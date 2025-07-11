С Днем ангела Ольги и Елены 11 июля 2025 — красивые поздравления и открытки

Княгиня Ольга, фотография экспозиции "Украина Русь". Фото: vechirniy.kyiv.ua

Сегодня, 11 июля, Православная церковь Украины чтит память равноапостольной княгини Киевской Ольги, в святом крещении Елена. В эту дату среди украинцев принято поздравлять с именинами всех девушек и женщин, которые имеют прекрасные имена Ольга или Елена.

Новини.LIVE сделал подборку красивых и душевных поздравлений с Днем ангела в прозе, стихах и открытках для Ольг и Елен.

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В прекрасний день княгині Ольги

Бажаю щастя і чудес!

Бо бути Ольгою — це гордість,

Ваш Ангел посланий з небес!

Хай він охороняє душу

Від бід і гіркоти утрат!

І сльози смутку хай підсушить,

Любов і щастя хай іскрять!

***

Ольга, день сьогодні твій,

Радість буде хай з тобою!

Сліз ніколи ти не лий,

Будь захищена святою —

Хай княгиня береже,

Сповнить мрії всі прекрасні,

Всі хвороби прожене,

Принесе кохання й щастя!

***

Хай добрий Ангел береже від зла,

Дарує щастя, душу зігріває!

Олені побажаю я тепла,

Любові і удачі побажаю.

Хай доленьку завжди твою несе

На ніжних крилах радості й достатку,

Хай буде у житті лиш добре все

І все обов'язково у порядку!

***

У красуні іменини

Немає від Олі кращої дівчини!

З Днем ангела тебе вітаю,

Великого щастячка бажаю.

***

Хай Оленку нашу ангел вберігає,

І в усьому, завжди, їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе що треба.

Щоб добре серце мала,І усім допомагала,

Розквітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

Святая княгиня Ольга. Фото: Olga of Kyiv, Bob Venables

Именины Ольги и Елены 11 июля 2025 — красивые и искренние пожелания в прозе

Дорогая Ольга, поздравляю тебя с именинами! Желаю, чтобы каждый день дарил вдохновение, веру в себя и душевный покой. Пусть рядом будут только искренние люди, а сердце никогда не теряет надежды на лучшее.

***

Поздравляю с Днем святой княгини Ольги! Пусть сила твоей души ведет тебя сквозь любые бури, а красота и мудрость открывают перед тобой лучшие дороги. Пусть жизнь радует теплом, любовью и приятными изменениями!

***

Оленька, пусть этот день принесет тебе гармонию, мир и много нежных слов. Желаю тебе безграничной любви, внутренней уверенности и счастья, которое будет греть даже в дождливые дни. С Днем святой княгини Ольги!

***

Дорогая Елена, поздравляю с именинами! Желаю тебе внутренней гармонии, красоты вокруг и в душе, легкости в делах и искренних людей рядом. Пусть этот день станет началом чего-то хорошего и вдохновенного.

***

С Днем ангела тебя, Елена! Желаю тебе силы и нежности одновременно, мудрых решений, тепла в доме и радости в сердце. Пусть каждый новый день будет полон света, надежды и искренней любви.

Поздравления с Днем ангела Ольги и Елены в открытках

Поздравления с Днем ангела Ольги и Елены. Коллаж: Новини.LIVE

Поздравления с Днем ангела Ольги и Елены. Коллаж: Новини.LIVE

Поздравления с Днем ангела Ольги и Елены. Коллаж: Новини.LIVE

Видеопоздравление с Днем ангела Ольги и Елены 2025

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