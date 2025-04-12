Який знак Зодіаку повинен бути обережним у цю повню 13 квітня — прогноз астрологів

Гороскоп для одного знаку Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Вже у ніч з 12 на 13 квітня на небосхилі засяє Рожевий повний Місяць у знаку Терези, який обіцяє емоційний та енергетично потужний день. Для деяких знаків Зодіаку він виявиться непростим, загострюючи питання справедливості, але водночас сіючи сумніви та невпевненість у рішеннях. Це буде час, коли доведеться шукати компроміси, домовлятися, переглядати свої переконання. Проте лише одному представнику зодіакального кола повня принесе справжні випробування. Йому доведеться зіткнутися з нерозуміннями, напругою чи навіть серйозною розмовою, що вплине на майбутнє.

Якому знаку Зодіаку потрібно бути максимально обережним у повню 13 квітня, щоб не наламати дров, розповідаємо далі у нашому точному астрологічному прогнозі.

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Саме Овнам доведеться побачити найтемнішу сторону Місяця. Повня в протилежному до вас знаку — це як дзеркало, яке безжально висвітлює ваші слабкі місця, особливо у сфері стосунків. Цей період підкине непрості ситуації як в особистому, так і професійному житті. Вас можуть не зрозуміти, або ж, навпаки, хтось скаже правду, до якої ви не були готові.

Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Астрологи застерігають, 13 квітня — не найкращий час для імпульсивних рішень чи конфліктів. Повний Місяць загострює почуття справедливості, тож будьте уважні до слів — не тільки своїх, а й чужих. Можливе завершення юридичних чи фінансових справ, але тільки якщо ви не намагатиметесь "тиснути" — цього разу все треба вирішувати через діалог. Якщо не хочете посваритися з кимось важливим — дайте собі трохи часу на роздуми, не спішіть. Пам'ятайте: Терези вимагають балансу, а не перемоги.

Раніше ми писали, які знаки Зодіаку опиняться в епіцентрі змін у повний Місяць 13 квітня.

Нагадаємо, також ми розповідали, якому знаку Зодіаку шалено пощастить у Рожеву повню.