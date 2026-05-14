Последнее новолуние весны 2026: что сделать 16 мая, чтобы привлечь удачу и деньги

Один из самых сильных периодов в лунном календаре на май — молодая Луна в знаке Тельца. Астрологи называют ее точкой перезагрузки, когда можно запустить позитивные изменения. Энергия этого периода будет глубокой и даже немного напряженной, но именно она способна открыть двери к изобилию и счастливым возможностям.

Когда будет новолуние в мае 2026 года

Последнее новолуние весны наступит 16 мая в 23:01 по киевскому времени. Это будет первое суперлуние 2026 года — момент, когда Луна максимально приближается к Земле, а ее влияние становится особенно ощутимым.

Молодая Луна в Тельце: чем особенна и как повлияет на жизнь

Телец является символом стабильности, материального благополучия, красоты и комфорта. Этот знак, который будет управлять Луной, заставит честно ответить себе на важные вопросы:

что для вас настоящая ценность;

куда уходят ваши силы и деньги;

что больше не работает в вашей жизни;

какие привычки мешают вам двигаться вперед.

В то же время это новолуние имеет непростой фон. Из-за напряженных астрологических аспектов на поверхность могут выйти старые страхи, сомнения, внутренние блоки и ситуации, которые вы долго игнорировали. Но в этом и скрытая сила момента. Все, что сейчас разрушается или вызывает дискомфорт, освобождает место для нового.

Что можно делать в новолуние 16 мая

Энергия новолуния не о быстром прорыве, а о внутренней перестройке. В это время хорошо:

переосмысливать финансовые цели;

планировать новые источники дохода;

наводить порядок в делах;

завершать старые дела;

избавляться от хаоса дома и в мыслях;

слушать интуицию.

Новые масштабные проекты астрологи советуют запускать после 18 мая, когда Луна начнет активно расти.

Что нельзя делать 16 мая

В день новолуния важно избегать импульсивности. Нельзя:

ссориться и выяснять отношения;

принимать решения на эмоциях;

тратить деньги хаотично;

брать кредиты или занимать большие суммы;

начинать дела из чувства страха или давления;

цепляться за прошлое.

Также не рекомендуется покупать вещи только для эмоционального успокоения. Новолуние в Тельце любит качество и осознанность, а не спонтанные расходы.

Что обязательно сделать в новолуние для удачи и денег

Этот день идеально подходит для формирования намерений на достаток. Астрологи советуют:

Уберите дом. Телец любит порядок. Чистое пространство запускает энергию обновления. Наведите порядок в кошельке и сумках. Избавьтесь от старых чеков, ненужных бумажек и беспорядка. Считается, что чистый кошелек открывает путь новому финансовому потоку. Запишите финансовое желание. Сформулируйте его четко и конкретно. Например: "Я открываю новые возможности для стабильного дохода". Поблагодарите за то, что уже имеете. Энергия благодарности усиливает притяжение достатка. Зажгите свечу и несколько минут побудьте в тишине. Представьте свою жизнь такой, какой хотите ее видеть через полгода. Посадите растение. Земная стихия этого новолуния помогает "посеять" намерения на будущую прибыль.

Какой провести мощный ритуал на привлечение счастья

Вечером 16 мая возьмите лист бумаги и напишите три вещи:

от чего вы готовы отказаться;

что хотите привлечь;

каким человеком готовы стать ради этого.

После этого спрячьте запись в укромное место до полнолуния 26 октября 2026 года. Именно тогда могут проявиться результаты намерений, заложенных в это новолуние.

