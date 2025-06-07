Який знак Зодіаку здійснить заповітні мрії у першу повню літа 2025

Гороскоп для одного знаку Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Вже 11 червня ми зустрічатимемо важливу астрологічну подію — першу літню повню, яку ще називають Полуничною. Вона відбудеться у знаку Стрільця, який принесе із собою енергію свободи, пошуку істини та відваги змінювати життя. Як прогнозують астрологи, для одного знаку Зодіаку цей повний Місяць стане переломним. Його мрії та найпотаємніші бажання отримають шанс нарешті стати реальністю.

Хто цей щасливчик — дізнайтесь у точному астрологічному прогнозі Новини.LIVE.

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Полунична повня у Стрільці стане найкращим союзником для Терезів. Саме представники цього повітряного знаку відчують, як реальність починає підлаштовуватись під їхні мрії.

Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

За прогнозами астрологів, з 11 червня у житті Терезів запустяться трансформаційні процеси: прийде розуміння, чого вони насправді хочуть, а головне — як цього досягти.

Марс дає Терезам рішучість діяти, навіть якщо зазвичай їм важко приймати рішення. А вплив Стрільця у повні пробуджує жагу до знань, подорожей, змін місця проживання або роботи. Якщо давно мріяли про нову справу, власний проєкт або переїзд — це ідеальний момент зробити перший крок. Не відкладайте бажання "на потім". Не бійтеся змін — вони відкриють двері до того життя, про яке ви так давно мріяли.

Раніше ми розповідали, як Полунична повня у Стрільці вплине на наше життя та що категорично не можна робити у цей період.

Також пропонуємо дізнатися, яким знакам Зодіаку усміхнеться фінансова фортуна у повний Місяць 11 червня.