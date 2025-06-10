Якому знаку Зодіаку повня 11 червня 2025 принесе страшні випробування — гороскоп

Гороскоп для одного знаку Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Вже у цю середу, 11 червня, відбудеться важлива астрологічна подія — Полуничний повний Місяць у знаку Стрільця. Цей день буде насичений емоціями, раптовими відкриттями та внутрішніми переживаннями. Однак, як попереджають астрологи, ця повня торкнеться однаково не всіх. Одному знаку Зодіаку вона підкине серйозні випробування. Йому доведеться буквально пройти "перевірку на міцність".

Кого з представників зодіакального кола чекають серйозні випробування у повню 11 червня, читайте далі у точному астрологічному прогнозі Новини.LIVE.

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Саме Скорпіонам з 10 по 13 червня доведеться пройти і вогонь, і воду, і мідні труби на шляху до щастя та гармонії. Полунична повня, яка розгорнеться у знаку Стрільця, активізує внутрішні страхи, невпевненість і навіть ревнощі. Особливо це проявиться в особистих стосунках — ви можете почати сумніватися у коханій людині або переживати за те, що втратите контроль.

На роботі у цей період можливі несподівані ситуації, які потребуватимуть швидкої реакції. І тут головне — не дати емоціям взяти гору. Зірки радять: якщо відчуваєте, що "накриває" — зробіть паузу, глибоко вдихніть і не приймайте рішень на піку емоцій.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Тож, якщо ви Скорпіон, зараз саме час зібрати всю свою внутрішню стійкість. Повня 11 червня виведе вас із зони комфорту, але це не обов'язково погано. Навпаки — ви отримаєте шанс нарешті розібратися в собі, відпустити старі образи й перезавантажити особисте життя.

Астрологи радять звернути увагу на дрібниці: сни, випадкові слова, емоції, які спливають без причини — усе це підказки. Не ігноруйте їх. Проведіть час наодинці з собою, запишіть думки у щоденник, займіться тілом — спорт, прогулянки, вода допоможуть "заземлитися".

Також важливо уникати конфліктів — особливо з близькими. Перш ніж щось сказати чи зробити — переспіть із думкою. Якщо зможете пройти ці дні з мудрістю — вже до середини червня з'явиться відчуття полегшення, а Всесвіт віддячить за терпіння.

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