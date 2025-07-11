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Главная Праздники Ольги празднуют именины 11 июля 2025 — поздравления и открытки

Ольги празднуют именины 11 июля 2025 — поздравления и открытки

Ua ru
Дата публикации 11 июля 2025 06:43
С Днем ангела Ольги и Елены 11 июля 2025 — красивые поздравления и открытки
Княгиня Ольга, фотография экспозиции "Украина Русь". Фото: vechirniy.kyiv.ua

Сегодня, 11 июля, Православная церковь Украины чтит память равноапостольной княгини Киевской Ольги, в святом крещении Елена. В эту дату среди украинцев принято поздравлять с именинами всех девушек и женщин, которые имеют прекрасные имена Ольга или Елена.

Новини.LIVE сделал подборку красивых и душевных поздравлений с Днем ангела в прозе, стихах и открытках для Ольг и Елен.

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С Днем ангела Ольги 2025 — поздравления в стихах на украинском языке

В прекрасний день княгині Ольги
Бажаю щастя і чудес!
Бо бути Ольгою — це гордість,
Ваш Ангел посланий з небес!
Хай він охороняє душу
Від бід і гіркоти утрат!
І сльози смутку хай підсушить,
Любов і щастя хай іскрять!

***

Ольга, день сьогодні твій,
Радість буде хай з тобою!
Сліз ніколи ти не лий,
Будь захищена святою —
Хай княгиня береже,
Сповнить мрії всі прекрасні,
Всі хвороби прожене,
Принесе кохання й щастя!

***

Хай добрий Ангел береже від зла,
Дарує щастя, душу зігріває!
Олені побажаю я тепла,
Любові і удачі побажаю.
Хай доленьку завжди твою несе
На ніжних крилах радості й достатку,
Хай буде у житті лиш добре все
І все обов'язково у порядку!

***

У красуні іменини
Немає від Олі кращої дівчини!
З Днем ангела тебе вітаю,
Великого щастячка бажаю.

***

Хай Оленку нашу ангел вберігає,
І в усьому, завжди, їй допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе що треба.
Щоб добре серце мала,І усім допомагала,
Розквітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!

 

З Днем ангела Ольги 2025 — привітання у віршах українською мовою
Святая княгиня Ольга. Фото: Olga of Kyiv, Bob Venables

Именины Ольги и Елены 11 июля 2025 — красивые и искренние пожелания в прозе

Дорогая Ольга, поздравляю тебя с именинами! Желаю, чтобы каждый день дарил вдохновение, веру в себя и душевный покой. Пусть рядом будут только искренние люди, а сердце никогда не теряет надежды на лучшее.

***

Поздравляю с Днем святой княгини Ольги! Пусть сила твоей души ведет тебя сквозь любые бури, а красота и мудрость открывают перед тобой лучшие дороги. Пусть жизнь радует теплом, любовью и приятными изменениями!

***

Оленька, пусть этот день принесет тебе гармонию, мир и много нежных слов. Желаю тебе безграничной любви, внутренней уверенности и счастья, которое будет греть даже в дождливые дни. С Днем святой княгини Ольги!

***

Дорогая Елена, поздравляю с именинами! Желаю тебе внутренней гармонии, красоты вокруг и в душе, легкости в делах и искренних людей рядом. Пусть этот день станет началом чего-то хорошего и вдохновенного.

***

С Днем ангела тебя, Елена! Желаю тебе силы и нежности одновременно, мудрых решений, тепла в доме и радости в сердце. Пусть каждый новый день будет полон света, надежды и искренней любви.

Поздравления с Днем ангела Ольги и Елены в открытках

Привітання з Днем ангела Ольги та Олени у листівках
Поздравления с Днем ангела Ольги и Елены. Коллаж: Новини.LIVE
З Днем ангела Ольги 2025 — привітання
Поздравления с Днем ангела Ольги и Елены. Коллаж: Новини.LIVE
З Днем ангела Ольги 2025 — привітання у листівках
Поздравления с Днем ангела Ольги и Елены. Коллаж: Новини.LIVE

Видеопоздравление с Днем ангела Ольги и Елены 2025

 

 

Ранее мы писали, что нельзя делать в День святой княгини Ольги и какие традиции существуют в праздник.

именины поздравления открытки пожелания День ангела Княгиня Ольга
Елена Дрозд - Редактор
Автор:
Елена Дрозд
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