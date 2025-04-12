Какой знак Зодиака должен быть осторожным в полнолуние 13 апреля — прогноз астрологов

Гороскоп для одного знака Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Уже в ночь с 12 на 13 апреля на небосклоне засияет Розовая полная Луна в знаке Весы, которая обещает эмоциональный и энергетически мощный день. Для некоторых знаков Зодиака он окажется непростым, обостряя вопросы справедливости, но одновременно сея сомнения и неуверенность в решениях. Это будет время, когда придется искать компромиссы, договариваться, пересматривать свои убеждения. Однако лишь одному представителю зодиакального круга полнолуние принесет настоящие испытания. Ему придется столкнуться с непониманием, напряжением или даже серьезным разговором, что повлияет на будущее.

Какому знаку Зодиака нужно быть максимально осторожным в Полнолуние 13 апреля, чтобы не наломать дров, рассказываем далее в нашем точном астрологическом прогнозе.

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Полнолуние в Весах принесет испытания Овнам

Именно Овнам придется увидеть самую темную сторону Луны. Полнолуние в противоположном вам знаке — это как зеркало, которое безжалостно освещает ваши слабые места, особенно в сфере отношений. Этот период подкинет непростые ситуации как в личной, так и профессиональной жизни. Вас могут не понять, или же, наоборот, кто-то скажет правду, к которой вы не были готовы.

Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Астрологи предостерегают, 13 апреля — не лучшее время для импульсивных решений или конфликтов. Полнолуние обостряет чувство справедливости, поэтому будьте внимательны к словам — не только своим, но и чужим. Возможно завершение юридических или финансовых дел, но только если вы не будете пытаться "давить" — на этот раз все надо решать через диалог. Если не хотите поссориться с кем-то важным — дайте себе немного времени на размышления, не спешите. Помните: Весы требуют баланса, а не победы.

Ранее мы писали, какие знаки Зодиака окажутся в эпицентре перемен в полнолуние 13 апреля.

Напомним, также мы рассказывали, какому знаку Зодиака безумно повезет в Розовое полнолуние.