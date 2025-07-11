З Днем ангела Ольги та Олени 11 липня 2025 — красиві привітання та листівки

Ольги святкують іменини 11 липня 2025 — щирі побажання і листівки
Сьогодні, 11 липня, Православна церква України вшановує пам'ять рівноапостольної княгині Київської Ольги, у святому хрещенні Олена. У цю дату серед українців заведено вітати з іменинами усіх дівчат та жінок, які мають прекрасні імена Ольга або Олена.
Новини.LIVE зробив добірку красивих та душевних привітань з Днем ангела у прозі, віршах та листівках для Ольг та Олен.
З Днем ангела Ольги 2025 — привітання у віршах українською мовою
В прекрасний день княгині Ольги
Бажаю щастя і чудес!
Бо бути Ольгою — це гордість,
Ваш Ангел посланий з небес!
Хай він охороняє душу
Від бід і гіркоти утрат!
І сльози смутку хай підсушить,
Любов і щастя хай іскрять!
***
Ольга, день сьогодні твій,
Радість буде хай з тобою!
Сліз ніколи ти не лий,
Будь захищена святою —
Хай княгиня береже,
Сповнить мрії всі прекрасні,
Всі хвороби прожене,
Принесе кохання й щастя!
***
Хай добрий Ангел береже від зла,
Дарує щастя, душу зігріває!
Олені побажаю я тепла,
Любові і удачі побажаю.
Хай доленьку завжди твою несе
На ніжних крилах радості й достатку,
Хай буде у житті лиш добре все
І все обов'язково у порядку!
***
У красуні іменини
Немає від Олі кращої дівчини!
З Днем ангела тебе вітаю,
Великого щастячка бажаю.
***
Хай Оленку нашу ангел вберігає,
І в усьому, завжди, їй допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе що треба.
Щоб добре серце мала,І усім допомагала,
Розквітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!
Іменини Ольги та Олени 11 липня 2025 — красиві та щирі побажання у прозі
Дорога Ольго, вітаю тебе з іменинами! Бажаю, щоб кожен день дарував натхнення, віру в себе та душевний спокій. Нехай поруч будуть тільки щирі люди, а серце ніколи не втрачає надії на краще.
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Вітаю з Днем святої княгині Ольги! Нехай сила твоєї душі веде тебе крізь будь-які бурі, а краса й мудрість відкривають перед тобою найкращі дороги. Хай життя тішить теплом, любов’ю та приємними змінами!
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Оленько, нехай цей день принесе тобі гармонію, мир і багато ніжних слів. Бажаю тобі безмежної любові, внутрішньої впевненості та щастя, яке грітиме навіть у дощові дні. З Днем святої княгині Ольги!
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Дорога Оленко, вітаю з іменинами! Бажаю тобі внутрішньої гармонії, краси навколо та в душі, легкості у справах і щирих людей поряд. Хай цей день стане початком чогось доброго й натхненного.
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З Днем ангела тебе, Олено! Бажаю тобі сили й ніжності одночасно, мудрих рішень, тепла в домі та радості у серці. Нехай кожен новий день буде сповнений світла, надії та щирої любові.
Привітання з Днем ангела Ольги та Олени у листівках
Відеопривітання з Днем ангела Ольги та Олени 2025
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