чистий простір запускає енергію оновлення. Наведіть лад у гаманці та сумках. Позбудьтеся старих чеків, непотрібних папірців і безладу. Вважається, що чистий гаманець відкриває шлях новому фінансовому потоку. Запишіть фінансове бажання. Сформулюйте його чітко й конкретно. Наприклад: "Я відкриваю нові можливості для стабільного доходу". Подякуйте за те, що вже маєте. Енергія вдячності підсилює притягнення достатку. Запаліть свічку та кілька хвилин побудьте в тиші. Уявіть своє життя таким, яким хочете його бачити через пів року. Посадіть рослину. Земна стихія цього молодика допомагає "посіяти" наміри на майбутній прибуток.

Який провести потужний ритуал на залучення щастя

Увечері 16 травня візьміть аркуш паперу й напишіть три речі:

від чого ви готові відмовитися;

що хочете притягнути;

якою людиною готові стати заради цього.

Після цього сховайте запис у затишне місце до повні 26 жовтня 2026 року. Саме тоді можуть проявитися результати намірів, закладених у цей молодик.

