З Днем ангела Ольги та Олени 11 липня 2025 — красиві привітання та листівки

Княгиня Ольга, світлина експозиції "Україна Русь". Фото: vechirniy.kyiv.ua

Сьогодні, 11 липня, Православна церква України вшановує пам'ять рівноапостольної княгині Київської Ольги, у святому хрещенні Олена. У цю дату серед українців заведено вітати з іменинами усіх дівчат та жінок, які мають прекрасні імена Ольга або Олена.

Новини.LIVE зробив добірку красивих та душевних привітань з Днем ангела у прозі, віршах та листівках для Ольг та Олен.

Реклама

Читайте також:

З Днем ангела Ольги 2025 — привітання у віршах українською мовою

В прекрасний день княгині Ольги

Бажаю щастя і чудес!

Бо бути Ольгою — це гордість,

Ваш Ангел посланий з небес!

Хай він охороняє душу

Від бід і гіркоти утрат!

І сльози смутку хай підсушить,

Любов і щастя хай іскрять!

***

Ольга, день сьогодні твій,

Радість буде хай з тобою!

Сліз ніколи ти не лий,

Будь захищена святою —

Хай княгиня береже,

Сповнить мрії всі прекрасні,

Всі хвороби прожене,

Принесе кохання й щастя!

***

Хай добрий Ангел береже від зла,

Дарує щастя, душу зігріває!

Олені побажаю я тепла,

Любові і удачі побажаю.

Хай доленьку завжди твою несе

На ніжних крилах радості й достатку,

Хай буде у житті лиш добре все

І все обов'язково у порядку!

***

У красуні іменини

Немає від Олі кращої дівчини!

З Днем ангела тебе вітаю,

Великого щастячка бажаю.

***

Хай Оленку нашу ангел вберігає,

І в усьому, завжди, їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе що треба.

Щоб добре серце мала,І усім допомагала,

Розквітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

Свята княгиня Ольга. Фото: Olga of Kyiv, Bob Venables

Іменини Ольги та Олени 11 липня 2025 — красиві та щирі побажання у прозі

Дорога Ольго, вітаю тебе з іменинами! Бажаю, щоб кожен день дарував натхнення, віру в себе та душевний спокій. Нехай поруч будуть тільки щирі люди, а серце ніколи не втрачає надії на краще.

***

Вітаю з Днем святої княгині Ольги! Нехай сила твоєї душі веде тебе крізь будь-які бурі, а краса й мудрість відкривають перед тобою найкращі дороги. Хай життя тішить теплом, любов’ю та приємними змінами!

***

Оленько, нехай цей день принесе тобі гармонію, мир і багато ніжних слів. Бажаю тобі безмежної любові, внутрішньої впевненості та щастя, яке грітиме навіть у дощові дні. З Днем святої княгині Ольги!

***

Дорога Оленко, вітаю з іменинами! Бажаю тобі внутрішньої гармонії, краси навколо та в душі, легкості у справах і щирих людей поряд. Хай цей день стане початком чогось доброго й натхненного.

***

З Днем ангела тебе, Олено! Бажаю тобі сили й ніжності одночасно, мудрих рішень, тепла в домі та радості у серці. Нехай кожен новий день буде сповнений світла, надії та щирої любові.

Привітання з Днем ангела Ольги та Олени у листівках

Привітання з Днем ангела Ольги та Олени. Колаж: Новини.LIVE

Привітання з Днем ангела Ольги та Олени. Колаж: Новини.LIVE

Привітання з Днем ангела Ольги та Олени. Колаж: Новини.LIVE

Відеопривітання з Днем ангела Ольги та Олени 2025

Раніше ми писали, що не можна робити у День святої княгині Ольги та які традиції існують у свято.